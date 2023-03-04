Новосибирцы вышли на пикет против строительства мусорных полигонов: «Травников, встань на сторону народа»

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Массовый пикет против строительства мусорных полигонов прошел в Новосибирске. Жители пригородов потребовали от властей найти другие участки под объекты и включить общественников в правительственную комиссию.

Пикет против строительства мусорных полигонов в Верх-Туле и Плотниково прошел в центре Новосибирска 4 марта. В сквере у театра «Глобус» собралось около 100 человек, сообщил Тайге.инфо председатель экологического движения «Будущее в наших руках» Виталий Гуненко.

«Основными требованиями были перенос мусорных полигонов на альтернативные участки, включение общественников в комиссию по обороту твердых бытовых отходов (ТБО), рассмотрение и принятие дополнительных критериев по выбору участков под ТБО», — рассказал Гуненко.

Один из плакатов был адресован губернатору Андрею Травникову («ЕР»). На других люди говорили об «экологическом терроризме» и требовали строить объекты в безопасных зонах. Акция прошла без задержаний.

Напомним, 28 февраля на заседании комиссии по вопросам совершенствования системы обращения с отходами при новосибирском правительстве должны были рассмотреть кандидатуры общественников для включения в ее состав. Но большинством голосов представителей инициативных групп Плотниковского и Верх-Тулинского сельсоветов отклонили. Хотя, по словам активистов, вице-губернатор Сергей Сёмка, который возглавляет комиссию, обещал, что общественники войдут в нее.

Активисты выступают против строительства левобережного мусоросортировочного завода и полигона захоронения отходов около Верх-Тулы под Новосибирском. Они совместно с жителями сел Полотниково и Раздольное, которые протестуют против правобережного полигона, уже проводили акции протеста и вели переписку с чиновниками.

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год.



К 2022 году строительство мусоросортировочных заводов так и не начали. За 6 лет мусорной концессии стороны успели несколько раз изменить предполагаемое место правобережного полигона, а сейчас обсуждается его строительство около села Плотниково, где есть краснокнижные животные и растения. Там же протекают три реки, впадающие в Иню. В мая 2022 года после многочисленных требований заксобрания региональное правительство во главе с единороссом Андреем Травниковым все-таки расторгло скандальный договор. В феврале 2023 года «Экология-Новосибирск» лишилась статуса регионального оператора, который собирает с жителей деньги за вывоз мусора.