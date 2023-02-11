Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 343

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

18:50 Спрос на золотые слитки и монеты в России в 2022 году увеличился в пять раз в сравнении с данными за 2021 год. По мнению экспертов, это связано с геополитической нестабильностью.

При этом в доле мирового спроса на Россию в 2022 году пришлось только 2%. Лидерами по покупке золота стали Китай, Германия и Индия. На долю Китая пришлось 19% мирового спроса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Financial Times.

17:54 Под обстрел попал город Шебекино, есть пострадавшие, сообщает глава Белгородской области Вячеслав Гладков.



«По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести», - написал чиновник в телеграме.

По его информации, прилеты пришлись на территорию промышленного предприятия – там выбиты окна. Также снаряд прилетел в остановку. Есть повреждения в трех машинах.

17:45 Военнослужащий осужден на 5,6 лет за побег из части после объявления мобилизации

Как сообщает Ставропольский гарнизонный суд, подсудимый убыл из части 26 сентября, получив разрешение со сроком возвращения в тот же день. Однако он не вернулся.

«Противоправно исключив себя из сферы воинских правоотношений с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, подсудимый убыл сначала в Рязань, а затем в Ставрополь, где проводил время по своему усмотрению. 15 декабря он был задержан сотрудниками полиции в Невинномысске», - говорится в сообщении.

Подсудимый признал вину. И за самовольное оставление воинской части в период мобилизации он был приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

17:25 Предприятие попало под обстрел в Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Муром Шебекинского городского округа.

«В результате обстрела повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте», - написал Вячеслав Гладков в телеграме.

По его словам, пострадавших нет.

16:30 Москвич написал донос на попутчика в поезде

58-летний Владимир Костин ехал в поезде из Севастополя в Москву. В купе он разговорился с попутчиком по имени Максим. Разговор ему не понравился – со слов пассажира, его собеседник позволил себе критику в адрес ВС РФ и негативно говорил о России, сообщает «Осторожно, Москва».

Максим сошел с поезда в Краснодаре, а Владимир заявил на его в полицию. Максим оказался 50-летним жителем Симферополя, который сейчас находится в Турции, в России его ждет допрос.

14:50 Девять бомбоубежищ принудили привести в порядок в Новосибирске

Девять защитных сооружений гражданской обороны в Новосибирске привели в надлежащий вид под контролем судебных приставов.

По иску прокуратуры в установленный срок не были приведены в порядок сооружения гражданской обороны. Как сообщает УФССП по Новосибирской области, пристав-исполнитель вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а затем привлекла должника к административной ответственности

«В результате примененных мер принудительного исполнения должник устранил все нарушения: установил защитно-герметические двери и герметический ставень аварийного выхода, герметизацию в ограждающих конструкциях, в том числе санитарно-техническое и фильтровентиляционное оборудование. В защитных сооружениях гражданской обороны установили аварийный резервуар, исправили систему водоснабжения и теплоснабжения, освободили аварийный выход», - сообщили приставы.

14:40 Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин прокомментировал возможность переговоров с Украиной.

«Мы уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», - заявил замглавы МИД в интервью «Звезде».

14:19 Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников 11 февраля.

«В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий», - написал Гладков в телеграме.

13:50 На «Госуслугах» с 1 марта введут двухфакторную авторизацию

Пользователи портала госуслуг с 1 марта 2023 года будут иметь возможность подключить второй фактор авторизации. С июня его подключение станет обязательным для всех, сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

В рамках новой системы защиты это может быть, например, дополнительное SMS-сообщение на номер телефона, пишет ТАСС.

13:40 Разработчики исторической игры «Смута» получат новый грант от АНО «Институт развития интернета» (ИРИ), сообщают «Ведомости». Ранее компания уже получала 260 млн рублей на этот проект.

На сайте игры сказано, что основой для нее станет книга Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

«Главный герой этого приключения, боярин Юрий Милославский, принимает личное участие и в сборе Нижегородского ополчения, и в Битве за Москву, и в других, не менее важных, исторических событиях Смутного времени. Милославский шаг за шагом исправляет ошибки своего прошлого, а в результате — способствует прекращению Смуты и объединению Московской Руси», — говорится в релизе.

12:40 Крышки с портретом президента Украины Владимира Зеленского появились на мусорных урнах в центре Братска. Одну из них обнаружили напротив офиса «Единой России», сообщает тг-канал «Братчане». В комментариях пользователи говорят, что одну уже сломали.



