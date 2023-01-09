Красноярский край продолжает хоронить мобилизованных

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Красноярский край продолжает хоронить мобилизованных
09 Янв 2023, 07:49

Число мобилизованных жителей Красноярского края, погибших в «спецоперации» в Украине, растет. Стало известно о смерти уроженца поселка Ирша.

28-летний мобилизованный Александр Капаницкий погиб в «спецоперации», сообщил паблик «Общество русских матерей» во «ВКонтакте» со ссылкой на пост в группе «Подслушано в Заозерном» Рыбинского района Красноярского края. Сейчас этой записи нет в сообществе «Подслушано в Заозерном».

В администрации поселка Ирша, где родился Капаницкий, журналистам Ngs24 подтвердили гибель мобилизованного. Его призвали 3 октября, рассказала мать молодого человека.

«О гибели мы узнали по слухам, через интернет, еще 11-го [декабря]. А [официально] мне сообщили не сразу, еще неделя не прошла [со дня сообщения]. Он всегда из толпы выделялся, у него было много друзей», — отметила мать погибшего.

Похороны Капаницкого проходят 9 января.

В октябре в Минусинске Красноярского края прошли похороны сразу четырех мобилизованных по указу Путина мужчин. Позже стало известно о гибели еще одного мобилизованного из Минусинска, 30-летнего члена ЛДПР Николая Итыгина, призванного 26 сентября. В середине ноября в деревне Хайдак похоронили 23-летнего мобилизованного Илью Кислицина, у которого остались мама, две сестры и брат. В середине декабря власти подтвердили гибель мобилизованного жителя Назарова.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.

Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.

28 октября Шойгу сказал Путину, что задание по мобилизации в РФ выполнено. При этом никакого указа о ее прекращении до сих пор нет. В Кремле заявили, что не видят в нем необходимости.

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