Одного из крупнейших новосибирских перевозчиков мусора потребовали обанкротить

© Ярослав Власов

Иск о банкротстве подан к одному из крупнейших мусорных перевозчиков Новосибирской области, связанному с группой компаний «ВИС». Его сотрудники бастовали в 2022 году.

Новосибирское ООО «СибЭСКО» подало иск о несостоятельности ООО «Экотранс-Н». Сумма требований составила 2 млн рублей, говорится на сайте арбитража.

Подробности дела пока не уточняются. Первое заседание еще не прошло.

ООО «Экотранс-Н» принадлежит принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги.

Выручка «Экотранса-Н» в 2021 году составила около 1,9 млрд рублей. Чистая прибыль — 38 млн.

Во второй половине апреля 2022 года в Новосибирске случился мусорный коллапс на фоне забастовки водителей мусоровозов. Сотрудники «Экотранса-Н» пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы». Источник Тайги. инфо рассказывал, что транспорт «Экотранс-Н» арендовал у другого перевозчика — «Арктика Сити», однако не внес вовремя очередной платеж. В итоге в сентябре связанной с «Арктикой Сити» перевозчик «Айсберг» был признан банкротом.

«Экология-Новосибирск», напомним, находится в процедуре банкротство. В региональном операторе введено внешнее управление.

Отметим, что и «СибЭСКО» признано банкротом. В отношении фирмы, которая принадлежит Вячеславу Роденко, еще с конца 2021 года идет конкурсное производство.

Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год.



К 2022 году строительство мусоросортировочных заводов так и не начали. За 6 лет мусорной концессии стороны успели несколько раз изменить предполагаемое место правобережного полигона. Под давление заксобрания концессию удалось расторгнуть. Планировалось провести новые конкурсы по шести объектам в районах области. Два из них — в пригороде Новосибирска. Жители уже начали новые акции протеста из-за возможного размещения полигона около сел Плотниково и Жеребцово.