Группа «ВИС» прокомментировала пожар на строящемся четвертом мосту в Новосибирске

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Пилон строящегося в Новосибирске четвертого моста загорелся. В группе «ВИС», которая возводит объект по концессии с региональным правительством, уверяют, что эвакуировали персонал до прибытия сотрудников МЧС.

«На правой стойке пилона строящегося моста через реку Обь возникло возгорание на временной конструкции опалубки на небольшой площади 15 кв. метров. Огонь был потушен в короткое время совместными усилиями специалистов Группы „ВИС“ и вызванного на место пожарно-спасательного расчета, — рассказали в компании. — До прибытия сотрудников МЧС весь персонал с этажа опалубки был эвакуирован, оперативно организованы мероприятия по тушению возгорания в соответствии с регламентами».



Никто не пострадал, уточнили в «ВИС». Группа уверяет, что «инцидент не повлияет на сроки реализации проекта».

Техническая готовность четвертого моста через Обь составляет 55,36% на 31 декабря 2022 года. При этом по плану она должна была быть 78,72%, сообщили в Контрольно-счетной палате Новосибирской области.

Напомним, новосибирское правительство подписало соглашение на строительство платного моста с «Сибирской концессионной компанией» в декабре 2017 года. «СКК» принадлежит питерской группе «ВИС» и ее дочерней компании «Национальные транспортные концессии». Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета. Жители проводили акции протеста против такой модели финансирования.

Изначально планировалось, что объект должны были сдать к началу 2023 года, следует из отчета Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, но срок был сдвинут на 17 сентября 2023-го. Позже в группе «ВИС» утверждали, что по изначальному контракту был заложен срок — конец декабря 2023 года.

По данным на 2021 год, сметная стоимость моста оценивалась в 43,5 млрд рублей. В конце декабря правительство РФ заявило о выделении дополнительных 7 млрд на проект из бюджета. Премьер-министр страны Михаил Мишустин утверждал, что проект «проект находится в высокой стадии готовности».