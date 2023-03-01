Раскулачивание газификаторов новосибирского поселка началось с «партийной инициативы» «ЕР»

© zsnso.ru. Игорь Гришунин вручает сертификаты (2020 год)

В Арбитражном суде Новосибирской области компания «ТехГазСервис», проводившая газификацию поселка Садовый, доказывает, что компенсации за подключение к газоснабжению многодетным семьям обещало и должно выплачивать региональное правительство. Обнаружилось, что областному департаменту по тарифам некого отправить на заседание, жители Садового хотят смотреть процесс на видео, а первые «компенсации раздора» льготники получили от депутата закосбрания.

В 2011 году власти Новосибирской области предоставили льготникам участки под малоэтажное строительство в поселке Садовый Новосибирского района. 709 из 855 участков получили многодетные семьи. Коммуникациями и инфраструктурой территорию власти не обеспечили. В марте 2013 года региональное правительство утвердило первый план по созданию инженерной инфраструктуры, до 2018 года план не исполнялся. Многие льготники вынуждены были продавать полученные «в чистом поле» участки за бесценок. В 2019 году газопровод по договоренности с региональным правительством и собственниками, а также под надзором прокуратуры, стала прокладывать частная компания «ТехГазСервис» по фиксированной плате 85 тыс. рублей с участка. Долг правительства области за региональную газификацию на тот момент превышал 1 млрд рублей.

Летом 2021 года под давлением властей «ТехГазСервис» был вынужден продать сеть газораспределения в муниципальную собственность Станционного сельсовета Новосибирского района за 65 млн рублей, хотя общая стоимость газопроводов составляла 92,65 млн рублей. Теперь департамент по тарифам совместно с прокуратурой фактически заставляют ООО «ТехГазСервис» вернуть всем подключившимся 190 домовладениям, которым власти обещали компенсации, по 85 тыс. рублей. Спор рассматривает Арбитражный суд Новосибирской области под председательством судьи Ирины Рубекиной.

В начале февральского заседания судья Ирина Рубекина отклонила ходатайства СМИ о проведении съемки. Сторона участников из Садового представила свое ходатайство о видеосъемке, подкрепленное двумя десятками подписей, мотивируя его тем, что 190 заинтересованных в процессе жителей поселка не могут одновременно оставить работу и присутствовать на заседаниях, но желают видеть, как проходит разбирательство. Судья предложила подать это ходатайство в следующий раз.

Департамент по тарифам региона не нашел представителя, чтобы отправить на заседание 20 февраля в областной арбитраж, и не предоставил обещанные документы по делу в электронном виде, хотя 25 января представители департамента ходатайствовали дать им 5 рабочих дней на знакомство с документами и формирование позиции. Отметим, что дата заседания была согласована в январе всеми участниками процесса, а это крайне сложно, учитывая их количество. Шесть жителей поселка, специально приехавшие из Садового, расценили поведение департамента по тарифам, как неуважение к участникам процесса.

«На каждое заседание какие-то ходатайства приносят, которые откладывают дело, и становится непонятно, что еще можно рассматривать, и когда это все будет рассмотрено, — отметила многодетная мама Наталья Луцук, пришедшая в суд третий раз. — Я заплатила 85 тыс. рублей за проведение газа и считаю, что вопрос о компенсации должен решаться правительством, а не организациями, которые нам все сделали. „ТехГазСервис“ провел газ, дал нам возможность подключиться, „АльфаГазСтройСервис“ нас подключила, то есть эти организации сделали свою работу по договору. У нас газ есть, все работает. Я мама троих детей, мы относимся к льготной категории, и, я считаю, что льготные категории должны получить компенсацию за подключение к газу».

Наталья Луцук пояснила, что идея о компенсациях возникла у жителей поселка не из воздуха. 14 декабря 2020 года на собрании в Садовом депутат закобрания Новосибирской области Игорь Гришунин («Единая Россия») торжественно вручил 21-ой многодетной семье сертификаты на компенсации за газификацию домов.

«За основную трубу мы заплатили 85 тыс. рублей. Про компенсацию расходов нам говорили. Спасибо всем, что это произошло. Я очень вам благодарна. Строительство дома продолжается, и любая сумма очень поможет. Газ — это очень удобно, экономно, тепло и чисто. Слов нет, как это здорово», — благодарила тогда депутата получившая сертификат многодетная мама Наталья Шаповал.

На сайте заксобрания приведены слова Гришунина о том, что мероприятия в Садовом проводятся по поручению секретаря реготделения «Единой России», губернатора Андрея Травникова, и компенсировать затраты на подключение к газу – это «инициатива партии, а не программа».

Из каких фондов взялись тогда деньги на компенсации и, главное, как был сформирован список счастливчиков-обладателей сертификатов, рубрика сайта заксобрания «Депутатские будни» не уточняет.

Наталья Луцук вспоминает, что подходила в тот день к представителям заксобрания с вопросом, почему в списки на компенсации не попала ее семья и другие льготники поселка. На это женщине ответили, что акция не единоразовая, будет продолжение и дали номер телефона.

«Я позвонила, там мне дали еще номер, потом еще, потом еще, — рассказывает Луцук, — и так 15 номеров, по которым меня куда-то отправляли. В итоге я вернулась к первому телефонному номеру и так ничего и не добилась».

Для жителей Садового депутатские сертификаты стали первым поводом задуматься о несправедливости.

В апреле 2021 года Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, отметил, что многие российские семьи живут в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор «по непонятным для людей причинам» не имеют. «Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет», — говорил президент и поручил правительству совместно с властями регионов разработать «четкий план газификации таких домохозяйств».

Виноватыми оказываются те, кто строил

По России зашагала беспощадная условно-бесплатная догазификация, на которую федеральный бюджет направил десятки миллиардов рублей. В суды полились иски о бесплатном подключении новых домовладений к существующим кооперативным сетям. Люди, вчера заплатившие за подключение круглые суммы, видят, что их соседей подключают к тем же сетям бесплатно, и идут в суды за компенсациями. Объяснить народу, что закон обратной силы не имеет, или что в бюджете не заложены деньги на компенсации за прошедшие годы, некому.

И вот прокурор Андрей Кузнецов, который с 2018 года держал на контроле газификацию поселка Садовый, в 2021 году, когда газовые сети построены и домовладения подключены, вдруг обнаруживает, что согласованные тогда департаментом по тарифам Новосибирской области платежи являются «длящимся» под его надзором правонарушением и возбуждает проверку. Виноватыми оказываются те, кто строил.

Президент в послании слова не сказал о том, что нужно посягать на чью-то частную собственность или уконтрапупить* частных газификаторов, которые наработали большой опыт и добились значительных результатов. Но чиновничья логика интерпретировала поручение по-своему, и сегодня пресловутое государственно-частное партнерство выглядит так: «мы построить не смогли — вы нам помогли, теперь, что построили — отдайте, и собранные на строительство деньги — верните».

Получается вполне нормальная история: когда президент поворачивает чиновников лицом к какой-либо части народа, чиновники неизбежно поворачиваются тыльной стороной к остальным. И пусть даже среди этих остальных есть те, кто раньше помогал решать за чиновников задачи, которые им самим оказывались не под силу, — это становится неважным в свете новых грандиозных задач.

А то, что из светлого настоящего кому-то вдруг «предъявили» за быстро позабытое прошлое, — это, к сожалению, для нашей страны является нормой: «Лес рубят, щепки летят».

*Уконтрапупить — жаргонизм, употребленный Владимиром Путиным в телевизионном эфире в 2011 году, означает прекратить чью-либо деятельность, ограничить, подавить.