Уголовное дело завели на отца уехавшего из РФ Тимофея Кулябина
Уголовное дело завели на бывшего директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина. Его обвинили в растрате.
«Возбуждено уголовное в отношении бывшего директора драматического театра Красный факел, — сообщили в областной прокуратуре. — Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК (растрата денежных средств в особо крупном размере)».
У него прошли обыски. Мужчина задержан. Ущерб оценивается свыше 1,8 млн рублей.
«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — утверждают в ведомстве.
Последние 23 года театр возглавлял Александр Кулябин. Он был уволен с поста директора государственного театра «Красный факел» в конце декабря.
Его сын Тимофей Кулябин — известный театральный режиссер. Он был главным режиссером «Красного факела» с 2015 по апрель 2022 года.
Кулябин-младший покинул театр, как утверждали там, «по собственному желанию». Ранее он публиковал фотографии флешмоба у Немецкого драмтеатра в Берлине в поддержку Украины. Он уехал из Росси и. В берлинском Deutsches Theater в сентябре прошла премьера его спектакля «Платонов».
В декабре незадолго до отставки Александра Кулябина театр отменил почти все постановки Тимофея Кулябина, несмотря на то, что многие из них получали главную театральную премию РФ «Золотую маску».