Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 358

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

13:30 Мобилизованные из Иркутской области (полк 1439) обратились к президенту с просьбой разобраться в приказах своего командования. Они сообщили, что их передали под командование ДНР. А за отказ идти в штурмовики военнослужащие из ДНР стреляют по мобилизованным из РФ.

«Нас передали в подчинение Первой Славянской бригаде ДНР, где из нас, солдат территориальной обороны, за один день сформировали штурмовые подразделения. Отправляют штурмовать авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки, артиллерии, связи, саперов, разведки. На убой. И напрямую говорят командование, что мы все расходный материал и единственный шанс вернуться домой — это получить ранение. Фамилии и звания командиров мы не знаем, так как они их нам не говорят. Командиры ДНР стреляют из автоматов и БМП по нашим мобилизованным солдатам, так как отказываются идти в штурмовые подразделения», — говорится в обнародованном обращении.

11:30 Новосибирские власти потратят 1,5 млн на концерт «Хора Турецкого» для семей мобилизованных. В день выступления запланирована программа «Мне 60 и это здорово!»

Госучреждение новосибирского правительства «Дирекция программ» заключило договор на организацию концерта «Хора Турецкого» для «семей военнослужащих и мобилизованных». Объявление опубликовано на сайте госзакупок без каких-либо документов.

В карточке контракта лишь указано, что «1 человеко-час» обойдется в 1,5 млн рублей, а выступление запланировано 4 марта. Никаких других подробностей о том, как потратит деньги госучреждение, не приводится.

При этом известно, что 4 марта «Хор Турецкого» будет выступать в ДК «Железнодорожников». Программу назвали «Мне 60 и это здорово!» — концерт посвящен 60-летию основателя коллектива Михаила Турецкого.

«Уникальная концертная программа, в которой прозвучат музыкальные хиты разных эпох и стилей: классика и фольклор, опера и рок, блюз и романсы, а также новые песни арт-группы „Хор Турецкого“ — каждая композиция в исполнении коллектива обретает новую жизнь, произведения всех жанров изящно переплетаются в одном большом празднике», — сказано в афише.

Билеты на выступление «Хора Турецкого» в ДК «Железнодорожников» есть в свободной продаже. На сайтах «Кассы.ру» и «Кассир» пока доступно около 40 мест с ценами от 3,2 до 6,5 тыс.

Главное на утро 26 февраля

• Горсуд Тобольска арестовал 15-летнего школьника, который, по версии следствия, якобы планировал устроить пожар в военкомате. Его обвиняют в подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ).

Утверждается, что мальчик «взял коктейль Молотова и зажигалку и отправился в сторону военкомата». По дороге его задержали сотрудники ФСБ.

Подросток учится в 9 классе. Суд отправил его в СИЗО до 22 апреля.

• Задержанный за съемку пикета житель Самары Андрей Жвакин рассказал об избиении в полиции. Его и еще одного человека увезли в отдел МВД №4 вместе с протестовавших Владимиром Авдониным, который вышел на улицу с плакатом: «Нет путинскому террору».

В отделении задержанных разделили. К одному из них полицейские, как пишет ОВД-Инфо* со ссылкой на адвоката, применили силу: заламывали руки, давали пощечины, а также отобрали телефон и требовали сказать код.

Адвокат вместе с задержанным направляется в травмпункт снимать побои.

• Евросоюз внес в санкционные списки «Тинькофф», Альфа-банк и Росбанк. Они внесены в реестры как системообразующие кредитные организации, они также «участвуют в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов правительству» России, говорится в документе. Про «Тинькофф» также сказано, что он вместе с правительством реализует программы содействия предпринимательству и поддерживает своих клиентов «в свете военной мобилизации».

«Тинькофф» уверяет, что подготовился к введению против него санкций и клиенты смогут пользоваться услугами банка «в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств». В Альфа-банке также сказали, что новые санкции не повлияют на «привычную работу» организации.

В санкционные списки также попали Общероссийский народный фронт (ОНФ), Фонд национального благосостояния (ФНБ), Российская национальная перестраховочная компания,

МИА «Россия сегодня», медиагруппа «Патриот» (попечительский совет возглавляет основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин). Кроме того, в них оказались «Атомфлот», «Группа ГАЗ», научно-производственное объединение «Аврора», аккумуляторная компания «Ригель»;

конструкторское бюро «Аметист» и другие.

• Приложение МТС-Банка пропало из магазинов мобильных приложений App Store и Google Play. Компания отметили, что те, у кого приложение уже установлено, смогут продолжать им пользоваться и дальше. Владельцы Android-смартфонов могут скачать приложение из магазина RuStore или с сайта банка.

Это произошло после того, как США ввели санкции против этой МТС-Банка. Кредитная организация уже предупредила о риске отключения карт UnionPay за рубежом.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.