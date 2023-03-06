Подрядчик строительства новосибирского ЛДС арестован

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Подрядчик строительства новосибирского ЛДС арестован
06 Мар 2023, 08:19

Суд арестовал гендиректора одного из субподрядчиков строительства ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске. Сроки открытия арены были сорваны, несмотря на обещания регионального правительства.

Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал гендиректора московской фирмы «Строймонтаж» Михаила Воловича до 27 апреля. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По версии следствия, генподрядчик строительства новосибирского ЛДС — компания «Элинальфа» — перечислила «Строймонтажу» 100 млн рублей под видом трат на зарплаты сотрудникам, которые в реальности не работали на объекте.

Волович был задержан в Москве и этапирован в Новосибирск. Кроме того, в Москве прошли обыски в офисе «ЭлинАльфы».

«Строймонтаж» принадлежит Михаилу Воловичу. Выручка фирмы в 2021 году, по данным сервиса «Контур.Фокус», составила 1,3 млрд рублей. ООО «ЭлинАльфа» принадлежит Алексею Грибану.

Ледовый дворец должен был появиться еще в 2022 году к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум. ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».

В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». Достроить арену планировалось к концу 2022 года. При этом, как говорил вице-премьер Р Ф Дмитрий Чернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. В декабре 2022-го мэрия Новосибирска дала разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди объекта. Но ЛДС так и не заработал, несмотря на уверения чиновников.


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