В 2015 году Братск прославился конкурсом «Пни Обаму» (молодые люди пинали портрет президента США Барака Обамы), который проводился на Дне молодежи. В мэрии тогда заявили, что к произошедшему не имеют отношения.



В тот же год мэр Братска Сергей Серебренников получил диплом национальной премии Russian Event Awards за развитие событийного туризма. Город представил на суд жюри наибольшее число проектов, среди отмеченных наградами была и программа Дня молодежи.

11:50 «Аэрофлот» вывесил объявления о продаже зарубежной недвижимости, обратил внимание РБК. Всего компания собирается продать больше десятка объектов недвижимости в Венгрии, на Кипре, в Швеции, Норвегии, Дании и Бельгии.

Самым дорогим объектом стал многоквартирный жилой дом площадью 2072 кв. м с земельным участком площадью 834 кв. м, расположенный в Ларнаке на Кипре в 500 метрах от пляжа.

Его стоимость — €1 945 000.

В здании 1990 года постройки располагаются 24 квартиры различной площади. «При строительстве здания были допущены отклонения от технического плана, что делает невозможным его регистрацию. Требуется реконструкция», — говорится в объявлении.

Среди других дорогих объектов — трехкомнатные квартиры в Осло стоимостью €905 тыс. и €871 тыс. в районе станции метро «Национальный театр».

В пешей доступности находятся школа, детский сад, магазин, торговый центр, институт, парк, колледж, церковь, больница.

В Будапеште компания продает здание (без земельного участка) в XIV районе за €512 тыс.

Трехэтажное здание введено в эксплуатацию в 1983 году и не используется с 2010 года, требуется реконструкция. В нем 15 апартаментов/квартир, 38 гостиничных номеров, есть столовая, конференц-зал, тренажерный зал, а также семь машино-мест.

10:40 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ положительно относится к идее открытия филиалов иностранных банков России, передает ТАСС.

«Мы в принципе положительно относимся к этой идее. Но прежде всего — филиалы, которые будут осуществлять операции по расчетам по проведению платежей без привлечения депозитов населения, сейчас обсуждается такой законопроект», — сказала она.

Главное на утро 11 февраля

• Минюст объявил «иностранными агентами» певицу Земфиру, основательницу фонда Насилию. нет* Анну Ривину, политика и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, политолога Аббаса Галлямова, ЛГБТ-активистку Александру Казанцеву, а также математика и аналитика Сергея Шпилькина, который исследует электоральную статистику.

В список также включили активистку из Владивостока Татьяну Намазбаеву и журналиста Сергея Асланяна.

Земфира, по версии Минюста, «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников». Дмитрий Гудков якобы призывал к поставкам вооружения Украине и санкциям против России, «участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами» и «проживает за пределами РФ».

• Народный артист России Александр Филиппенко покинул Россию, рассказала Дождю* его дочь Александра. По ее словам, отъезд отца «связан с позицией» по поводу «спецоперации».

В мае Филиппенко опубликовал в соцсетях фото в вышиванке. «Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, о студии Довженко, и написал какие-то слова любви — в первую очередь друзьям, находящимся там», — отметила дочь актера.

В ноябре театр Моссовета, в котором работал Филиппенко, не возобновил с ним контракт. В РФ начали отменять его выступления. Сейчас Филиппенко в Вильнюсе.

• Роскомнадзор заблокировал сайты группы Выход*, которая помогает представителям ЛГБТК+, а также изданий GayPress и «Парни Плюс». «Яндекс.Музыка» удалила с сервиса подкаст под названием «Квиркаст», подкасты «По пояс в радуге» блогера Михаила Суетина и «Квир-беседы» писателя Константина Кропоткина, подкаст об ЛГБТК+ в Центральной Азии «Квирный сквирт» и шоу «Герой второго плана».

• Министры 35 стран выступили против участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх 2024 года. По данным LRT, инициативу поддержали, в частности, представители США, Канады, Австралии, Японии, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Нидерландов, стран Северной Европы и Балтии.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российские спортсмены не должны выступать на соревнованиях даже в нейтральном статусе, поскольку «Россия даже белый флаг запятнает кровью». В то же время, по мнению министра спорта Польши Камиля Бортничука, компромиссным вариантом могло бы стать создание «сборной беженцев», куда вошли бы некоторые российские и белорусские спортсмены: «Не нейтральную сборную, а сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, являющиеся диссидентами».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.