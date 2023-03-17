Председатель «Яблока»: кандидат от партии пойдет на президентские выборы с миротворческой программой. Интервью Тайге.инфо

© Предоставлено «Яблоком». Николай Рыбаков

«Яблоко» планирует участвовать в выборах президента РФ в 2024 году и в некоторых губернаторских кампаниях, чтобы донести до избирателей миротворческую повестку и свои предложения по выходу из кризиса. Об этом рассказал в интервью Тайге.инфо председатель партии Николай Рыбаков. Он признает, что невозможно относиться к выборам в нынешней России как к реальному инструменту формирования власти, но нужно использовать любую возможность для диалога с людьми в условиях военной цензуры.

Николай Рыбаков приехал в Новосибирск на встречу с региональным отделением «Яблока». Тайга.инфо поговорила с политиком о том, как выйти из «спецоперации», о выборах без конкуренции, об ответственности за деполитизацию протестов и об отмене выборов мэров.

Тайга.инфо: Выставит ли «Яблоко» кандидатов на выборы губернатора Новосибирской области? Ну и, в общем, в региональных кампаниях в Сибири: в Омской области, Красноярском крае, Хакасии в Алтайском крае.

- Прежде всего, обсуждая эту тему, надо сказать, что в настоящих выборах губернатора — конечно, нет. Ни в одном регионе. Ни в одном регионе ни одна партия, кроме «Единой России», не может выставить кандидата, не получив подписи [для прохождения «муниципального фильтра»].

И муниципальный фильтр абсолютно не работоспособен. Его исключительно надо отменять. Потому что он никаких задач не выполняет.

Тайга.инфо: Если стоит задача избавиться от конкурентов…

- Никаких задач по развитию страны он, конечно, не выполняет. При этом мы будем обсуждать вопрос участия, в том числе и в региональных выборах. Потому что в части регионов мы планируем принимать участие в выборах губернатора. Например, в Московской области.

Будет обсуждаться и вопрос участия в выборах мэра Москвы и в целом губернаторов. То есть, это обсуждаемый вопрос. Почему? Понимая, что преодолеть муниципальный фильтр невозможно, даже та часть времени, когда удается поучаствовать в избирательной кампании — это вопрос донесения до избирателей нашей позиции по главным вопросам жизни страны. Так я оцениваю избирательную кампанию и, прежде всего, губернаторские выборы — потому что, никаким образом к реальному избранию губернаторов не имеют отношения.

Тайга.инфо: Многие оппозиционеры высказывают сомнения в целесообразности вообще участия в выборах: трехдневное электронное голосование, которое невозможно проверить, и многочисленные сложности при выдвижении, регистрации и агитации. Выборы либо неконкурентные, либо очень недружелюбные к не согласованным властью участникам. И какой тогда в смысл в этом участвовать?

- Если относиться к тем выборам, которые сейчас в России, как к реальному инструменту формирования власти, то участвовать в них исключительно с этой целью невозможно. Поэтому мы участвуем (как бы это ни было странно для политической партии) с другими целями. Мы участвуем в выборах сейчас ради выборов в будущем. Потому что мы даже на таких выборах, на таких кампаниях, стремимся донести нашу позицию до граждан нашей страны. Потому что, в любом случае, в ходе выборов, у людей больше внимания к политике, чем в другой период.

Во-вторых, мы делаем всё, чтобы у людей была возможность мирным, законным и пока, к счастью, вполне безопасным способом сказать, что они не согласны с теми действиями, которые совершает власть. Потому что больше всего власть волнует результат на выборах. Их очень мало волнуют акции протеста: они нашли способ их запретить, пользуясь коронавирусными ограничениями, и научились их разгонять. И поэтому иногда, как было в Хабаровске, они даже готовы на то, чтобы это были бесконечные манифестации, на которые никак не будут реагировать.

Они боятся того, что смена власти произойдет на выборах. На будущих выборах. Не сейчас — на будущих выборах.

