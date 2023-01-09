Красноярский край продолжает хоронить мобилизованных

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Число мобилизованных жителей Красноярского края, погибших в «спецоперации» в Украине, растет. Стало известно о смерти уроженца поселка Ирша.

28-летний мобилизованный Александр Капаницкий погиб в «спецоперации», сообщил паблик «Общество русских матерей» во «ВКонтакте» со ссылкой на пост в группе «Подслушано в Заозерном» Рыбинского района Красноярского края. Сейчас этой записи нет в сообществе «Подслушано в Заозерном».

В администрации поселка Ирша, где родился Капаницкий, журналистам Ngs24 подтвердили гибель мобилизованного. Его призвали 3 октября, рассказала мать молодого человека.

«О гибели мы узнали по слухам, через интернет, еще 11-го [декабря]. А [официально] мне сообщили не сразу, еще неделя не прошла [со дня сообщения]. Он всегда из толпы выделялся, у него было много друзей», — отметила мать погибшего.

Похороны Капаницкого проходят 9 января.

В октябре в Минусинске Красноярского края прошли похороны сразу четырех мобилизованных по указу Путина мужчин. Позже стало известно о гибели еще одного мобилизованного из Минусинска, 30-летнего члена ЛДПР Николая Итыгина, призванного 26 сентября. В середине ноября в деревне Хайдак похоронили 23-летнего мобилизованного Илью Кислицина, у которого остались мама, две сестры и брат. В середине декабря власти подтвердили гибель мобилизованного жителя Назарова.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.