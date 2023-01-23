Сразу трое жителей красноярского поселка погибли в «спецоперации»

Трое жителей красноярского поселка погибли в один день в «спецоперации». Как минимум один из них был мобилизованным.

Жители поселка Балахта Игорь Степнцов, Михаил Кильсеев и Игорь Шустов погибли в «спецоперации». Их похоронили 17 января, сообщает местный паблик «Подслушано Балахта» во «ВКонтакте».

Информацию подтвердили в администрации поселка tvknews. Известно, что все мужчины погибли 25 декабря.

30-летний Кильсеев был мобилизован, причем он получил бронь на работе, но потом отказался от нее, пишет ngs24. Когда же он рассказал матери об условиях, в которых оказался, она написала президенту РФ Владимиру Путину с требованием вернуть сына: «Так и написала: „Заклинаю Богом, верните мне сына“. Рассказала о том, что творилось в учебке и на передовой. Написала о том, что в СМИ очень много неправды, а мы, родственники, общаемся с мобилизованными и знаем правду. Написала, что ребятам самим приходится покупать генераторы и печки».

Письмо мать Кильсеева отправила 24 декабря. На следующий день ее сын погиб.

«Когда всё начиналось, Миша читал интернет и говорил мне: „Там гибнут наши пацаны, надо им помогать“. А оттуда он стал звонить и говорить: „По телевизору говорят одно, а на деле всё по-другому“. И вот, я осталась совсем одна. Сын не был женат, у меня ни внуков, никого, — рассказала журналистам мать Кильсеева. — Я Путину в том письме еще написала: „Если что-то случится, мне куда себя девать, в хоспис, в психушку? Куда меня определят? Мне даже дом оставить в наследство некому“».

В октябре в Минусинске Красноярского края прошли похороны сразу четырех мобилизованных по указу Путина мужчин. Позже стало известно о гибели еще одного мобилизованного из Минусинска, 30-летнего члена ЛДПР Николая Итыгина, призванного 26 сентября. В середине ноября в деревне Хайдак похоронили 23-летнего мобилизованного Илью Кислицина, у которого остались мама, две сестры и брат. В середине декабря власти подтвердили гибель мобилизованных жителей Назарова и поселка Кононово. Таким образом, по официальным данным, уже погибли не менее 10 мобилизованных из региона.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.