И третье — если мы являемся политической партией, которая представляет альтернативу власти, мы должны эту альтернативу доказывать любым возможным способом. Люди должны знать, что «Яблоко» участвует в выборах, у них есть возможность проголосовать за эту альтернативу.

«Люди, перестаньте убивать друг друга!»

Тайга.инфо: Что вы сейчас хотите донести до избирателей?

- Самый главный месседж всех выборов 2022 года (и, к большому сожалению, я думаю, и 2023 года): «Люди, перестаньте убивать друг друга!»

Мы — за мир. За то, чтоб перестали гибнуть люди. И «Яблоко» проводит это на выборах любого уровня. Наши кандидаты говорят с людьми о конкретных проблемах сёл, районов и городов, где они участвуют в выборах. Но решение всех этих проблем без решения ключевой проблемы возвращения к мирной жизни невозможно.

[Локальные] проблемы будут только усугубляться. Ситуация будет становиться только хуже, если не решить ключевой вопрос. Все ресурсы будут идти на военные действия. Это совершенно очевидно. Не надо беспокоиться, что Европа и Америка потратят много денег на боеприпасы. Давайте будем думать о том, что происходит у нас.

Самое важное, что мы пытаемся доносить людям между выборами и во время выборов: «Люди, вернитесь к сознанию — нет ничего важнее человеческой жизни!»

В том числе, мои поездки в места, связанные с политическими репрессиями, и мои встречи с людьми, которые занимаются этими вопросами. Я сейчас был в Алтайском крае и встречался с людьми в районах, где были [сталинские] лагеря, и люди сохраняют память об этом. У нас как начались Первая мировая война, Гражданская война, большой террор, так мы и не вернулись к тому, что самое ценное — это человеческая жизнь.

Были попытки прийти к этому. Допустим, в период между Февральской и Октябрьской революциями был шанс на изменение ситуации. Конец 80-х — самое начало 90-х годов, когда начали об этом говорить, и начали работать по десталинизации, дебольшевизации и по сохранению памяти, по раскрытию информации. Мгновенно же все закончилось, и начали интересоваться совершенно другими вопросами. Пошли совершенно другие люди, и вопрос сохранения памяти о миллионах загубленных жизней стал вопросом небольшой группы демократически настроенных людей, к которым очень многие относились как просто к чудакам.

Если не вернуть, не поставить наше общество на путь сбережения человеческих жизней, тогда понятно, что не надо строить никакие онкологические больницы, школы, поликлиники и акушерские пункты. Ну, зачем это всё делать, если человеческая жизнь не важна?

Тайга.инфо: У нас государство любит среднестатистическую человеческую жизнь.

- Вы знаете, со «среднестатистической» всё тоже очень неудачно теперь складывается. Потому что, если посмотреть на среднестатистические доходы, то уже даже миллиардеры не вытаскивают эти доходы. А если смотреть, сколько людей получает доходы ниже прожиточного минимума, который является уровнем полной нищеты, то тут не просто «неудачно», а катастрофически.

Тайга.инфо: Как вам удается сохранять статус легальной партии, тем более с антивоенной позицией? Не секрет же, что закон о партиях позволяет ликвидировать любую в любой момент.

- И любую организацию, любые средства массовой информации, что сейчас доказано на примере старейшей российской «Новой газеты».

Мы делаем свою работу единственным путём: если обращать внимание на угрозы в наш адрес, тогда лучше не работать и ничего не делать.

Тайга.инфо: А вам угрозы поступали?

- Вот сейчас очередной депутат [Госдумы от «СРПЗП» Николай Новичков] написал кляузу в министерство юстиции. Они регулярно этим занимаются.

Тайга.инфо: Не может спокойно спать.

- Не знаю, как он спит — работать не может. Диву даёшься: люди же туда [в Госдуму] шли, чтобы, я так предполагаю, сделать жизнь людей как-то лучше.

Тайга.инфо: Каких людей?

