Экс-губернатор Юрченко покинул пост управляющего «Металлсервис-Новосибирск»

© Тайга.инфо/Наталья Гредина. Василий Юрченко

Бывший новосибирский губернатор Василий Юрченко покинул пост управляющего дочерней компании одного из крупнейших металлотрейдеров России. Решение принято на фоне информации о его возможном переходе на Бердский электромеханический завод, акции которого выкупает авиакомпания S7.

Василий Юрченко перестал быть управляющим ООО «Металлсервис-Новосибирск», обратила внимание Тайга.инфо на данные ЕГРЮЛ. Он руководил компанией как индивидуальный предприниматель.

В начале марта «Металлсервис-Новосибирск» управляет УК «Регионбизнеспроект» во главе с Олегом Мальцевым, говорится в сервисе «Контур.Фокус».

В 2021 году выручка «Металлсервис-Новосибирск» составила 8,3 млрд рублей, увеличившись на 53% по сравнению с 2020-м. Компания — дочерняя структура одного из крупнейших в России металлотрейдеров — «Металлсервис-групп».

Ранее «Курьер.Среда.Бердск» со ссылкой на источники сообщил, что Василий Юрченко может возглавить АО «Бердский электромеханический завод» (АО «БЭМЗ»). На этом фоне председатель совета директоров предприятия, некогда влиятельный депутат заксобрания Виктор Осин продал свой пакет акций АО «БЭМЗ» новосибирской авиакомпании S7.

Василий Юрченко родился 26 сентября 1960 года. Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. С 1982 года работал на одном из крупнейших предприятий региона — «Сибсельмаше», где прошел путь от механика до генерального директора. В 2004 году назначен на должность руководителя департамента развития промышленности и предпринимательства администрации области, а уже в феврале 2005-го стал первым заместителем губернатора Виктора Толоконского.

В 2010-м Юрченко возглавил Новосибирскую область. В 2014-м президент Р Ф Владимир Путин отправил его в отставку по «утрате доверия». Против него было возбуждено несколько уголовных дел, вину в которых Василий Юрченко полностью отрицал.

Защита считала дело политическим и связывали его с конфликтом с экс-полпредом президента в Сибири Виктором Толоконским. По одному из дел Юрченко дали три года условно, по другому он добился компенсации за незаконное преследование.

С 2019 года Юрченко возглавлял «Металлсервис-Новосибирск».