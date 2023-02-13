ХК «Сибирь» пообещали серию плей-офф на новой ледовой арене

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Новосибирский губернатор хочет, чтобы хоккейный клуб «Сибирь» играл матчи плей-офф в новом ледовом дворце спорта. При этом первый матч на арене запланирован на конец февраля, и на лед должны выйти команды силовых ведомств.

Персонал ХК «Сибирь» начинает подготовку к играм серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в ЛДС, который строится на улице Немировича-Данченко. Распоряжение о том, что команда должна сыграть матчи на вылет на новой арене дал губернатор Андрей Травников, сообщил Тайге.инфо источник среди сотрудников нового ЛДС.

При этом тестовый матч на арене ожидается 21 февраля. На лед должны выйти «команды силовых структур», говорил депутатам заксобрания министр строительства региона Алексей Колмаков.

Зрителями игры, по его словам, также станут «сотрудники силовых структур». По сведениям Тайги.инфо, на матч не пустят обычных жителей города.

ХК «Сибирь» пока идет на втором месте в Восточной конференции КХЛ и уже гарантировала себе участие в плей-офф. Матчи на вылет стартуют 1 марта.

Ледовый дворец должен был появиться еще в 2022 году к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум. ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».



В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». Достроить арену планировалось к концу 2022 года. При этом, как говорил вице- премьер Р Ф Дмитрий Чернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. В декабре 2022-го мэрия Новосибирска дала разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди объекта.

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