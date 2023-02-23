Осужденному за вымогательство акций на 1 млрд экс-главе СК по Кузбассу вернули звание генерала

© Тайга.инфо/Кирилл Канин. Сергей Калинкин

Суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор по громкому делу бывших вице-губернаторов Кузбасса и экс-начальника регионального управления СК РФ, которых признали виновными в вымогательстве. Высокопоставленному силовику вернули звание генерал-майора.

Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы бывших чиновников и сотрудников СК РФ, признанных виновными в вымогательстве акций АО «Разрез Инской». Из приговора бывшего начальника управления Следственного комитета по Кузбассу Сергея Калинкина убрали указание о лишении звания генерал-майора, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Центральный райсуд Кемерова в конце 2021 года приговорил Калинкина к 10 годам колонии строгого режима.

Кроме того, облсуд сократил сроки замглавы второго отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Кемеровской области Сергею Крюкову и старшему следователю Артемию Шевелёву с 6 лет до 5 лет и 10 месяцев.

Уголовное дело в отношении доверенного лица бизнесмена Александра Щукина Геннадия Вернигор прекращено из-за его смерти. Дело в отношении Щукина также было прекращено из-за гибели еще до вынесения приговора в первой инстанции.

Вердикты в отношении высокопоставленных чиновников администрации Кемеровской области остались в силе. Бывшие вице-губернаторы Кузбасса Алексей Иванов и Александр Данильченко ранее получили по 6 и 5,5 лет колонии общего режима соответственно, а бывший начальник департамента административных органов региона Елена Троицкая — 5,5 лет колонии общего режима. При этом, по сведениям Тайги.инфо, Данильченко уже на свободе.

Процесс под председательством судьи Александра Вялова начался 31 октября 2018 года в Центральном районном суде Кемерова. Обвинения предъявили по ч. 3 ст. 163 УК РФ за вымогательство организованной группой в особо крупном размере. Тайга.инфо подробно следила за процессом: за три года были допрошены более сотни свидетелей, все обвиняемые, оглашены «прослушки» телефонных разговоров фигурантов дела. Подробнее о ходе судебного следствия можно почитать в нашем сюжете «дело замов Тулеева».

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