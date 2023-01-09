Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 310

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:44 Жители Красноярска, Бурятии и еще трое россиян застряли в аэропорту Сеула после объявления мобилизации, потому что правительство Южной Кореи отказалось предоставить им убежище. Об этом рассказало издание The Korea Times.

30-летний Андрей из Красноярска уже 80 дней живет в аэропорту. Он участвовал в акциях протеста в РФ против Путина задолго до начала «спецоперации». «Однажды полиция арестовала меня и избила во время многочасового допроса. Мне пришлось оперировать сломанные подбородок и нос. Я знал, что меня бросили бы на передовую [в „спецоперации“], потому что я в их черном списке», — считает он.

Сначала Андрей, как и многие, поехал в Казахстан. Но на фоне слухов о том, что страна может выслать мужчин обратно, решил лететь дальше. В Красноярске у него остались жена и сын.

23-летний студент Бурятского государственного университета Владимир Марактаев рассказал, что ушел из дома ночью 24 сентября, через несколько часов после получения повестки в военкомат. Марактаев сначала отправился в Монголию, затем вылетел на Филиппины, а в середине ноября приехал в Южную Корею. Там он подал заявление о предоставлении статуса беженца.

Кроме них в аналогичной ситуации оказались 31-летний Джашар Хубиев из Нальчика (Кабардино-Балкария) и еще двое россиян. Им всем отказали в убежище под предлогом того, что уклонение от призыва в армию на родине не является уважительной причиной для предоставления такого статуса.

Все пятеро обжаловали действия Минюста Южной Кореи в суд Инчхона, где находится сеульский аэропорт. «Эти люди подвергаются преследованиям в своей родной стране на основании их предполагаемых политических взглядов, что дает им право на получение статуса убежища в соответствии с международными стандартами», — отметил назначенный россиянам адвокат Ли Джонг-Чан.

Если суд не встанет на сторону россиян, их могут принудительно депортировать в РФ.

17:27 Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление госагентства РИА Новости о помиловании заключенных, завербованных в ЧВК «Вагнер», за участие в «спецоперации».

«Помилование заключенных в РФ возможно только указом президента», — цитирует Пескова ТАСС.

С участников ЧВК «Вагнера» сняты все судимости, писало РИА Новости со ссылкой на основателя ЧВК Евгения Пригожина. При этом в УК РФ есть статья 359 УК (наемничество), по которое предполагается до 20 лет колонии).

«Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй <…> Не бедокурим, милиция к вам должна относиться с уважением», — напутствовал заключенных Пригожин.

В то же время среди группы российских заключенных, с которых, по словам Пригожина, сняли судимость за участие в «спецоперации», оказались судимые за убийство, разбой, ОПГ и производство наркотиков, узнали журналисты. Одним из них был и вовсе Дмитрий Карягин, который в 2016 году получил 14,5 лет колонии за убийство своей 87-летней бабушки, ветерана Великой Отечественной войны.



16:00 Военкомат загорелся в Братске Иркутской области. Сообщается о поджоге.

Все подробности читайте здесь.

15:18 Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

«Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года», — сказано в проекте документа.

Конвенции о гражданско-правовой и об уголовной ответственности за коррупцию Совет Европы принял в 1999 году. Россия ратифицировала только второй документ. Теперь же денонсация конвенции проводится под предлогом прекращения членства РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), сказано в пояснительной записке.

14:53 Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова, сообщило ведомство. По какой статье и каков состав предполагаемого «преступления», не уточняется.

В сообщении лишь указано, что «в интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России». Каким образом это может образовать уголовно наказуемое деяние, в СК говорить не стали.

Ранее актер дал интервью «Новой газете. Европа». Смольянинов уехал из РФ осенью 2022 года.

14:51 МВД РФ объявило в федеральный розыск бизнесмена и благотворителя Бориса Зимина*, обратила внимание Медиазона*.



Предприниматель разыскивается по статье УК РФ. По какой именно, не уточняется.

14:18 Красноярский депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин («ЕР») написал донос на депутата горсовета Красноярска Константина Сенченко («Справедливая Россия»). Об этом рассказал сам Сенченко в соцсетях.

