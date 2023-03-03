Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 363

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

18:47 Новосибирская филармония отменила концерт-рассказ «Сам ты Гендель» по мотивам книги украинской писательницы Марии Пустовит после доноса. Вместо него анонсирован концерт «Если бы Моцарт вел дневник», пишет «Ъ-Сибирь» со ссылкой на само учреждение.

Анонимный донос сначала появился в специализирующемся на этом телеграм-канале, о котором Тайга.инфо уже подробно рассказывала. Авторы обратили внимание на то, что уроженка Украины Мария Пустовит почему-то выступила против «спецоперации» Кремля в Украине. Затем «Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей», за которым стоит несколько православных активистов, сам написал донос на имя и.о. министра культуры региона Юрия Зимнякова и прокурора области Александра Бучмана.

И анонимный канал, и так называемый «координационный совет» связаны с Иваном Квасницким, писала редакция. Сам Квасницкий уверяет, что не является одним из администраторов канала.



Источник «Ъ» утверждает, что решение о замене концерта было принято филармонией еще до обращения активистов в минкультуры и прокуратуру.

17:22 Жители Забайкалья добились приостановки строительства асфальтобетонного завода в селе Линёво Озеро, которое началось в феврале вблизи домов и местной реки. Об этом сообщила «Чита.ру».

Люди устроили массовый сбор подписей против объекта.



«Вы [Чита.ру] подняли волну в вашем интернет-издании, благодаря этой волне их и накрыло. Мы очень благодарны. Самое главное, мы спасли поселок, — рассказал местный житель изданию. — Страшно представить, что бы творилось, если бы завод этот заработал».

Строительством завода занимается компания «Автодор», зарегистрированная в Бурятии. Республики Бурятия. Она основана лишь в январе 2022 года и принадлежит Светлане Свириденко и Юлии Бабичевой. Первым владельцем фирмы был Денис Свириденко, связанное с ним ООО «Селенга» получило не менее семи госконтрактов от властей Бурятии на ремонт дорог на сумму свыше 1 млрд рублей.

16:03 Уголовное дело главного редактора «Нового фокуса» Михаила Афанасьева снова поступило в Абаканский городской суд, сообщили в пресс-службе суда. Его обвиняют по пункту «а» ч. 2 ст. 207.3 УК («фейки» об использовании ВС РФ за пределами РФ с использованием служебного положения).

Первый раз материалы поступили в суд еще 7 ноября 2022 года, но дело вернули прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении.

Афанасьеву, напомним, вменяют публикацию о том, что 11 омоновцев из Хакасии отказались ехать в Украину. Часть информации в ней якобы не соответствовала действительности. Афанасьева посадили в СИЗО еще в апреле 2022 года. У него остались жена и дети.

При этом, как писала Тайга. инфо, в материалах дела есть показания сами росгвардейцев, которые подтвердили следствию, что часть силовиков покинули расположение заранее, сославшись на болезни. Они также говорили следователям, что о переходе в чужую страну они могли знать еще до официального объявления боевых действий 24 февраля, и им ставили задачи по «охране улиц Киева» и «зачистке».

«Росгвардия не является частью Вооруженных сил РФ, любая информация о ней вне зависимости от правдивости не была уголовно наказуема до 5 апреля (в этот день вступили в силу поправки в статью 207.3 УК, распространившие ее действия и на «исполнение государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ). Следствие долгое время пыталось обосновать, входит ли Росгвардия в состав Вооруженных сил РФ, — напоминает правозащитник Павел Чиков. — Кроме того, в целях квалификации действий Афанасьев по ччасти 2 статьи (предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы), СКР обвинил его в использовании служебного положения. Это первый известный случай, когда пользование сайтом признается служебным положением. Сайт не был зарегистрирован как СМИ, не принадлежит Афанасьеву».

15:40 Рекламу «дешевого сахара» от сибирского дискаунтера «Светофор» признали ненадлежащей, сообщили в омском управлении ФАС.

«Поступили обращения граждан по факту распространения с 14 по 17 ноября 2022 года в эфире телеканала рекламы продажи сахара-песка по цене 39,90 рублей в сети магазинов „Светофор“ (ООО „Торгсервис55“). Рекламный ролик сопровождался сообщением: „Только два дня 16 и 17 ноября сахар в магазине „Светофор“ один килограмм 39,90. Условия акции уточняйте в магазине. Количество товара ограничено“», — рассказали в ведомстве.

