Уголовное дело завели на отца уехавшего из РФ Тимофея Кулябина

© kino-teatr.ru. Александр Кулябин
Уголовное дело завели на отца уехавшего из РФ Тимофея Кулябина
24 Янв 2023, 06:36

Уголовное дело завели на бывшего директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина. Его обвинили в растрате.

«Возбуждено уголовное в отношении бывшего директора драматического театра Красный факел, — сообщили в областной прокуратуре. — Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК (растрата денежных средств в особо крупном размере)».

У него прошли обыски. Мужчина задержан. Ущерб оценивается свыше 1,8 млн рублей.

«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — утверждают в ведомстве.

Последние 23 года театр возглавлял Александр Кулябин. Он был уволен с поста директора государственного театра «Красный факел» в конце декабря.

Его сын Тимофей Кулябин — известный театральный режиссер. Он был главным режиссером «Красного факела» с 2015 по апрель 2022 года.

Кулябин-младший покинул театр, как утверждали там, «по собственному желанию». Ранее он публиковал фотографии флешмоба у Немецкого драмтеатра в Берлине в поддержку Украины. Он уехал из Росси и. В берлинском Deutsches Theater в сентябре прошла премьера его спектакля «Платонов».

В декабре незадолго до отставки Александра Кулябина театр отменил почти все постановки Тимофея Кулябина, несмотря на то, что многие из них получали главную театральную премию РФ «Золотую маску».


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