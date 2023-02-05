Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 337

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

13:00 5 февраля вступило в силу эмбарго на поставки российских нефтепродуктов (бензина, дизеля, керосина, нафты и мазута) в Евросоюз, на который приходилось 42% от общего экспорта этого сырья из России.

По оценкам Международного энергетического агентства, экспорт нефтепродуктов из России в 2022 году составил 2,85 млн барр. в сутки (около 142 млн т за весь год), из них на ЕС приходилось 1,2 млн барр. в сутки.

России не удастся быстро переориентировать поставки нефтепродуктов, считает старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин.

По оценкам «Синары», около половины объемов нефтепродуктов, которые российские компании поставляли в Евросоюз (0,6 млн из 1,2 млн барр. в сутки), не найдет новых рынков сбыта из-за инфраструктурных ограничений. В итоге банк прогнозирует снижение экспорта нефтепродуктов из России на 20% в 2023 году, пишет РБК.

Западные санкции окажут значительное влияние на экспорт нефтепродуктов и приведут к снижению их производства примерно на 15%, говорил ранее агентству Reuters высокопоставленный российский чиновник. Но это, вероятно, приведет к увеличению экспорта сырой нефти, добавлял он.



12:43 Бывший сибирский полпред Сергей Меняйло, возглавляющий сейчас Северную Осетию, попал под обстрел в Запорожской области, передает госагентство ТАСС. Вместе с ним был сотрудник ТАСС и съемочная группа Первого канала.



Это произошло при посещении позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных, которым Сергей Меняйло приехал передавать необходимую гуманитарную помощь.

Никто не пострадал.

Главное на утро 5 февраля

• Кузьминский районный суд Москвы отправил в СИЗО антивоенного активиста Олега Селиверова по делу о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК). Ранее стало известно, что его задержали, как утверждало РБК, из-за якобы причастности мужчины к телеграм-каналу Nexta Live.

При этом сам телеграм-канал отрицает связь с Селиверовым: «Этот случай попахивает охотой на японских и британских „шпионов“ во времена сталинских репрессий, когда НКВД обвиняло рандомных людей во „вредительстве“ по заданию иностранных разведок».

В апреле 2022 года Верховный суд Беларуси признал Nexta и Nexta Live «террористической организацией».

• Франция и Италия поставят Украине зенитно-ракетные комплексы SAMP-T-Mamba, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Поставка систем призвана защитить население и инфраструктуру Украины от российских обстрелов, утверждает Лекорню. SAMP-T-Mamba — это наземный ЗРК среднего радиуса действия, предназначенный для поражения баллистических и крылатых ракет, а также самолетов на расстоянии до 100 км.

• Если украинская сторона нанесет удар по территории Крыма, ее ждет «неминуемое возмездие», уверяет в своем англоязычном аккаунте в твиттере заместитель председателя Совета безопасности России, экс-президент страны Дмитрий Медведев. В русскоязычном аккаунте этой записи нет.

«Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта», — написал Медведев, добавив, что такое нападение встретит «неминуемое возмездие с использованием оружия любого вида».

• Арестованный по подозрению в шпионаже в пользу России сотрудник немецкой разведки оказался тренером любительской футбольной команды в баварском городе Вайльхайм-ин-Обербайерн. 52-летний Карстен Линке мог месяцами не появляться в родном городе, не рассказывая о том, чем занимается в командировках, пишет The Telegraph.



Летом 2021 года Линке организовал в спортклубе барбекю, где познакомился с немецким бизнесменом российского происхождения Артуром Эллером. Его подозревают передаче ФСБ данных, полученных от Карстена.



*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

