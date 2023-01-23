Суд отменил решение о прекращении дела новосибирского депутата от «ЕР», переехавшего ребенка

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Прокуратура добилась отмены решения суда о прекращении уголовного дела в отношении депутата татарского районного совета Новосибирской области Сергея Мамонтова, который переехал ребенка на своей машине и бросил его. Он избирался от «Единой России».

Татарский районный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на решение мировой судьи Татарского района Светланы Орловой, которая закрыла дело муниципального депутата Сергея Мамонтова.

«Уголовное дело в отношении Мамонтова направлено председателю Татарского районного суда для решения вопроса об изменении подсудности и о передаче уголовного дела на рассмотрение иному мировому судье», — сообщили в пресс-службе суда.

В конце декабря Мамонтова, которого обвиняли по ст. 125 УК (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии), освободили от уголовной ответственности. Дело было прекращено в связи с «примирением сторон». Депутат выплатил матери ребенка компенсацию в 1 млн рублей.

Напомним, 30 октября Сергей Мамонтов за рулем Toyota RAV4 буквально переехал шестилетнего мальчика во дворе дома. Затем он подошел к нему, а потом спокойно сел в машину и уехал. Позже, как утверждали в МВД, 67-летний водитель сам пришел в отдел.

Освидетельствование показало, что Мамонтов был трезв. На него также составили протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

Подозреваемый признал вину. Его исключили из «ЕР».



Сергей Мамонтов — директор «Татарского дорожно-ремонтно-строительного управления» (местного филиала крупного господрядчика «Новосибирскавтодора»).