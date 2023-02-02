Мэр Новосибирска отказался говорить о поддержке Травникова на выборах губернатора

© Кирилл Канин. Анатолий Локоть и Андрей Травников (крайний слева)

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) не подтвердил и не опроверг возможные договоренности с губернатором Андреем Травниковым («Единая Россия») перед выборами главы региона. Ранее, по сведениям Тайги.инфо, Травников прямо в рабочее время просил его поддержки.

«Для политических заявлений, я считаю, сейчас не время. По крайней мере, для меня», — сказал Локоть журналистам в ответ на вопрос о том, будет ли он поддерживать Травникова на губернаторских выборах.

Ранее источники Тайги.инфо рассказали подробности аппаратного совещания, на котором мэр Локоть (КПРФ), по утверждениям провластных телеграм-каналов, якобы «поддержал» переизбрание единоросса Травникова на пост губернатора. В реальности же предложение поступило именно от Травникова и могло носить настойчивый характер.

Публичной реакции от обкома не последовало, за репутацию КПРФ решил вступиться только депутат Госдумы от Москвы Сергей Обухов (КПРФ): «В отношении мэра Новосибирска Анатолия Локтя совершена банальная политическая провокация. Якобы он поддержал выдвижение Андрея Травникова („Единая Россия“) на выборах губернатора региона. Более того, брешут, что лидер новосибирских коммунистов предложил даже создать объединенный предвыборный штаб».

«На деле все проще и банальнее. Производственное совещание попытались представить, как политическую акцию. На оперативке мэр предложил объединить усилия команд для решения городских проблем. Не более», — подчеркнул Обухов.

Выборы губернатора запланированы на сентябрь 2023 года. Травников до сих пор публично не подтвердил, что будет пытаться переизбраться.



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