На политика составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ). Его рассмотрит Железнодорожный районный суд города.

«Заявление на меня в Генеральную прокуратуру написал зампредседателя комитета Госдумы по обороне депутат Швыткин. Я то думал, что в комитете по обороне люди заняты серьезным делам и за это имеют огромные зарплаты, служебные квартиры, перелеты бизнес классом и красивых помощниц, — отметил Сенченко. — А оказывается в период СВО сам зампредседателя комитета по обороне включает VPN, заходит в запрещенные в России социальные сети, делает скрины и лично пишет доносы на гражданских. Ну если эти доносы на земляков укрепят оборону, победят коррупцию в армии, помогут преодолеть катастрофическое технологическое отставание в вооружении, то вперед. Пишите больше Юрий Николаевич!»

Кроме того, 29 декабря горосовет собрал специальную комиссию по этике после обращения от прокуратуры Красноярска якобы из-за публикаций Сенченко, «дискредитирующих» ВС РФ. «Мне указано не недопустимость подобных нарушений. Это типа товарищеского суда», — отметил депутат.

Константин Сенченко, судя по публикациям в фейсбуке**, последовательно не поддерживает «спецоперацию». Например, собрание в Кремле по поводу подписания Путиным «договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России», Сенченко напомнило «сборище алкоголиков неудачников». Затем он комментировал казнь члена ЧВК «Вагнер» кувалдой: «Именно такой Путин видит будущее нашей страны. С полным правовым беспределом, с публичными казнями и „ЧВК Вагнер Центрами“ по всей стране. Но ничего у него не выйдет. В аду его уже заждались».

12:31 В Абакане на строящихся многоквартирных домах компании единоросса появилась символика «спецоперации» — латинские буквы Z и V. Фотографии Тайге. инфо прислал читатель.

Новостройки расположены на улице Кирова — два 12-этажных жилых комплекса возводит компания «Механизированная колонна №8», говорится на ее сайте. Компания, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Матвею Дрееву. Он — депутат Верховного совета Хакасии от «Единой России», член партии с 2002 года.

В 2017 году дольщики одного из домов, который возводила «Механизированная колонна» Дреева, заявили, что застройщик не выполнил обязательства по остеклению балконов. Уже тогда компания единоросса списала действия на «тяжелое экономическое положение в стране», которое привело к «оптимизации расходов на строительство» и частичному изменению проекта.

12:14 Российские власти работают над открытием магазинов беспошлинной торговли для дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге, передает РИА Новости со ссылкой на главноме управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ. Правительство Р Ф приняло постановление об открытии магазинов беспошлинной торговли, которые будут недоступны для простых граждан, еще летом 2022 года, но с тех пор новостей о них не было.

Купить товары смогут только дипломатические работники, сотрудники международных организаций и члены их семей. Ценники будут в рублях, долларах и евро, купить товары можно будет только в розницу при предъявлении документов, подтверждающих положение. Владельцем сети должна стать российская компания, которую учредит МИД и еще одна сторона, выбранная по итогам открытого конкурса. Ассортимент будет представлен алкоголем, табачными и кондитерскими изделиями, ювелирными украшениями, косметикой, парфюмерией, смартфонами и часами.

«Парламентская газета» уже сравнила магазины с сетью «Берёзка» в СССР. Там дипломатам и военным продавали продукты, одежду и технику за иностранную валюту.

11:22 Совладелец фармацевтической корпорации «Фармстандарт» Виктор Харитонин может купить единственного в России производителя мелованного картона — компанию «Кама». Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Структура Харитонина в ближайшее время планирует завершить сделку по приобретению у банка «Траст» ООО «Кама», которое объединяет одноименный целлюлозно-бумажный комбинат, «Камабумпром» и «Кама Картон». По данным одного из источников издания, Федеральная антимонопольная служба уже одобрила сделку.



Харитонин — выпускник Новосибирского государственного университета. В 2003-м стал одним из основателей «Фармстандарта». Корпорация регулярно получает крупные госконтракты. Их общая сумма, по данным «Контур.Фокус», уже превысила 500 млрд рублей. Харитонина связывали с семьей вице-премьера РФ по соцполитике Татьяной Голиковой — «Фармстандарт», в частности, оказался крупнейшим производителем вакцины от коронавируса «Спутник».



