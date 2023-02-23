Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 355
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.
Главное на утро 23 февраля
• Россия, несмотря на приостановку участия в договоре СНВ, будет соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов, заявили
В МИД РФ подтвердили, что планируется соблюдать ограничения.
При этом Госдума и Совфед уже одобрили законопроект Путина о приостановке участия в договоре.
• Депутат Самарской областной думы от КПРФ Михаил Абдалкин смотрел послание Путина Федеральному собранию с макаронами на ушах. «По просьбе заместителя председателя Самарской губернской думы
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн уже решил донести на Абдалкина. Он потребовал от лидера КПРФ Геннадия Зюганова, публично поддержавшего послание, «приструнить» Абдалкина.
• Вывезенных из Мариуполя детей привели на провластный митинг-концерт в московских «Лужниках». Там же выступил Путин. Когда ведущая анонсировала появление детей, их на короткое время выхватила камера — они закрывали уши руками.
Также слово дали Ане Науменко. Она назвал вышедшего с ними на сцену человека в форме «дядя Юра», сказав он «спас сотни и тысячи детей с Мариуполя». Затем она сказала в микрофон, что «чуть-чуть подзабыла». На что ведущая сказала «Анюта не стесняйся» и подтолкнула ее, чтобы она «обняла» «дядю Юру». В титре мужчина был указан как Юрий Гагарин.
Комментарии к видео с концертом на ютуб-канале «КП» закрыты.
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Кроме того, предлагается не заводить уголовные дела или прекращать существующие, если штрафы и пени были полностью оплачены.
*По версии
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