Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 336

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Власти объявили новых «иноагентов».

18:00 Митинг против повышения тарифов ЖКХ пройдет в Барнауле 12 февраля. Об этом сообщила депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова.

«На поданное мной уведомление на проведение митинга против повышения тарифов на ЖКХ на площади Советов или напротив библиотеки имени Шишкова администрация Барнаула, как обычно ответила отказом и согласовала проведение митинга подальше от центра на Потоке на территории гайд-парка на Титова».

Акция начнется в сквере Титова в 12:00, уточнила Прусакова.

Напомним, что еще один митинг против повышения тарифов пройдет и в Рубцовске. Согласованная с властями акция начнется 5 февраля на набережной имени Петрова в 14:00, сообщили в крайкоме КПРФ. Митинг планировался на площади Ленина, но мэрия предложила другое место, «так как еще продолжает работу новогодний городок».



17:30 Пожар на предприятии в Борисовском районе Белгородской области полностью потушен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграме.

Ранее сообщалось, что после обстрела в регионе загорелись нефтебаза и завод, который делал металлоконструкции для строительства моста через Керченский пролив.

16:55 Минобороны РФ заявило, что из украинского плена возвращены 63 российских военных. Среди них оказались лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства ОАЭ, утверждают в ведомстве.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил обмен пленными. По его словам, в Украину вернулись 116 человек, из которых два офицера и 114 рядовых и сержантов, передает «Ъ».



16:30 В Новосибирске прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ. Это крупнейшая протестная акция за последний год в городе.

Участники потребовали от губернатора-единоросса Андрея Травникова отменить свое решение об увеличении оплаты для населения. Все подробности читайте здесь, а также в наших телеграме и твиттере.

14:47 Новосибирский депутат Госдумы Дмитрий Савельев («Единая Россия») мог сойти с эшелона добровольческого батальона «Вега», отправившегося на «спецоперацию», и улететь в Москву. Ранее утверждалось, что он отправится в зону боевых действий.

Пока нет данных, вылетел ли он из Москвы на Донбасс. Все подробности читайте здесь.



13:35 Пикет в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в центре Новосибирска. Фото опубликовали «Гражданские репортеры Сибири».

Ранее присяжные признали Сергея Фургала виновным по всем эпизодам уголовного дела об организации убийств и покушения на убийство. Председательствует в процессе судья Геннадий Цой. Решение о наказании будет объявлено 6 февраля.







13:17 В Белгородской области вводится бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Он принял решение под предлогом обстрела местного завода, где никто не пострадал.

«Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры. Сейчас главное — это безопасность жителей Белгородской области», — написал Гладков в телеграме.

Белгородская область стала четвертым регионом, где «желтый» уровень террористической опасности продлили бессрочно. Прежде решение приняли в Брянской и Курской областях и нескольких муниципалитетах Крыма.

12:57 В Новосибирске торговая сеть «Ярче» ограничила продажу огурцов в одни руки. На это обратил внимание НГС.

При этом цены на огурцы резко растут. Самые дешевые можно найти в районе 200 рублей за 1 кг, тогда как еще в начале января 2023 года средняя цена килограмма в регионе, по данным Новосибирскстата, составляла около 177 рублей.

По последним же данным Росстата на 30 января, средняя цена 1 кг огурцов в регионе приблизилась к 240 рублей. При этом выращенные под Новосибирском огурцы марки «Горкунов», например, продаются по 555 рублей за 1 кг.

12:30 США с 5 февраля вводят потолок цен на российские нефтепродукты на уровне $ 100 и $ 45 за баррель в зависимости от их категории. Первая планка установлена на нефтепродукты, торгующиеся по цене выше сырой нефти, вторая — на более дешевые.

Такая цена была ранее согласована Евросоюзом со странами «большой семерки».

11:20 Гендиректор кемеровского аэропорта Николай Тарануха объяснил отмену части рейсов из Кузбасса иностранными санкциями.

