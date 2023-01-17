Новосибирский «Красный факел» нашел главного режиссера в «Старом доме»

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Главным режиссером новосибирского театра «Красный факел» назначен Андрей Прикотенко. Прежде он возглавлял труппу «Старого дома», директор которого ранее стала руководителем «Красного факела».

Андрей Прикотенко назначен главным режиссером «Красного факела», сообщила пресс-служба учреждения 17 января.

«Я буду стараться развивать и подчеркивать ваши сильные стороны, — сказал труппе Прикотенко. — Что касается репертуарной политики, важно делать акцент на высокий художественный уровень постановок. И, конечно, главная наша миссия — зритель, для которого мы и работаем».

Андрей Прикотенко был главным режиссером «Старого дома» с 2017 года. Лауреат спецприза премии «Золотая маска».

В конце декабря 2022 года директором театра «Красный факел» стала Антонида Гореявчева, которая до этого была руководителем «Старого дома». Она сменила Александра Кулябина, которого уволило минкультуры Новосибирской области. До этого с сайта театра из описания многих известных и популярных спектаклей исчезло имя их режиссера Тимофея Кулябина, несмотря на то, что они приносили «Золотые маски» городу.

Тимофей Кулябин и был главным режиссером «Красного факела» до марта 2022 года. Его уволили из театра после начала «спецоперации» в Украине, которую он осудил.

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