Но уже в магазинах клиенты узнавали, что акция действовала только при покупке других товаров на 1,5 тыс. рублей. По данным Омскстата, 1 кг сахара в регионе в среднем стоит 60,7 рубля.

«Светофор» — это основанная в Красноярске сеть магазинов. Она основано бизнесменами Андреем и Сергеем Шнайдерами. Омское юрлицо ритейлера — «Торгсервис55» — также принадлежит семье Шнайдеров, Валерию Яковлеву и Андрею Вейкулайнену.

В Омске у компании 30 магазинов, говорится в сервисе «2ГИС». Выручка фирмы в 2021 году составила 4,1 млрд рублей, чистая прибыль превысила 100 млн.

15:30 Жители Кинешмы Ивановской области провели одиночные пикеты, на которых обратили внимание на проблемы с лекарствами.

Фото опубликовал телеграм-канал «Ивановская область: треш и политика». Утверждается, что в акции участвовали коммунисты и больные диабетом. В конце февраля IvanovoNews рассказало о многочисленных жалобах жителей Ивановской области на то, что они не могут приобрести отечественный инсулин даже по рецепту врача.

t.me/IvanovoPolitika

14:17 Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, передает ТАСС.

По данным «Страны», причина — взлет МиГ-31.

13:35 Представители иркутского правительства полетели в зону «спецоперации» после жалоб мобилизованных на то, что их отправляют на «штурм» вместо обещанной службы в территориальной обороне.

«Ночью военным бортом в зону проведения специальной военной операции отправились представители правительства Иркутской области, ветераны и участники боевых действий в Афганистане и Чечне. Они на месте наладят взаимодействие с полком, который базируется в Донецкой Народной Республике», — говорится в телеграме губернатора Игоря Кобзева.

Также чиновники должны передать генераторы, бензопилы и тёплые вещи. О проблемах мобилизованных Кобзев не написал ни слова.

В феврале мобилизованные из Приангарья (полк 1439) трижды просили Путина вернуть их из штурмовиков в тероборону. В одном из заявлений они рассказали, что их их передали под командование ДНР и могут расстреливать за отказ идти в штурмовики. Третье заявление военнослужащих их жены отправили в онлайн-приемную Главной военной прокуратуры. Губернатор Кобзев уверял, что держит ситуацию на контроле. 2 марта мобилизованные сообщили «Людям Байкала», что их «отправили на штурм Авдеевского укрепрайона».

13:24 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко не заметил дефицита лекарств в российских аптеках.

«Какой дефицит? Нет никакого дефицита», — цитирует Мурашко «Интерфакс».

Чиновник уверяет, что «кратковременные логистические сложности преодолены»: «Адаптировались цепочки [поставок]. К тому же, сейчас начинается эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов».

12:00 Кузбасский журналист Андрей Новашов, которого обвиняют в «фейках» о ВС РФ, выступил в суде с последним словом. Он напомнил о репрессивных законах и рассказал, как власти лишили его работы, а следователи удивлялись, что кто-то вообще может верить в такие обвинения и уголовные дела.

Андрея Новашова, который сотрудничал с Тайгой. инфо и Сибирь. Реалиями* обвиняют по ч. 1 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) из-за репоста чужой статьи о Мариуполе и еще четырех постов. Прокурор запросила ему 11 месяцев исправительных работ, а также запрет на 2 года размещать материалы в интернете.

Новашов полностью отрицает вину. Тайга. инфо публикует последнее слово журналиста.

10:19 Суд прекратил уголовное дело экс-депутат заксобрания Камчатского края от «Единой России» Игоря Редькина, который убил человека на охоте. Решение принято за примирением сторон, сообщили в Петропавловск-Камчатском горсуде «Интерфаксу».

Редькин ранее отдал матери погибшего 10 млн рублей, вдове — 20 млн.



По версии следствия, депутат приехал охотиться на медведя, вышедшего на свалку в поселке Озерновский. Он стрелял из карабина с тепловизором, но одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, который собирал металлолом в 274 метрах.