«Ситуация у авиакомпаний очень непростая, наша отрасль — одна из самых пострадавших от санкций недружественных, все знаете историю с регистрацией самолётов и с запретом на их обслуживание, — напомнил Тарануха. — Соответственно, самолеты берегут и стараются летать только там, где они совсем полные, поэтому в зимний период много рейсов отменили, и не только в Кемерово. [Авиакомпании] берегут ресурсы. Летать параллельно сразу трем-четырем авиакомпаниям [по одному маршруту] зиму достаточно тяжело, меньше стали конкурировать, больше беречь самолеты».

09:56 В Белгородской области горят нефтебаза в Борисовском районе и завод, передает телеграм-канал «Блэтгород». Пожар начался после обстрела, утверждает губернатор Вячеслав Гладков.

«Очевидцы сообщают, что огнем с нефтебазы задело и производство „Борисовский завод мостовых металлоконструкций“», — передает «Блэтгород».

Завод известен тем, что делал металлоконструкции для строительства моста через Керченский пролив.





Главное на утро 4 февраля

• Минюст РФ объявил «иностранными агентами» авторов романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елену Прокашеву и Екатерину Дудко (известны под псевдонимами Елена Малисова и Катерина Сильванова). Утверждается, что они якобы «распространяли материалы, созданные „иностранными агентами“, предназначенные для неограниченного круга лиц», «получали поддержку от иностранных источников» и «пропагандировали ЛГБТ-отношения». Доказательств и примеров не приводится.

Также в список «иностранных агентов» включены видеоблогер Николай Соболев (блог SOBOLEV на YouTube), ведущий YouTube-канала «Популярная политика» Александр Макашенец и политолог Павел Мезерин.

• Миннауки РФ утвердил концепцию преподавания истории России в университетах для неисторических специальностей без «негативного уклона и очернительства». На заседании, во время которого обсуждался документ, присутствовал глава Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, которые утверждает, что концепцию разработали «в целях перехода к единому содержанию курса истории России» во всех вузах.

В документе 106 страниц, которые охватывают период от Древней Руси до современности, включая «спецоперацию» в Украине. Авторы занимают однозначно прокремлёвскую позицию в трактовке событий последних лет в Чечне, Грузии, Украине и во взаимоотношениях с США. Революция 2014 года в Украине, например, названа «антиконституционным переворотом в Киеве», а сама страна — «анти-Россией». Протесты в Беларуси и Казахстане же упоминаются исключительно как «пояс нестабильности» вокруг России, без их содержания.

«Раскрывая проблемы и противоречия отечественной истории, преподавателям вузов необходимо избегать негативного уклона и „очернительства“, оставаясь на позициях объективности и историзма, отмечать по преимуществу созидательный характер деятельности Российского государства и населяющих его народов по хозяйственному освоению обширных территорий, достижений в сфере культуры и науки», — утверждается в концепции.

• В Москве силовики задержали антивоенного активиста Олега Селиверова. РБК со ссылкой на источник, близкий к СК, сообщает, что Селиверова подозревает в причастности к телеграм-каналу Nexta Live.

В Nexta заявили, что Селиверов не имеет отношения к проекту, «а люди, хоть минимально связанные с этим каналом, не посещают Россию и не находятся там»: «Этот случай попахивает охотой на японских и британских „шпионов“ во времена сталинских репрессий, когда НКВД обвиняло рандомных людей во „вредительстве“ по заданию иностранных разведок».

Активисту могут вменять терроризм (ст. 205 УК) или призывы к нему (ст. 205.2 УК).

• Тверской суд Москвы арестовал администратора телеграм-канала «Новый век» Александра Гусова. Его обвинили в вымогательстве 12 млн рублей. Baza предполагает, что Гусова обвиняют в координации группировки, якобы шантажировавшей бизнесменов.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы назвал Гусова также учредителем анонимного телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ». Но сам канал отрицает причастность Гусова к проекту.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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