Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 373

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:11 Путин «обсудит вопросы спецоперации» с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, передает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Напомним, что Минобороны РФ возглавляет Сергей Шойгу, а Генштаб — Валерий Герасимов.

15:33 Штаб экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прокомментировал заявление от ФСБ о задержании активистки движения в его поддержку якобы по подозрению в «госизмене».

«Никто из активистов движения не узнал эту женщину. Есть некоторое подозрение, что продолжается методичная дискредитация поддержки Сергея Фургала, — отметили в штабе. — Особенно показательно это после того, как „солидный“ тг-канал „Корифей Хабаров“ распространял недавно информацию от „своих источников“ о том, что правоохранительные органы жёстко возьмутся за сторонников движения „ЯМы Фургал“. „Наши источники“ — приём, конечно, интересный, и так удобно придаёт достоверности любому утверждению, особенно если надо кого-то не только дискредитировать, но и напугать».

15:22 В России мошенники начали проворачивать схемы с обвинением клиентов «в измене родине», представляясь сотрудниками ФСБ, сообщили в Сбербанке 13 марта.



«Схема такого обмана выглядит следующим образом. Мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет с его счёта переводы в пользу армии Украины, — рассказали в банке. — А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинен в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы. После этого мошенники подключают „службу безопасности банка“ и вынуждают напуганного клиента переводить свои средства на их счета и даже брать кредиты, объясняя это тем, что таким образом они смогут вычислить „сотрудника“ банка, якобы укравшего персональные данные клиента».

Жертва не только переводит деньги злоумышленникам, но и, находясь в состоянии повышенной тревоги, берет кредиты, чтобы перевести им же, рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов: «Сбербанк в последнее время фиксирует рост мошеннических звонков, в которых злоумышленники используют в отношении жертвы схему обмана с выдуманной госизменой и финансированием ВСУ».

14:47 Некоторых льготников в Бурятии начали лишать детского пособия из-за новых правил начисления выплат. Об этом сообщает провластный «Общероссийский народный фронт»: «Льготники Бурятии пожаловались на трудности с получением детского пособия»

«Мы спокойно получали пособие ежегодно, но с 1 января [власти] организовали Социальный фонд России и сказали подавать [заявление на пособие на детей] от 8 до 17 лет уже туда, — рассказал в стриме ОНФ инвалид первой группы. — Соцзащита посчитала с 1 по 13 января [выплату с 3 до 7 лет], а 14 января числа ребенку исполнилось 8 лет. 15-го [января] подали — 27 января приходит отказ. И самое интересное, что в качестве причины указывают наличие в собственности у членов семьи двух и более жилых помещений суммарной площадью 24 квадрата».

Общий доход семьи из родителей-инвалидов и ребенка составляет 33,8 тыс. рублей. Но ребенок еще является и собственником части дедушкиной квартиры, уточнили в ОНФ: «Получается, что доход семьи позволяет им получать пособие, а по метражам они не проходят».

В ОНФ не смогли сразу сказать, «почему теперь выплаты начисляют не по среднедушевому доходу семьи, а по имуществу», и пообещали «разобраться в ситуации».

13:53 Активистку движения в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в «госизмене». Об это сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.



Якобы женщина «финансировала ВСУ». По какой именно статье УК возбуждено уголовное дело, агентство не пишет.

Кроме того, в Новгородской области ФСБ отчиталось о задержании местного жителя, который якобы «пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен». Дело завели по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Мужчина арестован на 2 месяца.

12:57 Танки, которым больше 50 лет, отправили в зону «спецоперации» из Забайкалья. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Андрей Гурулёв («Единая Россия») в своем телеграм-канале. Он утверждает, что машины Т-62 были модернизированы на местном 103-м бронетанковом ремонтном заводе.

«Я приехал на завод с одной целью — показать всему российскому народу, как наша промышленность в Забайкалье в три смены работает на нужды фронта. Как танки, которым уже больше 50 лет, преобразуются в современные нормальные машины. <…> Уже отгружен танковый батальон и еще несколько танков сверху», — сказал депутат.



На танки поставили тепловизоры и «динамическую защиту», утверждает Гурулёв.



Также на предприятии, по словам депутата, модернизируют БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина), которые выпускали с 1960—1980-х.

12:38 Полиция Молдовы заявила о раскрытии пророссийской агентурной сети, деятельность которой была направлена на дестабилизацию страны, сообщает Spiegel со ссылкой на главу генерального комиссариата ведомства Виорела Чернэуцану.

По его словам, сеть контролировала российская сторона, а ее члены прибыли из РФ в Молдавию «с очень конкретной целью»: «Ослабить местное прозападное правительство».

Сотрудник молдавской полиции под прикрытием внедрился в группу, членам которой пообещали до $ 10 тыс. за дестабилизацию ситуации в стране во время протестов против роста тарифов. Всего, как утверждает Чернэуцану, было организовано 10 групп численностью от пяти до десяти человек, которые проходили специальную подготовку.

12:28 Новосибирская авиакомпания S7 выкупила часть акций Бердского электромеханического завода (АО «БЭМЗ»), который, в том числе работает на оборонный сектор. Сделка проходит на фоне проблем с поставками деталей для иностранных самолетов российским компаниям.

Возглавить предприятие может экс-губернатор Василий Юрченко, которого Путин в 2014 году уволил по «утрате доверия».