Редькина обвиняли по ст. 105 УК (убийство), но во время следствия дело переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК). Его также обвиняли в незаконной охоте (пункты «а», «б» ч. 1 ст. 258 УК). В августе 2022 года Усть-Большереченский районный суд приговорил его к 9 месяца ограничения свободы (к тому времени он уже отдал семье убитого 30 млн рублей). Но краевой суд отменил приговор по ходатайству прокуратуры как слишком мягкий и направил дело на пересмотр. В итоге же его вовсе прекратили.

Теперь Редькину вменяют только ч. 1 ст. 258 УК (незаконная охота). Рассмотрение этого дела суд назначил на 7 марта.



Бизнесмен, владеющий рыболовными и туристическими активами, занимал 20 место в рейтинге Forbes богатейших госслужащих и депутатов в 2021 году с доходом свыше 715 млн рублей.



Главное на утро 3 марта

• Отца нарисовавшей антивоенный рисунок школьницы из Тульской области Алексея Москалева отправили под домашний арест, передает ОДВ-инфо*. Мужчину, который в одиночку воспитывает дочь, задержали 1 марта. Ранее на него завели уголовное дело о «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК).

Дочь после задержания отца поместили в центр для несовершеннолетних. Но после избрания меры пресечения в виде домашнего ареста девочка сможет вернутся к отцу.



Напомним, в апреле 2022 года девочка нарисовала картину в школе на уроке ИЗО. На следующий день директор школы №9 вызвала полицию, и ребенка увезли в отделение вместе с папой. В тот день на Москалёва составили протокол о «дискредитации» ВС РФ за посты и комментарии в «Одноклассниках» (ст. 20.3.3 КоАП). На следующий же день девочку забрали из школы сотрудники ФСБ: «Я оделся, прилетел туда. Меня встретили фсбшники. Я спросил: „Где моя дочь?“ Ответили, что она в соседнем кабинете, с ней проводят беседу. Три с половиной часа они рассказывали мне, что я неправильно воспитываю ребенка: говорили, ее у меня отнимут, а меня посадят».



С тех пор девочка не ходила в школу. Но накануне Нового года в их квартиру ворвались силовики, они забрали из жилья все накопления Москалёва, сфотографировали рисунок дочери, а ее саму увезли в приют. Москалёва забрали в ФСБ, где, по его словам, били «головой об стену и об пол» и оставили в кабинете на два с половиной часа, включив на полную громкость гимн России. Ему стало плохо, вызвали медиков. Вечером Москалёва отпустили из ФСБ, вручив повестку. Но на следующий день он смог забрать дочь из приюта. Они вдвоем уехали из города Ефремова. Так, по версии силовиков, он якобы пытался скрыться от следствия.

• В Санкт-Петербурге на базе «ЧВК Вагнер Центра» открылся молодежный клуб «Вагнеренок», пишет «Бумага». На встречу 22 февраля, на которую попал корреспондент издания, пришло около 20 человек — одна из организаторок, 15-летняя Ксения обещала распечатать всем желающим «освобождение от занятий в школе».

Лектором оказался Виктор Шмарковский, которого называли спецназовцем. Заметно, что у него нет двух пальцев на одной руке. Он рассказал о методах вербовки и гипнозе. Он также уверял, что «излучает дельта-волны», а его мозг способен выдержать любой удар «из-за скопления жидкости в определенных зонах». И, добавил спецназовец, он — «ребенок первой атомной бомбы».

Куратор «Вагнеренка» — бывший член молодежного парламента Санкт-Петербурга Александр Тронин, которого в январе исключили из ЛДПР. По его словам, заниматься клубом ему предложил основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин.

• На депутата депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, который слушал послание Путина Федеральном собранию с лапшой на ушах, составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Дело рассмотрит судья Новокуйбышевского горсуда Наталья Бегишева.

По словам Абдалкина, ему вменили именно то видео, на котором он слушал президента с лапшой. «Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность», — отметил депутат.

• Все валютные ограничения в РФ будут продлены, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина: «Скоро подходят сроки, до которых действовали такие ограничения, как лимиты на снятие наличной валюты с банковских счетов и переводы средств за границу, ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран. Все они будут продлены».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.