- Это хороший вопрос! Не знаю, каких людей. Не знаю. Ну, каких-то хотя бы!

Тайга.инфо: Вы видите «свет в конце тоннеля»?

- Если бы его не было, мы бы метались «от стенки к стенке». Всё-таки мы идем к этому свету, который в нашем случае называется «мир». Он, к сожалению, не близкий.

Тайга.инфо: Мир же тоже бывает разный — в КНДР, например, мир.

- «Мир» я имею в виду не только внешний, но и внутренний. Всё-таки нельзя сказать, что в КНДР внутренний мир, когда люди сидят в концлагерях. Поэтому, мы идем к миру и внутри, и внешне. Во всяком случае, всё стараемся сделать, чтоб прийти. Если не видеть это свет, тогда политикой в России точно не надо заниматься.

«Сейчас все нехорошие люди используют эту ситуацию»

Тайга.инфо: Зачем вы приехали в Новосибирск?

- Самая главная встреча — это встреча с региональным отделением и обсуждение планов на будущий год. Новосибирск очень важный для нас город. Я, наконец, смог побывать в Академгородке.

Работа партии очень изменилась за последний год. И мы будем обсуждать, что конкретно «Яблоко» может сделать, чтобы <…> приблизить мир. С одной стороны, это — продвижение миротворческих инициатив о соглашениях о прекращении огня, обмене пленными, ранеными, убитыми. С другой — поддержка тех людей, кто за последний год пострадал за свою миротворческую позицию. Таких людей довольно много в стране. То, что мы как российская партия их поддерживаем — для части людей просто вопрос выживания в местах заключения.

Тайга.инфо: Им можно помочь?

- Я думаю, что, допустим, вопрос, связанный с медицинской помощью Владимиру Кара-Мурзе*, которая была наконец-то ему оказана, был связан именно с тем, что привлекли большое внимание к неоказанию помощи. Не то, что не расследовалось отравление [Кара-Мурзы], а даже неоказание [помощи], человеку, заключенному в изолятор.

Я надеюсь, что удастся помочь тем нашим товарищам, против которых возбуждены уголовные дела. В Петропавловске-Камчатском идет суд над нашим лидером регионального отделения Владимиром Ефимовым. В Якутии суд идет над [координатором реготделения] Анатолием Ноговициным. В Хакасии над Михаилом Афанасьевым — журналистом, который был зампредом нашего отделения.

Главному редактору хакасского «Нового Фокуса» Афанасьеву вменяют публикацию о том, что 11 омоновцев из Хакасии отказались ехать в Украину. Часть информации в ней якобы не соответствовала действительности. Афанасьева посадили в СИЗО еще в апреле 2022 года. У него остались жена и дети.



При этом, как писала Тайга. инфо, в материалах дела есть показания сами росгвардейцев, которые подтвердили следствию, что часть силовиков покинули расположение заранее, сославшись на болезни. Они также говорили следователям, что о переходе в чужую страну они могли знать еще до официального объявления боевых действий 24 февраля, и им ставили задачи по «охране улиц Киева» и «зачистке».

Сейчас все нехорошие люди используют эту ситуацию [с репрессивными законами] в своих [целях]. Для своей выгоды, для своих целей. Кто-то хочет галочку поставить на очередном деле, кто-то [преследует другие интересы].

Например, на основателя старейшего независимого горноалтайского издания «Листок» Сергея Михайлова перед его задержанием обещал донести сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев («ЕР»), который был замешан в скандале с незаконной охотой.



В отношении Михайлова было возбуждено дело по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической ненависти или вражды). По версии следствия, Михайлов «в сети „Интернет“ и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения спецоперации ВС РФ на территории Украины». Его держат в СИЗО уже около года. Михайлов полностью отрицает вину.

