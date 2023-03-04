Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 364

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

16:37 Семьям мобилизованных в Москве дадут по 300 граммов ветчины и по 200 граммов форели за счет городского бюджета.

Госучреждение правительства Москвы «Дирекция заказчика ЖКХ и благоустройства Восточного административного округа» объявило два конкурса на поставку «продовольственных наборов» и «подарочных чайных наборов со сладостями» для «членов общественных организаций и членов семей мобилизованных». Документы опубликованы на сайте госзакупок, обратила внимание Тайга.инфо.

В продовольственный набор вошли ветчина в вакуумной упаковке (300 гр.), форель в вакуумной упаковке (200 гр.), кусок сыра 45% жирности, пакетик конфет (200 гр.), 100 граммов черного чая и 95-граммовая банка растворимого кофе. Таких посылок понадобилось 800 (по 2 тыс. рублей за одну).



В «сладкий» набор вошли чай, кофе, торт «медовик», зефир в шоколаде и упаковка из девяти видов печенья (весом 345 граммов или более). Власти заказали 320 таких наборов (по 1,25 тыс. рублей за каждый).

Контракты заключили с ООО «Текс-Сервис» и предпренимательницей Татьяной Швец на общую сумму около 2 млн рублей. Деньги выделят из бюджета Москвы.



15:37 Курский губернатор Роман Старовойт («ЕР») уверяет, что «вместе с братьями из добровольной народной дружины» патрулировал местность «в одном из приграничных районов».

«Ребята тут на постоянной основе, а я приехал поддержать на выходных. Помогаем российским военным и пограничникам защищать наших жителей в приграничье и охранять важные объекты», — утверждает чиновник в видео, на котором он стоит в кепке с латинской буквой Z.

15:03 Минкультуры России выступило против проката ввезенных через Белоруссию без лицензии иностранных фильмов. Это нарушает права зарубежных правообладателей, говорится в ответе чиновников на запрос первого зампреда комитета Совфеда по экономической политике Алексея Синицына, передает ТАСС.

Ранее сенаторы предложили выдавать прокатное удостоверение на зарубежное кино без предоставления копий документов о праве использования того или иного фильма, если правообладатель — иностранное лицо из «недружественного государства и если он отказался от выдачи лицензии на показ картины на территории РФ».

«Публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя является нарушением исключительного права. Более того, предлагаемое проектом постановления [разработанным в комитете Совфеда] регулирование является ограничением гражданских прав», — говорится в ответе министерства.

14:26 Власти пытаются отобрать дочь у жителя Тульской области Алексея Москалева, которого отправили под домашний арест по делу о повторной «дискредитации» ВС РФ (ст. 280.3 УК) из-за антивоенного рисунка ребенка. Комиссия по делам несовершеннолетних администрации города Ефремов подала иск в суд об ограничении родительских прав Москалева, сообщила глава этой комиссии Светлана Давыдова.

Напомним, после задержания Алексея Москалева его дочь поместили в центр для несовершеннолетних. Несмотря на домашний арест девочку до сих пор не вернули отцу, который воспитывает ее в одиночку. Адвокат Москалева Владимир Билиенко сказал РБК, что его не уведомляли об иске комиссии по делам несовершеннолетних: «Возможность самого иска обсуждалась, но позиция уполномоченного по правам ребенка Тульской области однозначная — оснований для такого иска нет».

Напомним, в апреле 2022 года девочка нарисовала картину в школе на уроке ИЗО. На следующий день директор школы №9 вызвала полицию, и ребенка увезли в отделение вместе с папой. В тот день на Москалёва составили протокол о «дискредитации» ВС РФ за посты и комментарии в «Одноклассниках» (ст. 20.3.3 КоАП). На следующий же день девочку забрали из школы сотрудники ФСБ: «Я оделся, прилетел туда. Меня встретили фсбшники. Я спросил: „Где моя дочь?“ Ответили, что она в соседнем кабинете, с ней проводят беседу. Три с половиной часа они рассказывали мне, что я неправильно воспитываю ребенка: говорили, ее у меня отнимут, а меня посадят».



С тех пор девочка не ходила в школу. Но накануне Нового года в их квартиру ворвались силовики, они забрали из жилья все накопления Москалёва, сфотографировали рисунок дочери, а ее саму увезли в приют. Москалёва забрали в ФСБ, где, по его словам, били «головой об стену и об пол» и оставили в кабинете на два с половиной часа, включив на полную громкость гимн России. Ему стало плохо, вызвали медиков. Вечером Москалёва отпустили из ФСБ, вручив повестку. Но на следующий день он смог забрать дочь из приюта. Они вдвоем уехали из города Ефремова. Так, по версии силовиков, он якобы пытался скрыться от следствия.

14:22 Также в Новосибирске состоялся массовый пикет против строительства мусорных полигонов. На акцию вышли около 100 человек, сообщили Тайге. инфо организаторы.

Все подробности читайте здесь.







14:19 Одиночные пикеты прошли в Новосибирске на площади Ленина. Фото опубликовал телеграм-канал «Гражданские репортеры Сибири».

Судья Ленинского райсуда Барнаула Ирина Завьялова признала журналистку RusNews Марию Пономаренко виновной в «фейках» о ВС РФ «по мотивам политической ненависти» (пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за поста в телеграме о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Ее приговорили к 6 годам колонии.



Пономаренко находилась в СИЗО более полугода, а в ноябре ее отпустили под домашний арест, но в январе 2023 года ее снова посадили в СИЗО. У нее двое несовершеннолетних детей. Тайга. инфо публиковала ее последнее слово в суде.





