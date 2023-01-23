Сразу трое жителей красноярского поселка погибли в «спецоперации»
Трое жителей красноярского поселка погибли в один день в «спецоперации». Как минимум один из них был мобилизованным.
Жители поселка Балахта Игорь Степнцов, Михаил Кильсеев и Игорь Шустов погибли в «спецоперации». Их похоронили 17 января, сообщает местный паблик «Подслушано Балахта» во «ВКонтакте».
Информацию подтвердили в администрации поселка tvknews. Известно, что все мужчины погибли 25 декабря.
30-летний Кильсеев был мобилизован, причем он получил бронь на работе, но потом отказался от нее, пишет ngs24. Когда же он рассказал матери об условиях, в которых оказался, она написала
Письмо мать Кильсеева отправила 24 декабря. На следующий день ее сын погиб.
«Когда всё начиналось, Миша читал интернет и говорил мне: „Там гибнут наши пацаны, надо им помогать“. А оттуда он стал звонить и говорить: „По телевизору говорят одно, а на деле всё по-другому“. И вот, я осталась совсем одна. Сын не был женат, у меня ни внуков, никого, — рассказала журналистам мать Кильсеева. — Я Путину в том письме еще написала: „Если что-то случится, мне куда себя девать, в хоспис, в психушку? Куда меня определят? Мне даже дом оставить в наследство некому“».
В октябре в Минусинске Красноярского края прошли похороны сразу четырех мобилизованных по указу Путина мужчин. Позже стало известно о гибели еще одного мобилизованного из Минусинска, 30-летнего члена ЛДПР Николая Итыгина, призванного 26 сентября. В середине ноября в деревне Хайдак похоронили 23-летнего мобилизованного Илью Кислицина, у которого остались мама, две сестры и брат. В середине декабря власти подтвердили гибель мобилизованных жителей Назарова и поселка Кононово. Таким образом, по официальным данным, уже погибли не менее 10 мобилизованных из региона.
Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.
Президент РФ ВладимирПутин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.
Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.
28 октября Шойгу сказал Путину, что задание по мобилизации в РФ выполнено. При этом никакого указа о ее прекращении до сих пор нет. В Кремле заявили, что не видят в нем необходимости.