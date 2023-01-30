Очистные сооружения на строящемся новосибирском ЛДС сдадут только к осени 2023 года

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Очистные сооружения на строящемся новосибирском ЛДС сдадут только к осени 2023 года
30 Янв 2023, 08:03

Комплекс очистных сооружений для строящегося в Новосибирске ледового дворца спорта планируется сдать только во второй половине 2023 года. Власти утверждали, что получили разрешение на ввод арены в эксплуатацию.

Очистные сооружения для ЛДС не были введены в эксплуатацию. Завершение работ по благоустройству и чистовой отделке запланировано на третий квартал 2023 года, сообщили в мэрии в ответ на запрос общественника Евгения Митрофанова.

О том, что коллектор и очистные сооружения для ЛДС могут ввести в эксплуатацию только в третьем квартале 2023 года предупреждал депутат горсовета Александр Бурмистров со ссылкой на документы.

«Интересно, что скажут официальные лица, но строители, с кем я в диалоге, дают заключение, что без предусмотренных по проекту коммуникаций ввести в эксплуатацию объект в целом нельзя, — говорил Бурмистров. — <…> Также в документе указано, что, в частности, сваи (как можно понять по смыслу документа, не самого ЛДС, а здания очистных сооружений) сделаны с отклонениями от проекта, а примененные непроектные сваи нуждаются в узаконивании. Сам проект предполагается изменить и после прохождения экспертиз продолжить работы уже по новому проекту и по новой смете, с дополнительным финансированием».

Строящийся в Новосибирске ледовый дворец спорта до сих пор не открыт для зрителей. При этом региональное правительство утверждало, что объект «получил акт ввода».

Мэрия Новосибирска действительно выдала разрешение на ввод в эксплуатацию, но только на «Первый этап строительства многофункциональной ледовой арены». При этом правительство региона во главе с единороссом Андреем Травниковым 30 декабря объявило, что «ледовая арена получила акт ввода в эксплуатацию».

Ледовый дворец должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум. ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».

В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». Достроить арену планировалось к концу 2022 года. При этом, как говорил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года.

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