Депутаты рассказали о срыве планов по строительству ФАПов в Новосибирской области

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Депутаты рассказали о срыве планов по строительству ФАПов в Новосибирской области
26 Янв 2023, 09:54

План по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Новосибирской области не выполнен. А некоторые сданные объекты, по словам некоторых депутатов, до сих пор не работают.

19 ФАПов построено в Новосибирской области в 2022 году, сообщил депутат заксобрания Андрей Биль («Единая Россия»). «План не выполнен», — подчеркнул он на сессии 26 января.

Всего в 2022 году планировалось ввести в эксплуатацию 46 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), говорил министр строительства региона Алексей Колмаков, но в конце 2022 года он заявил, что будет открыт только 21. Кроме того, еще в 2021-м аудиторы новосибирской Контрольно-счетной палаты выяснили, что 179 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) оснащены менее чем на 30%.

На январской встрече с президентом Р Ф Владимиром Путиным губернатор Андрей Травников рассказывал, что региональные власти обязались строить по 30 фельдшерско-акушерских пунктов.

Кроме того, по словам Биля, несколько построенных ФАПов не были оснащены. Но министр здравоохранения Константин Хальзов уточнил, что «идет приемка» только по двум фельдшерско-акушерским пунктам.

Еще один единоросс Александр Барсуков отметил, что у него на избирательном округе так и не построили три ФАПа. «Оказывается, что по многим фапам нет проектной докумнетации, а те, что выставлены на аукционы — на большинство не выходит никто [из подрядчиков]», — рассказал депутат.

По словам главы комитета по соцполитике Игоря Гришунина («ЕР»), проблемы с ФАПами обсуждались на рабочей группе в заксобрании, но на нее пришли далеко не все интересующиеся депутаты.


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