Еще один мобилизованный красноярец погиб в «спецоперации»

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Число мобилизованных из Красноярского края, погибших в «спецоперации» в Украине, растет. Стало известно о смерти еще одного жителя Минусинска.

39-летний мобилизованный Олег Каргаполов погиби в «спецоперации», сообщила глава поселка Вера Пономарева, передает ngs24. Мужчина жил в поселке Зеленый Бор, который входит в состав Минусинска.

«Извещение о его гибели пришло 8 января. Я давно его знала. Хороший парень, работяга, член казачьего войска, член добровольной пожарной команды Зеленого Бора. Безотказный, добрый. Из семьи у него остались мама, сестра и отчим. Жены и детей не было, — отметила Пономарева.

В сентябре Енисейское войсковое казачье общество писало, что Каргаполов получил повестку 28 сентября и на следующий же день убыл для прохождения переподготовки в Новосибирск.



В октябре в Минусинске Красноярского края прошли похороны сразу четырех мобилизованных по указу Путина мужчин. Позже стало известно о гибели еще одного мобилизованного из Минусинска, 30-летнего члена ЛДПР Николая Итыгина, призванного 26 сентября. В середине ноября в деревне Хайдак похоронили 23-летнего мобилизованного Илью Кислицина, у которого остались мама, две сестры и брат. В середине декабря власти подтвердили гибель мобилизованных жителей Назарова и поселка Кононово. Таким образом, по официальным данным, уже погибли девять мобилизованных из региона.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.