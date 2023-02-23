Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 355

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

Главное на утро 23 февраля

• Россия, несмотря на приостановку участия в договоре СНВ, будет соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов, заявили в Минобороны РФ . Замначальника главного управления международного военного сотрудничества ведомства Евгений Ильин уточнил, что РФ не прекратит процесс обмена уведомлениями в рамках договора.

В МИД РФ подтвердили, что планируется соблюдать ограничения.

При этом Госдума и Совфед уже одобрили законопроект Путина о приостановке участия в договоре.



• Депутат Самарской областной думы от КПРФ Михаил Абдалкин смотрел послание Путина Федеральному собранию с макаронами на ушах. «По просьбе заместителя председателя Самарской губернской думы Антимоновой М. Ю. прослушал двухчасовое послание президента. Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», — написал политик.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн уже решил донести на Абдалкина. Он потребовал от лидера КПРФ Геннадия Зюганова, публично поддержавшего послание, «приструнить» Абдалкина.

• Вывезенных из Мариуполя детей привели на провластный митинг-концерт в московских «Лужниках». Там же выступил Путин. Когда ведущая анонсировала появление детей, их на короткое время выхватила камера — они закрывали уши руками.

Также слово дали Ане Науменко. Она назвал вышедшего с ними на сцену человека в форме «дядя Юра», сказав он «спас сотни и тысячи детей с Мариуполя». Затем она сказала в микрофон, что «чуть-чуть подзабыла». На что ведущая сказала «Анюта не стесняйся» и подтолкнула ее, чтобы она «обняла» «дядю Юру». В титре мужчина был указан как Юрий Гагарин.

Комментарии к видео с концертом на ютуб-канале «КП» закрыты.



• Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о смягчении наказания по нескольким налоговым статьям. Предлагается на 1−2 года снизить максимальные сроки заключения по cтатьям об уклонении от уплаты налогов и страховых взносов, неисполнении обязанностей налогового агента и сокрытии денежных средств или имущества организации (ч. 2 ст. 199, 199.1 и 199.2 УК).

Кроме того, предлагается не заводить уголовные дела или прекращать существующие, если штрафы и пени были полностью оплачены.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.