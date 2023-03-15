Глава Центрального округа пойдет под суд в Новосибирске из-за сноса стелы в честь 45-летия Победы

© АСТ-54. работы по возвращению стелы на место
Глава Центрального округа пойдет под суд в Новосибирске из-за сноса стелы в честь 45-летия Победы
15 Мар 2023, 10:04

Уголовное дело главы Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова передано в суд. Чиновника обвиняют в халатности после демонтажа стелы в честь 45-летия Победы. Из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей чиновником на памятнике образовались многочисленные дефекты, посчитали следователи.

15 марта в Железнодорожный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению главы Центрального округа Сергея Канунникова в халатности, сообщается на сайте суда.

В августе в Новосибирске была демонтирована стела в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне около ТРЦ «Ройял парк». На участке планировалось построить гостиницу с общественными помещениями и подземной стоянкой, а также разбить сквер по схеме муниципально-частного партнерства. Инвестором называлась компания «СД Регион».

19 сентября городские власти заявили о возвращении стелы. Об этом отчитывался сам Канунников.

СК РФ даже выпустил специальный пресс-релиз о том, что глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал провести проверку сноса стеллы.

Согласно обвинительному заключению, в период с 10 июля 2017 по 12 сентября 2022 года Сергей Канунников был достоверно осведомлен о том, что «памятник, увековечивающий память о событиях Великой Отечественной войны, расположенный по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект (около дома 153 по Красному проспекту), является бесхозяйным объектом недвижимого имущества ввиду отсутствия собственника и находится в неудовлетворительном состоянии, не числится в реестре муниципальной собственности города Новосибирска».

«В нарушение действующего законодательства, имея реальную возможность надлежащим образом исполнить свои должностные обязанности в отношении выявленного бесхозяйного объекта, ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности, а именно вследствие небрежного отношения к службе не организовал подготовку и направление документов о признании права муниципальной собственности на выявленный недвижимый объект имущества — памятник (стелу), вследствие чего последний не был включен в реестр муниципальной казны, а также не обеспечил его эксплуатацию и поддержание в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне», — цитирует суд обвинительное заключение.

В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей Канунниковым на памятнике образовались многочисленные повреждения (частичное отсутствие болтовых соединений для крепления конструкции памятного знака к металлическому каркасу, деформация поверхности профилированных листов обшивки пространственного каркаса памятника и другие), посчитало следствие.


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