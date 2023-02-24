КХЛ не получила часть документов по вводу новосибирского ЛДС в эксплуатацию

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) пока не проинспектировала строящийся в Новосибирске ледовый дворец спорта на соответствие техрегламенту. Только после этого, а также тестовых игр, арена сможет принимать матчи ХК «Сибирь».

«Чтобы принять матч КХЛ, арена должна пройти стандартную процедуру. На данный момент КХЛ ожидает ряд официальных документов, связанных с вводом спортсооружения в эксплуатацию, — сообщили агентству ТАСС в пресс-службе КХЛ. — После их получения лига проведет инспекцию арены на предмет ее соответствия требованиям технического регламента КХЛ. В случае положительной оценки на арене пройдет тестовый матч, затем игра Молодежной хоккейной лиги, после чего, в случае положительного решения комиссии, „Новосибирск-Арена“ сможет принимать матчи КХЛ».

На этом фоне телеграм-канал хоккейного журналиста Дмитрия Ерыкалова опубликовал видео из нового ЛДС, на котором видна серьезная протечка потолка в одном из коридоров.

Правительство Новосибирской области заявило о вводе арены в эксплуатацию 30 декабря 2022 года. Но на ней так и не начались матчи. Первая игра, запланированная в новом ЛДС на 21 февраля, не состоялась, сообщили Тайге.инфо два источника. На лед должны были выйти «команды силовых структур», ранее обещал депутатам заксобрания министр строительства региона Алексей Колмаков. Зрителями, по его словам, также планировались «сотрудники силовых структур»

При этом 22 февраля облправительство организовало пресс-тур на новую арену.

«Все системы прошли основное тестирование, мы готовим объект к получению разрешения на проведение матчей КХЛ, — уверял министр спорта Сергей Ахапов. — Это длительная процедура, комиссия КХЛ уже несколько раз работала на объекте, и их работа продолжится до устранения всех замечаний. После этого будет определен тренировочный и тестовый матчи. Только после получения разрешения КХЛ мы с учетом интересов хоккейного клуба „Сибирь“ и болельщиков определим, когда профессиональные команды переедут на новый стадион».

Ранее новосибирский губернатор Травников («Единая Россия») потребовал от хоккейного клуба «Сибирь» сыграть матчи серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в новом ЛДС, написал «Спорт-Экспресс». Сведения частично подтвердил «Чемпионат». Тайга.инфо рассказывала о вмешательстве чиновника в дела клуба еще 13 февраля.

ХК «Сибирь» пока идет на четвертом месте в Восточной конференции КХЛ и уже гарантировала себе участие в плей-офф. Матчи на вылет стартуют 1 марта.

Ледовый дворец должен был появиться еще в 2022 году к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум. ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».



В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». Достроить арену планировалось к концу 2022 года. При этом, как говорил вице-премьер Р Ф Дмитрий Чернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. В декабре 2022-го мэрия Новосибирска дала разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди объекта.

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