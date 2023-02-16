«Они всегда о чем-то договариваются». Почему работу мэра Новосибирска одобряют те, кто хочет отменить его выборы

© t.me/gorsovetnsk

Отмену выборов мэра Новосибирска поддерживают те же единороссы, которые поддерживают отчет мэра-коммуниста Анатолия Локтя. Хотя именно под предлогом качества его работы жителей и лишают права голосовать. Политолог Алексей Мазур рассуждает об ответственности депутатов.

Депутаты горсовета Новосибирска утвердили отчет мэра Анатолия Локтя, признав тем самым удовлетворительной как его работу, так и структур муниципалитета. Как и в прошлые годы, депутатов не смутили нерешаемые годами и десятилетиями проблемы мегаполиса: отсутствие достойного общественного транспорта, растущие пробки, хаотичная и непродуманная застройка, несоответствие социальной инфраструктуры. Уже какой год мэрия не может не то что обеспечить строительство Дзержинской ветки метро, но даже создать проектную документацию.



Вообще-то депутаты обо всем этом знают. И даже говорили прямо на сессии. Но всё равно 31 из 39 присутствовавших депутатов проголосовал «За». Так происходит каждый год. И признаемся честно — депутаты несут не меньшую ответственность за бардак в муниципальном хозяйстве. Потому что, зная о проблемах и даже имея представления о том, как их решать, они те же десятилетия не предпринимают попыток их решить.

Если почитать городской устав и закон о местном самоуправлении, то мы обнаружим, что депутаты — начальники над мэром и мэрией. Они могут решить, куда и как тратить деньги. Они могут отправить мэра в отставку. Они могут принять нормативные акты, которые будут иметь большую силу, чем решения мэра.

Например, они давно могли бы запретить мэрии убирать снег «вывезенными кубометрами», как она это делала и делает, и заставить убирать снег очищенными квадратными метрами, как это делается в тех городах, где снег действительно чистят. Они могли бы заставить мэра создать действенную систему контроля за территорией, которой нет в Новосибирске (помните мальчика, убитого током на куче, насыпанной под высоковольтной линией?), но без которой невозможно управление городом. И, что вполне логично, нет системы контроля и системы управления.

Но депутаты в лучшем случае решают проблемы своего округа, а в худшем — свои личные или проблемы своей фирмы. Или проблемы фирмы своего хозяина.

Они привыкли выступать в отношении мэра просителями, а не требователями, они привыкли (и любят) жить с чиновниками если не в любви, то в согласии.

Ну, а к тому же у большинства из них есть партийное начальство, и оно у большинства — это губернатор Андрей Травников (возглавляющий отделение «Единой России»), а у фракции КПРФ — сам мэр Локоть. Поэтому если губернатор и мэр о чем-то договорились, то большинство горсовета обязано этому следовать — по партийной линии.

И, вы знаете, они всегда о чем-то договариваются. В 2018 году сочли нужным нас поставить в известность о договоренностях (так называемый «пакт Травников-Локоть») а сейчас — не сочли. Времена тяжелые, всем нужно сплотиться…

По моей информации, часть единороссов была не слишком рада тому, чтобы снова голосовать за утверждение отчета. В отличие от предыдущих лет Локоть стал уткой, хромой на обе ноги. Вокруг — уголовные дела, в заксобрание внесен (и будет принят 20 февраля) законопроект об отмене выборов мэров Новосибирска и Кольцово. Многие сторонники отмены прямо называли основным мотивом — отвратительное качество управления Новосибирском. А тут вдруг установка — признать его удовлетворительным. Неувязочка.



Плюс к этому — конфликт одного из крупнейших новосибирских лэнд-лордов (имеющего много вассальных депутатов) с мэрией. Было напряжение и, судя по всему, были включены серьезные ресурсы для того, чтобы его утихомирить.

UPD: В тексте было ошибочно указано, что отчет поддержал независимый депутат Игорь Украинцев. Он воздержался. Редакция приносит извинения.

Успехи, конечно, всегда бывают. Невозможно потратить 70 млрд рублей городского бюджета так, чтобы вообще ничего полезного от этого не случилось. Но как-то забывается, что это деньги не чиновников и не депутатов, и что в других городах за такие же деньги сделано гораздо больше.

Кому надо об этом помнить да и кого вообще волнуют проблемы Новосибирска и его жителей. Люди серьезными делами заняты.