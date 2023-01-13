СК: Дорогу к новосибирскому ЛДС, о сдаче которого объявили власти, нельзя использовать

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Дорога к строящемуся ледовому дворцу спорта в Новосибирске сделана с нарушениями. Ее нельзя принимать в эксплуатацию, а чтобы переделать понадобится еще 300 млн рублей. При этом региональное правительство под Новый год уверяло, что арена получила акт ввода в эксплуатацию.

Дорога к новому Ледовому дворцу в Новосибирске, построенная с нарушениями, легшими в основу уголовного дела, не может быть введена в эксплуатацию и неизбежно будет разрушаться, считает руководитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР Алексей Александров.

«На сегодняшний день не получено соответствующее заключение экспертизы, которая сказала бы, что эта [дорога] качественная и ее можно эксплуатировать, — заявил глава Восточного управления СК РФ на транспорте Алексей Александров 13 января (цитата по „Интерфаксу“). — Соответственно, она не введена. Тот песок, который использовался, это уже установлено рядом экспертиз, он не позволяет эксплуатировать с надлежащим качеством. Если эксплуатировать эту дорогу, говоря простыми словами, то ее либо вспучит, либо она провалится через какое-то время».

По оценкам следствия, для переделки дороги нужно около 300 млн рублей. Александров утверждает, что ряд документов, связанных со строительством, был сфальсифицирован.

Ранее было возбуждено уголовное дело о подмене песка на строительстве инфраструктуры для ЛДС. Подозреваемым по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) стал директор муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александр Мысик. Он находится в СИЗО.

Мысик не признал вину

Ледовый дворец должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум. ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».



В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». Достроить арену планируется к концу 2022 года. При этом, как говорил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года.

30 декабря 2022 года новосибирское правительство объявило, что ЛДС получил акт ввода в эксплуатацию. Сообщение сопроводили двумя фотографиями — общим планом основной арены и внутренним устройством малой арены (возможно, тренировочной), на которой нет трибун. Дата открытия арены для зрителей не уточняется.