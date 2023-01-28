Проект застройки военного городка в Новосибирске приостановлен

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Планы по реновации территории военного городка №17 в Новосибирске приостановлены. Такое решение принято Минобороны РФ, сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков.

«Площадка активно прорабатывалась через Министерство обороны и Дом.РФ. Но в конце прошлого года Министерство обороны эту тему свернуло. И пока на паузе, — рассказал Колмаков на пресс-конференции. — Там была концепция, очень неплохая, с учетом того, что там много памятников архитектуры, что там необходимо обеспечить школами, детскими садами всю эту территорию. Было распланировано. Мы участвовали достаточно активно».



Пока, по его словам, реализация планов по площадке перенесена.

Военный городок №17 находится в Октябрьском районе Новосибирска. Это практически центр города, близлежащие территории достаточно активно застраиваются в последние годы.

Городок был частью массового военного строительства вдоль железной дороги в начале XX века. Возведение комплекса из 37 зданий завершилось летом 1913 года. При строительстве использовались типовые проекты. Кирпичные здания были созданы в едином стиле. Часть из них объявлены объектами культурного наследия региона. Но с течением времени сооружения комплекса начали разрушаться.

Разговоры о необходимости реновации городка ведутся несколько лет. Сначала власти избегали упоминаний о жилой застройке территории, однако потом появилась концепция, предполагающая среднеэтажные дома.

В 2021 году чиновники мэрии говорили о создании историко-паркового комплекса «с элементами жилой застройки» и социальной инфраструктуры по единой архитектурной концепции. В ней должны быть отражены развитие спорта и здравоохранения, культуры и «творческих индустрий», краеведения и исторического наследия, сферы услуг и гастрономии.

Участки в Военном городке планировалось выставить на торги через Дом.РФ.

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