13:50 Суд в Алтайском крае отправил в СИЗО жительницу Барнаула по обвинению в «сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией» (ст. 275.1 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.



Известно, что женщина родилась в 1978 году. По версии следствия, она якобы сотрудничала с некой украинской организацией. Никаких других подробностей не приводится.

Российские власти ввели статью 275.1 УК только летом 2022 года. В конце февраля 2023-го сообщалось о возбуждении дела по этой статье в отношении жителя Севастополя — тоже якобы из-за связей со спецслужбами Украины. Первое известное дело о «сотрудничестве на конфиденциальной основе» было возбуждено в октябре 2022 года в отношении жителя Пензы Павла Пищулина.

13:12 Жителям сел Любечане и Сушаны Брянской области запретили выезжать из поселений. Об этом пишет РБК в своем репортаже из приграничной зоны со ссылкой на их знакомых.

«Первый блокпост — на повороте в селе Сачковичи, здесь проверкой транспорта — так называемыми фильтрационными мероприятиями — занимаются сотрудники полиции и ГИБДД. На этом блокпосту проверяют только машины, выезжающие в сторону Брянска. Следующие в сторону приграничья тут не досматривают, — рассказало издание. — Второй блокпост расположен дальше по дороге в сторону украинской границы, через 12 км. Там уже люди в военной форме в полной боевой выкладке с автоматами. Для въезда в приграничную зону необходимо получить специальные пропуска в военкомате ближайшего райцентра — поселка Климово. Как рассказал РБК один из жителей Климовского района, проопуска для пребывания в пограничной зоне оформляют и в обычное время. Людям, не проживающим на приграничных территориях, нужно заказывать их за 15 дней».

2 марта в поселения со стороны украинской границы могли зайти вооруженные люди. Известно о нескольких пострадавших российских силовиках, погибшем мужчине и раненом ребенке. Спустя несколько часов после нападения в сети появилось видео, на котором несколько вооруженных мужчин стоят у фельдшерско-акушерского пункта Любечан и утверждают, что представляют «Русский добровольческий корпус». Власти Украины заявляли, что не имеют отношения к событиям в Брянской области.

11:50 Путин подписал указ о праздновании 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Правительство РФ должно сформировать оргкомитет, который займется празднованиями, минтрансу нужно выделить из бюджета деньги на торжества.

БАМ считается самым дорогим инфраструктурным проектом в истории СССР. Железную дорогу до сих пор фактически строят — сейчас продолжается укладка вторых путей на однопутном участке «Пурикан—Тында». В 2022 году власти РФ уверяли, что пропускная способность БАМа и Транссибирской магистралей к 2024 году должна должна вырасти с нынешних 120 до 180 млн тонн грузов в год.

При этом еще летом 2022 года помощник президента РФ Игорь Левитин усомнился в реальности расширения железнодорожной сети в Сибири на восточном направлении. Он напомнил, что второй путь на Байкало-Амурской магистрали до сих пор не могут положить на насыпь, которой уже 50 лет.

10:50 Инвесторам, которые купили ценные бумаги российских компаний, ранее принадлежавшие владельцам из «недружественных стран», нужно будет согласовывать операции с ними с государственными органами. Указ об этом подписал Путин. Документ распространяется на все сделки, заключенные после 1 марта 2022 года, и на последующие операции.

Указ распространяется и на компании, и на физлиц. Более того, из него следует, что даже если кто-то купил только одну расписку на акции таких юрлиц у владельца из «недружественной страны», он должен все равно отправить заявку на согласование.

«Если ценные бумаги продолжают храниться в иностранной юрисдикции, то получение разрешения на основании указа № 138 не требуется», — отметила юрист BGP Litigation Екатерина Баранова в беседе с РБК.

Главное на утро 4 марта

• «Яндекс.Музыка» по требованию Роскомнадзора заблокировал на своей платформе подкаст «Дедлайн» признанной «нежелательной организацией» Медузы*. Он рассказывает о том, как работают российские медиа в условиях «спецоперации».

Подкаст остается доступным на других стриминговых платформах.



• Минюст РФ исключил из реестра «иностранных агентов» координатора движения в защиту прав избирателей Голос* в Орле Веронику Каткову. Решение было принято еще 28 февраля.

Каткову включили в список 29 сентября 2021 года после выборов Госдумы РФ .



• Один из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» Андрей Ботиков убит в Москве. По версии следствия, 29-летний знакомый находился с мужчиной в его квартире. Они могли поссориться, и молодой человек задушил хозяина ремнем.

По данным СК, подозреваемый был судим за тяжкое преступление. Источник «Регнума» утверждает, что нападавший работал в сфере секс-услуг.

Сейчас возбуждено дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Андрей Ботиков был одним из 18 ученых — соавторов патента на вакцину «Спутник V».

• Минфин США объявило о включении в санкционный список шестерых россиян, причастных к уголовному преследованию политика Владимира Кара-Мурзы*. Решение принято в соответствии с актом Магнитского, позволяющим вводить ограничения в отношении нарушителей прав человека в РФ.

В список попали следователь по особо важным делам Андрей Задачин, возбудивший в отношении него дело о «фейках» про ВС РФ, директор АНО «Независимый эксперт» Данила Михеев (следствие считает его «экспертом»), судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, принимавшая решение об аресте Кара-Мурзы в апреле 2022 года, судья Мосгорсуда Илья Козлов, отклонивший апелляцию политика. судья Хамовнического суд Диана Мищенко, ранее отправившая политика под административный арест, а также замминистра юстиции РФ Олег Свириденко, который, как считают власти США, курирует уголовное дело.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.