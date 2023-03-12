Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 372

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

18:00 Стоимость минимального набора продуктов в Новосибирской области с начала года увеличилась на 3,2% (5687,91 руб). Это самый высокий процент среди регионов Сибирского федерального округа.

В рублях дороже всего продуктовый набор в Красноярском крае - 6382,75 руб.

17:40 Российские ритейлеры готовятся к выходу в Дубай

Несколько российских ритейлеров, среди которых сети одежды 12 storeez и косметики «Л'Этуаль», изучают возможность выхода на рынок Дубая, рассказал «Известиям» вице-президент Союза торговых сетей Павел Люлин.

Форматы таких магазинов по размеру и ассортименту будут аналогичны тем, которые работают в отечественных ТЦ.

«Российский бизнес и многие наши сограждане уже работают в Дубае, поэтому выход на этот рынок станет логичным и рациональным с точки зрения развития компаний. Тем более что в прошлом году рекордное количество фирм РФ открыли там офисы, — пояснил Павел Люлин. — В ОАЭ большой русскоязычный анклав, который как минимум положительно встретит знакомые имена».

Открытия первых точек стоит ожидать к началу осени.

17:20 Ситуация с экспортом сибирского угля продолжает оставаться сложной. Основное негативное влияние оказывает не эмбарго, а логистические ограничения на железнодорожные поставки на восток, следует из доклада ЦБ РФ «Региональная экономика».



«Сибирские производители лишены возможности в достаточном объеме поставлять продукцию на экспорт по оптимальным маршрутам — через порты Дальнего Востока, — говорится в комментарии. — Они вынуждены использовать западные порты даже для поставок в Азию. Такая логистика увеличивает издержки, но позволяет поддерживать загрузку мощностей, избежать сокращения персонала, сохранить рынки сбыта».

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16:10 Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае

Проезд для всех видов транспорта закроют 13 марта с 05:00 до 08:00 на автодороге н.п. Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – ЗАТО Сибирский, передает ИА «Амител».

15:30 В Новосибирской области на 70% вырос дисконт при покупке квартиры, составив 1,7% от ее стоимости.

Если в 2022 году продавцы были готовы уступить только 1% от стоимости квартиры, то сейчас покупатель может претендовать на скидку порядка 100 тыс. рублей при средней стоимости квартиры 6 млн рублей, пишет «РБК Новосибирск».

По словам экспертов, в некоторых случаях дисконт может доходить до 10-13%. «Например, в январе прошлого года на продажу была выставлена двухкомнатная квартира на Красном проспекте за 4,6 млн рублей. Желающих купить этот вариант было много, но с торгом. Весь год продавец не шел на уступки и только в феврале этого года, подобрав себе объект, коттедж в живописном месте, снизил стоимость квартиры на 13% до 4 млн рублей», — рассказал директор подразделения АН Жилфонд Азат Ибрагимов.

Эксперт отмечает, что из-за текущей ситуации рынок недвижимости имеет волнообразную форму. «В прошлом году была объявлена спецоперация, далее мобилизация и люди опасались влезть в долги, не знали, что будет дальше. В 2022 году многие продавцы недвижимости сняли с продажи свои объекты, а те, кто оставил, были не готовы к торгу», — говорит специалист.

13:20 Воздушная тревога объявлена на востоке Украины. Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

13:00 Жителей Перми попросили принести ткань на трусы и постельное белье для военных. Такое объявление разместила в сети местный волонтер, заметила АСТРА.



«Я и мои друзья помогаем военным. Очень нужна ваша помощь! Мы делаем все, что в наших силах. Может, дома у вас есть хлопковые ткани, которые, возможно, уже не пригодятся. На пошив наволочек, простыней, мужских семейников, штанов для аппарата Елизарова, все уходит в госпиталь и на фронт», — цитируют журналисты волонтера.

11:45 В Китае утверждены кандидатуры ответственного секретаря Госсовета КНР и глав 26 ведомств Госсовета КНР. По данным «Синьхуа», министерство обороны возглавил Ли Шанфу. Генерал находится под американскими санкциями из-за сделок с Россией.

Больше 30 лет чиновник проработал на космодроме Сичан. Затем занимал пост замкомандующего Силами стратегического обеспечения китайской армии, в 2017–2020 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году против генерала были введены американские санкции. США объясняли решение тем, что Ли Шанфу принимал участие в сделках по покупке российских самолетов и систем С-400, пишет «Коммерсантъ».

Главное на утро 12 марта

• Четырех участников сентябрьской акции против мобилизации в Дагестане, обвиняемых в избиении силовика, отпустили из СИЗО, сообщила ОВД-Инфо* адвокат Нателла Агаева.

Более того, изначально Султану Ахмедханову, Мураду Алигаджиеву, Магомеду Убайдулаеву и Биймурату Ибрагимову вменяли применение опасного для жизни насилия к полицейскому Саруханову (ч. 2 ст. 318 УК), что грозило 10 годами колонии. Но сейчас дело переквалифицировали на причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (пункт «а» ч. 2 ст. 115 УК) — до двух лет лишения свободы. Якобы пострадавший силовик Саруханов был на акции против мобилизации в штатском.

Еще одного участники акции против мобилизации, проходившей 25−26 сентября в Махачкале и других городах Дагестана, Адама Гаджиева приговорили к 1,5 годам колонии по делу о применения насилия к силовикам (ч. 1 ст. 318 УК). Он находился в СИЗО с 28 сентября.

• Папа римский Франциск отметил, что готов посетить Киев только при условии поездки в Россию: «Я хочу поехать в Киев. Но при условии, что я поеду и в Москву. Я поеду в оба города или ни в один».

Франциск признал, что поездка Москву «не невозможна»: «Я не говорю, что она возможна. Она не невозможна. Мы надеемся на нее… нет никаких обещаний, ничего. Я не закрыл эту дверь».

• Иран объявил о закупке у России истребителей Су-35.

«Истребители Sukhoi-35 технически одобрены Ираном. После октября 2020 года, когда запрет на продажу обычных вооружений Ирану был снят в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, Иран, наконец, согласился их приобрести», — заявили в миссии страны при ООН.

Сумма контракта и другие детали сделки не уточняются.

• Власти Евросоюза попросят третьи страны, увеличившие объем импорта европейских товаров и технологий, ужесточить контроль, чтобы не допустить их попадания в Россию, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Экспорт полупроводников, микросхем и других технологий из ЕС и стран Большой семерки в Россию значительно сократился после введения санкций и экспортного контроля. Но поставки из ЕС и G7 в такие страны, как Турция, ОАЭ, Казахстан и другие, резко выросли, и, в свою очередь, экспорт из этих стран в Россию резко увеличился», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Казахстан экспортировал в Россию передовых полупроводников на 3,7 млн долларов по сравнению с 12 тыс. долларов за год до начала «спеоперации».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.