Все подробности сделки читайте здесь, а тут — о судьбе Юрченко, который на фоне слухов о его назначении уже покинул пост управляющего дочерней структуры одного из крупнейших металлотрейдеров России.

11:12 Минпромторг России включил товары шведской сети IKEA в перечень для «параллельного импорта», утверждают «Известия» со ссылкой на приказ министерства. В список также попали американские производители игрушек и детских товаров Hasbro и Mattel.

Перечень дополнен брендами моторных масел Shell Helix и Rimula, бытовой техники (Zanussi, Wahl), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren), компьютерной переферии Logitech и продукцией игровой компании Nintendo



Более того, в перечне оказались производители одежды, косметики и парфюмерии и другой продукции, в том числе Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent.

11:04 Женщина пострадала при работе системы ПВО в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито 4 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей, — написал Гладков. — Также есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях».

10:25 «Фонд дикой природы», объявленный в РФ «иностранным агентом», продолжит все проекты в стране. Об этом говорится в рассылке организации тем, кто ее поддерживает.

«Мы прожили уже несколько долгих и очень непривычных для нас дней в статусе „иностранного агента“. Хотим еще раз отметить, что решение о включении Фонда в реестр некоммерческих организаций-иностранных агентов считаем необоснованным и будем бороться за его пересмотр. Но главное, мы обязательно продолжим все проекты», — подчеркнул Фонд.

В WWF напоминают, что признание «иноагентом» не является санкцией или мерой ответственности или же подтверждением, что организация ведет незаконную деятельность. Доноры WWF и читатели не несут никакой ответственности за денежную поддержку, подписку или комментарии организации, поэтому это можно делать абсолютно безопасно. Также напомним, что статус «иноагента» в РФ должны отмечать только СМИ, другие же организации или обычные люди при репостах или ссылках на «иноагентов» не должны отдельно указывать это.



Главное на утро 13 марта

• Фильм «Навальный» Дэниэла Роэра получил премию американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывается об отравлении политика Алексея Навального «Новичком», расследовании этого и о его лечении.

На церемонию вручения «Оскара» приехали жена оппозиционера Юлия Навальная, дочь Дарья и сын Захар.

«Мой муж в тюрьме только за то, что говорил правду, — напомнила Юлия Навальная. — Мой муж в тюрьме только за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным. И наша страна станет свободной. Держись, моя любовь».



• Ефремовский межрайонный суд в Тульской области назначил рассмотрение иск об «ограничении родительских прав» отца и матери 13-летней школьницы Маши Москалёвой, которая в 2022 году нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок. Об этом сообщила группа поддержки Москалёвых.

«Первое заседание состоится 15 марта в 15:00 в Ефремовском межрайонном суде Тульской области. Правозащитники просят всех неравнодушных прийти на суд. Также правозащитники бьют тревогу. С 1 марта о Маше ничего неизвестно. Руководство приюта [куда поместили девочку после того, как забрали от отца] и его директор не дают никакой информации о девочке. На все вопросы — игнор и требование перестать писать о Маше Москалёвой. Телефон, который привезли для связи девочки с папой, так и не передали», — сказано в сообщении.

В апреле 2022 года девочка нарисовала картину в школе на уроке ИЗО. На следующий день директор школы №9 вызвала полицию, и ребенка увезли в отделение вместе с папой, который воспитывает ее один. В тот день на Москалёва составили протокол о «дискредитации» ВС РФ за посты и комментарии в «Одноклассниках» (ст. 20.3.3 КоАП). На следующий же день девочку забрали из школы сотрудники ФСБ: «Я оделся, прилетел туда. Меня встретили фсбшники. Я спросил: „Где моя дочь?“ Ответили, что она в соседнем кабинете, с ней проводят беседу. Три с половиной часа они рассказывали мне, что я неправильно воспитываю ребенка: говорили, ее у меня отнимут, а меня посадят».



С тех пор девочка не ходила в школу. Но накануне Нового года в их квартиру ворвались силовики, они забрали из жилья все накопления Москалёва, сфотографировали рисунок дочери, а ее саму увезли в приют. Москалёва забрали в ФСБ, где, по его словам, били «головой об стену и об пол» и оставили в кабинете на два с половиной часа, включив на полную громкость гимн России. Ему стало плохо, вызвали медиков. Вечером Москалёва отпустили из ФСБ, вручив повестку. Но на следующий день он смог забрать дочь из приюта. Они вдвоем уехали из города Ефремова. Так, по версии силовиков, он якобы пытался скрыться от следствия. После того, как историю мужчины рассказали многие СМИ, его опять задержали, и суд, по ходатайству следствия, отправил его под домашний арест по обвинению в повторной «дискредитации» ВС РФ (ст. 280.3 УК).

• Из российского AppStore пропало мобильное приложение для банковских операций ВТБ, которое разместили под видом ресторанного справочника под названием «Все просто». Об этом пишет The Geek.

Авторы в описании приложения предлагали следить за «новыми скидками, купонами и сертификатами от кафе, ресторанов, магазинов и других компаний в вашем городе». Но при скачивании требовалось зайти по номеру карты банка или логину.

• В Москве отменили творческий вечер телеведущего Владимира Познера, запланированный на 8 апреля, говорится на сайте Дома музыки. Познер должен был «поделиться мнением по актуальным вопросам современности» и ответить на вопросы зрителей.

Концертное агентство MSM Group утверждает, что творческий вечер отменил «из-за логистических проблем».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.