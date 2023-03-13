Новосибирское правительство объяснило выселение детской киностудии ради Минобороны «призывными мероприятиями»

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Власти Новосибирской области прокомментировали скандал с тем, что военные выселили знаменитую детскую киностудию «Поиск». При этом решение о выселении было принято еще год назад.

«В связи с обращением представителей общественности, губернатор Андрей Травников поручил проработать вопрос по обеспечению помещением киностудии „Поиск“. Киностудия больше не может занимать помещения в клубе „Звезда“ на территории Новосибирского высшего военного командного училища, где она располагалась ранее. Это связано с тем, что на территории ДК „Звезда“ регулярно проводятся мероприятия, связанные с подготовкой военнослужащих, оказанием им консультаций в ходе призывных мероприятий», — цитирует пресс-служба правительства вице-губернатора Ирину Мануйлову.

В феврале 2023 года жители начали подписывать обращение к губернатору-единороссу Травникову с требованием вмешаться в ситуацию вокруг киностудии «Поиск» в Академгородке, писала Тайга.инфо. В 2023 году ей исполняется 50 лет.

«Долгое время студия располагалась в плохо приспособленном деревянном бараке в Нижней зоне Академгородка. Затем „Поиск“ был перемещен в помещение ДК „Звезда“, где занял пространство площадью 1200 кв. метров, — говорится в обращении. — Летом 2022-го года ДК „Звезда“ был в спешном порядке передан в ведение Министерства обороны РФ. В результате дети и сотрудники учреждения в одночасье оказались на улице. Спустя 8 месяцев, муниципалитет смог найти для размещения студии в Советском районе помещение площадью 200 кв. метров, что во много раз меньше необходимого».

Для полноценной работы и развития киностудии нужно не менее 1,5 тыс. кв. метров. Более того, технологические особенности создания фильмов требуют, чтобы помещения имели звукоизоляцию, а еще лучше — чтобы находились в отдельном здании, сказано в обращении.

Редакция писала, что в марте 2022 года было решено передать здание бывшего гарнизонного офицерского клуба «Звезда» министерству обороны РФ.

«Чтобы не создавать трудностей в деятельности ни одной из сторон, киностудии „Поиск“ нужно найти другое подходящее и удобное помещение для работы», — отметила вице-губернатор Мануйлова.

В киностудии «Поиск» ежегодно занимаются более 300 детей из Академгородка. «Свыше 8 тыс. детей из Новосибирска и городов Сибири ежегодно приезжают в студию на мастер-классы по мультипликации», — отмечается в обращении к губернатору.

Детская киностудия «Поиск» — это муниципальное учреждение. Его возглавляет Евгений Селиванов.