В апреле 2022 года на лоббистский ресурс «Фармстандарта» указывали и представители новосибирских властей. Гендиректор областного «Агентства инвестиционного развития» Александр Зырянов, например, говорил, что в разгар пандемии ковида не хватало мощностей для производста вакцины, а у одной из новосибирских компаний они были: «Выходим на Москву, говорим: „Есть мощности, можем здесь в Новосибирске производить вакцину“. [Отвечают]: „Ребят, вы с ума сошли. „Фармстандарт“, „Р-Фарм“ — фамилии знаете конечных бенефициаров, даже не суйтесь“».

10:55 Красноярский сенатор, глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас ответил зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву на предложение действовать в стране по «правилам военного времени».

«Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом — только по Конституции и по закону», — подчеркнул Клишас в своем телеграм-канале.

Медведев ранее написал очередной пост в своем канале с предложением действовать «по особым правилам военного времени» в отношении неких «предателей»: «Тут пошёл сурьёзный разговор между начальниками, как действовать: „по закону“ или „по справедливости“. Придётся дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. <…> Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие».

Ранее Клишас подчеркнул, что политики, которые предлагают «не обращать внимания на Конституцию», должны уйти из органов власти.

10:40 Забайкальский губернатор Александр Осипов («ЕР») уверяет, что православные святые выглядели как российские военнослужащие в «спецоперации».

«Мы люди православные, читаем про святых — а как они выглядели, как себя вели? В том состоянии, в котором находится большинство наших бойцов, оно их характеризует. Они очень спокойны, они очень выдержаны, их ничего не раздражает, их ничего не возмущает, все их мысли сосредоточены на том, как не подвести своего товарища и выполнить свой долг. И самое главное, они беспокоятся и думают о своих родных, близких и своем крае», — сказал Осипов «ГТРК Чита».

Александр Осипов (справа)

Главное на утро 9 января

• Правительство РФ поддержало законопроект, который приравняет к «экстремистским» материалам «картографические и иные документы, оспаривающие территориальную целостность России». Кабмин дал положительный отзыв на документ, который Госдума уже приняла в первом чтении.



Впрочем, в правительстве указали, что в законопроекте нет положений, уточняющих, будут ли попадать под нововведения материалы, выпущенные до решения о присоединении к России украинских территорий. Кроме того, понятие «экстремистские материалы» подразумевает наличие умысла на совершение действий по оспариванию территориальной целостности РФ, но карты несут лишь информативную ценность.

За распространение таких материалов предполагается до 15 суток ареста или штраф до 3 тыс. рублей для граждан, для юрлиц — приостановка работы или штраф от 100 тыс. до 1 млн.

• Депутат Султан Хамзаев («Единая Россия») пообещал написать донос в СК РФ на актера Артура Смольянинова. Он захотел уголовное дело из-за интервью Смольянинова «Новой газете. Европа», в котором артист, в частности, сказал, что если бы ему пришлось участвовать в конфликте в Украине, то он бы сражался на стороне Украины.

Еще один потенциальный доносчик — депутат Евгений Попов («ЕР»). Он даже предложил разработать документ, чтобы «оградить россиян от угроз и лишить признанных судом преступниками граждан преференций, предоставляемых российским паспортом», и захотел ввести в России практику аннулирования паспортов.

• Папа римский Франциск обратился к паломникам на площади Святого Петра в Ватикане, и призвал помнить о жителях Украины.

«В это Рождество на <…>, без света, без тепла, они очень страдают! Пожалуйста, давайте не забывать о них. И сегодня, видя Богоматерь, которая держит младенца в момент Рождества, которая кормит его грудью, я думаю о матерях жертв <…>, о солдатах, которые пали в этой <…> в Украине. Украинские матери и русские матери, и те, и другие потеряли своих детей. Такова цена <…>».

(Напоминаем, что, работая в России, мы вынуждены цензурить некоторые надписи под угрозой репрессивных законов, подписанных Путиным 4 марта 2022 года. Даже в речи Папы римского)

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.