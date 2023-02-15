Новосибирский вице-мэр попросил перенести суд по своем делу о клевете в другой регион

© vk.com/zakprf54. Артём Скатов

Суд начал рассматривать уголовное дело вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. Его обвиняют в клевете на единоросса из Госдумы. В КПРФ считают дело политическим и связанным с крупным застройщиком.

Мировой суд Дзержинского района начал рассматривать уголовное дело Скатова, говорится в карточке производства. Чиновника, одного из ближайших соратников мэра-коммуниста Анатолия Локтя обвиняют по ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета).

Защита Скатова ходатайствовала о возврате дела прокурору и о рассмотрении производства в Алтайском крае, Томской или Омской областях. В удовлетворении первого ходатайства суд уже отказал, передает «Интерфакс».

Полиция предъявила обвинения вице-мэру Новосибирска Артёму Скатову (КПРФ) по делу о клевете в ноябре 2022 года. Оно было возбуждено по заявлению депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия»). Скатов долгое время оставался в статусе свидетеля.

«Клевета», по версии следствия, связана с публикацией в телеграм-канале «Государь», касавшейся некоторых депутатов горсовета, которых связывают с Савельевым, узнала Тайга.инфо. «Государь» был авторским каналом Алексея Голомазова (сын секретаря горизбиркома Андрея Голомазова), который, по данным его страницы во «ВКонтакте», также долгое время работал в проекте «Архитектура Власти» еще одного политтехнолога Андрея Трошкина.

Артём Скатов находится под подпиской о невыезде.

В КПРФ связывали преследование с интересами строительной группы компаний «Расцветай», с которой, в свою очередь, и связывают Савельева. Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска обратилась к полпреду президента РФ в Сибири с просьбой проверить депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева.

