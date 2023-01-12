Еще один мобилизованный красноярец погиб в «спецоперации»
Число мобилизованных из Красноярского края, погибших в «спецоперации» в Украине, растет. Стало известно о смерти еще одного жителя Минусинска.
39-летний мобилизованный Олег Каргаполов погиби в «спецоперации», сообщила глава поселка Вера Пономарева, передает ngs24. Мужчина жил в поселке Зеленый Бор, который входит в состав Минусинска.
«Извещение о его гибели пришло 8 января. Я давно его знала. Хороший парень, работяга, член казачьего войска, член добровольной пожарной команды Зеленого Бора. Безотказный, добрый. Из семьи у него остались мама, сестра и отчим. Жены и детей не было, — отметила Пономарева.
В сентябре Енисейское войсковое казачье общество писало, что Каргаполов получил повестку 28 сентября и на следующий же день убыл для прохождения переподготовки в Новосибирск.
В октябре в Минусинске Красноярского края прошли похороны сразу четырех мобилизованных по указу Путина мужчин. Позже стало известно о гибели еще одного мобилизованного из Минусинска, 30-летнего члена ЛДПР Николая Итыгина, призванного 26 сентября. В середине ноября в деревне Хайдак похоронили 23-летнего мобилизованного Илью Кислицина, у которого остались мама, две сестры и брат. В середине декабря власти подтвердили гибель мобилизованных жителей Назарова и поселка Кононово. Таким образом, по официальным данным, уже погибли девять мобилизованных из региона.
Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.
Президент РФ ВладимирПутин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.
Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.
28 октября Шойгу сказал Путину, что задание по мобилизации в РФ выполнено. При этом никакого указа о ее прекращении до сих пор нет. В Кремле заявили, что не видят в нем необходимости.