Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 309

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

11:15 Вахтовый автобус с работниками строительной организации загорелся в Томской области. В результате происшествия пострадали семь человек.

10:00 Пять человек пострадали в результате взрыва газа в шестиэтажном доме в Хасавюрте, сообщили в мэрии.

«Двое госпитализированы, троим оказана медицинская помощь амбулаторно», — отметили в администрации.

Из дома эвакуированы 10 человек.

Главное на утро 8 января

• Российская хакерская группа Cold River пыталась атаковать три ядерные исследовательские лаборатории в США в августе-сентябре 2022 года, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. Их целями, по сведениям агентства, были Брукхейвенская, Аргоннская и Ливерморская национальные лаборатории

Взломщики создавали фейковые страницы, на которых нужно было ввести свой логин и пароль, и отправляли их сотрудникам лабораторий по электронной почте. Изданию не удалось выяснить, были ли атаки попытки успешными.

Reuters пишет, что ColdRiver может быть связана с 35-летним программистом и бодибилдером из Сыктывкара Андреем Коринцом. Он утверждает, что ничего не знает о группировке.

• Украина ввела персональные экономические санкции против 119 человек. В основном они коснулись эстрады и медиа. В список попали главред госагентства «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, телеведущая Первого канала Жанна Бадоева, режиссер Никита Михалков, артисты Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Сергей Жуков, Валерия, Михаил Галустян, Анна Нетребко, Василий Вакуленко (Баста), Лариса Долина, Григорий Лепс и другие.

Санкции также введены против Лолиты Милявской и тренера футбольного клуба «Зенит» Анатолия Тимощука. Они как и Бадоева имеют гражданство Украины.

Санкции предусматривают блокировку активов, запрет на их вывод из Украины, запрет на участие в приватизации, лишение госнаград и званий.

• Взрыв на магистральном газопроводе произошел в городе Лутугино в ЛНР, присоединенной к РФ Кремлём . 11 тыс. абонентов остались без газоснабжения.

• В московский офис «Другой России» (основана на базе признанной экстремистской и запрещенной в РФ НБП) пришла полиция, сообщил телеграм-канал «Прямое действие» со ссылкой на главу московской ячейки организации Ольгу Шалину.

Основание для обыска не называется. Но 6 января активисты они вывесили баннер с надписью «Куколды» у Минобороны РФ и зажгли файеры.

Шалину в итоге задержали. На нее составили протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованию сотрудника полиции).



*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.