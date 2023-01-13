Давление на муниципалитеты и преследование журналистов: предвыборный год Алтайского края

© t.me/tomenko_news. Виктор Томенко

Большая часть ключевых событий года в Алтайском крае интегрировалась в один процесс подготовки к губернаторским выборам, которые пройдут в 2023-м. Региональное правительство во главе с губернатором Виктором Томенко прикладывало все усилия, чтобы итоги работы хотя бы на бумаге выглядели как развитие, и пыталось вернуть контроль над муниципалитетами, утерянный за несколько лет невнятной внутренней политики. Способы достижения результата порой были весьма спорны.

Дела внутриполитические

Главным электоральным событием 2022 года для края стала масштабная муниципальная кампания, имевшая принципиальное значение для губернатора. В 2023 году пройдут выборы губернатора, и контроль над местными советами — важное условие для сохранения полной управляемости процедуры.

По большей части, задача была выполнена: почти во всех представительных органах «Единая Россия» получила подавляющее число мандатов, обеспечив тем самым беспроблемное прохождение муниципального фильтра как основному кандидату в губернаторы, так и его потенциальным «спарринг-партнерам». В крупных городах — Бийске, Барнауле, Рубцовске — представителей оппозиционных партий можно пересчитать по пальцам одной руки.

Но победа не уберегла единороссов от скандалов, когда дело дошло до непосредственного дележа портфелей. Например, в Рубцовске партийцы не очень-то хотели вновь видеть на посту мэра Дмитрия Фельдмана, но были вынуждены уступить краевому руководству, получив взамен своего человека на посту спикера горсовета. В Бийске администрация края директивно поставила Виктора Щигрева на пост главы, оставив за бортом Александра Студеникина, несмотря на попытки местной команды сохранить экс-мэра у руля.

Надо сказать, что в своем стремлении провести «правильного» человека на тот или иной пост кураторы внутренней политики в Алтайском крае порой прибегали к весьма резким методам. Во всей красе «силовой» подход проявился в сельских районах. К примеру, в Алтайском районе со скандалом сняли с конкурса действующего главу муниципалитета Сергея Черепанова, сославшись на некие претензии в его адрес со стороны правоохранительных структур. Теперь Черепанов, активно поддерживаемый местными элитами, оспаривает свою дисквалификацию в суде, а у правоохранителей образовались встречные претензии в адрес краевых чиновников. В другом алтайском муниципалитете активистам, оппонировавшим «системному» кандидату, и вовсе поступали телефонные угрозы переломать ноги.

Усиление административного давления на муниципалитеты произошло после нескольких лет управленческой «анархии» и аморфной внутренней политики краевого правительства. Можно предположить, что эта внезапная «корректировка курса» связана с грядущими губернаторскими выборами, в которых, с высокой долей вероятности, примет участие и действующий глава региона Виктор Томенко («Единая Россия»).

В пользу этого говорит и то, что в 2022 году алтайский кабмин крайне щепетильно относится к теме статистики и был озабочен тем, чтобы официальная картина социально-экономического развития региона за последние годы выглядела максимально благоприятно. Ради этого Томенко даже не побоялся вступить в полемику с Владимиром Путиным на их ноябрьской онлайн-встрече, подвергнув сомнению озвученные президентом данные о падении инвестиций в основной капитал в Алтайском крае.

Никакого праздника

2022 год жители Барнаула провожали не в самом радужном настроении — в краевом центре разом дали о себе знать несколько застарелых проблем. С наступлением холодов в состояние коллапса погрузился городской общественный транспорт: горожане атакуют администрацию и прокуратуру жалобами, а команда мэра Вячеслава Франка только разводит руками, ссылаясь на необходимость миллиардных инвестиций, но не забывая при этом поднимать стоимость проезда.

Ситуацией на дорогах возмущены и автомобилисты, страдающие от перекрытия центрального проспекта Барнаула. Погрузившие город в пробки перекрытие связано с реконструкцией моста над железнодорожными путями, которая, к большому неудовольствию горожан, продлится как минимум до ноября 2023 года.

Не добавило настроения барнаульцам и то, что впервые за долгие годы главную елку края не стали устанавливать в самом сердце города — на площади Сахарова. Одна из главных причин — строительство элитного жилого дома, бенефициаром которого называют депутата алтайского заксобрания Максима Банных («ЕР»), наследника империи трагически погибшего несколько лет назад бизнесмена Анатолия Банных. После неудачной презентации проекта на градостроительном совете его якобы поставили на паузу, но на деле площадка готовится к застройке — это наглядный пример отсутствия осмысленной градостроительной политики в Барнауле.

Политический кэнсэлинг

Само по себе стремление региональных властей максимально контролировать общественно-политическую повестку в текущих условиях вполне объяснимо. Но полная зачистка инакомыслящих в рядах общественников выглядит чрезмерной реакцией. Так, в мае члены общественной палаты Барнаула изгнали из своих рядов пожилого активиста Константина Емешина из-за его постов в социальных сетях о «спецоперации» в Украине.

Усугубилось и давление на прессу. Яркий тому пример — уголовное дело отстраненного главреда «Каменских известий» Николая Уфимцева. Он и его коллеги считают дело политически мотивированным и объясняют его конфликтом с местными правоохранительными органами.

Промышленность

Нельзя не упомянуть и о резонансной «деприватизации» алтайского «Кучуксульфата», большая часть акций которого вернулась в руки государства по иску Генпрокуратуры Р Ф . После этого на предприятии успели поработать целых два гендиректора, причем, второй назначенец начал свою деятельность с попытки приобрести люксовый автомобиль.

Возвращение под крыло государства и последовавшая за этим кадровая чехарда не могли не сказаться на стабильности работы важного для экономики края завода, который и без того потерял часть зарубежных партнеров из-за санкций.

«Кучуксульфат» — не единственное предприятие на Алтае, оказавшееся в сложной ситуации после начала «спецоперации». Объемы производства серьезно снизились и на Барнаульском патронном заводе, который, преимущественно, экспортировал свою продукцию за рубеж.

Почва для посадок

Не обошелся год и без громких уголовных дел. Сначала задержали председателя правления Федерации бокса Алтайского края Армена Тонояна (его до сих пор держат в СИЗО, а о подоплеке дела официально ничего не известно). Затем в поле зрения силовиков «по цепочке» попал руководитель барнаульского «Эко-Комплекса» Виктор Карл. Его обвиняют в хищениях на городском мусорном полигоне. Не исключено, что эти дела могут быть связаны.

Еще одно нашумевшее дело связано с председателем краевой организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Сергеем Завалихиным. Его задержали в конце декабря. Предполагается, что речь идет о коммерческой деятельности, и в частности о госконтрактах на обслуживание медучреждений.

В 2022 году за взятки осудили бывшего замминистра строительства края Андрея Голубцова. Ему дали 8 лет и месяц «строгача» с крупным штрафом. А вот экс-руководители печально известного «СтройГАЗа» Всеволод Кондратьев под конец года смог отделаться условным сроком.

Отдельно стоит упомянуть об уголовном деле барнаульской активистки и журналистки Марии Пономаренко, которую судят по статье о распространении «фейков» про ВС РФ. За пост в telegram-канале ее с апреля по ноябрь держали в СИЗО и даже отправляли в психбольницу для обследования. В итоге, лишь спустя полгода, ее отпустили домой к детям. Суд начал рассматривать дело по существу.

Иван Никифоров