Вот мы сегодня обсуждали на совещании региональных руководителей, что будем бороться против изменения закона об особо охраняемых природных территориях, который значительно упростит выделение из них мест под застройку. <…> Сначала они натренировались на периоде пандемии, когда впихивали, кто что хотел. А теперь пользуются тем, что внимание к этим процессам снижено из-за специальной военной операции. Кто как может, тот так и использует это время.

«Полная деполитизация протеста»

Тайга.инфо: Пожалуй, самое заметное из сибирских отделений «Яблока» — это томское, где у партии есть фракция в гордуме И вот в Томске, в Новосибирске отменили выборы мэра. Как думаете, почему в таких протестных городах отмена выборов не привела ни к каким протестам?

- Я расширю вопрос: «почему ничего не привело ни к каким протестам?» Вас что-то привело к каким-то протестам? Последнее, что можно вспомнить — Хабаровск, историю с Фургалом. Которая тоже ни к чему не привела. И проблема была, в значительной степени, в том, что была полная деполитизация протеста.

Тайга.инфо: Что значит «полная деполитизация протеста»?

- Невыдвижение политических требований. Ну, допустим, политическими требованиями в такой ситуации могли бы быть отмена муниципального фильтра, возвращение реальных выборов губернатора, отмена норм законодательства, по которым президент может отправить губернатора в отставку.

Тайга.инфо: Кто принял решение о деполитизации протеста?

- Организаторы. Это был один из тезисов: «никаких политических требований!»

Тайга.инфо: А какие были требования?

- По поводу Фургала.

Тайга.инфо: Это не политическое требование?

- Не политическое требование. Это требование, связанное с конкретной ситуацией. Которое ни к чему не привело.

Можно было высказывать, как должна развиваться система [региональной власти]. Но, к сожалению, этого не произошло. И это связано не только с этим протестом, а с очень многими. Я думаю, что вы тоже с этим сталкивались, когда очень часто различные инициативные группы говорят: «Нет-нет, мы заинтересованы только вот в решении какого-то конкретного вопроса. Мы не хотим никакой политизации». И это очень глубокая ошибка.

Поэтому, когда вы спросили «почему отмена выборов не привела к протестам?», то ответ будет очень печальным. Почему многие события в российской истории, не только 1920-х годов, а начиная с 1990-х, не приводили к массовым протестам. Почему к большим протестам не привели чеченские войны? Почему к массовым протестам не привело закрытие телеканала НТВ? Были митинги (и я участвовал), но это было довольно коротко, и тоже не так массово, как это могло быть.

К пенсионной реформе общество уже подошло в состоянии невозможности высказаться против

Долго к этому шли, долго готовили к тому, чтобы люди сначала свой протест сосредоточили только в области социальных гарантий, монетизация льгот. К пенсионной реформе общество уже подошло в состоянии невозможности высказаться против. Это был долгий процесс объяснения людям со стороны государства, что «ваш голос ничего не значит».

Это распространяется не только на выборы, а в целом на разобщенность общества. Когда мы говорили с вами про «свет в конце тоннеля», то свет конце тоннеля, в том числе заключается в том, что в России будет сильное гражданское общество, где люди смогут бороться за свои права. Захотят и смогут!

Тайга.инфо: Откуда оно появится?

- Это долгий вопрос, который надо начинать, правда, со школы. Потому что само по себе не появится.

Тайга.инфо: С «Разговоров о важном» появится?

- Может быть, у кого-то да. Это зависит уже от учителя, о чем он будет говорить во время этих «Разговоров о важном». К огромному сожалению, многие годы из части учителей делали слепых исполнителей «государевой воли». Кто-то на это пошел, кто-то не пошел. И я очень надеюсь на тех учителей, кто на это не пошли.

Например, я встречался со своими учителями, они говорят: «Нас же никто не может заставить, что мы должны говорить во время этого урока [пропагандистских «Разговоров о важном"]. Да, нам говорят тему — хорошо. Но, в любой теме ты можешь говорить очень, очень много о чем. И совершенно никто тебя не может заставить рассказывать о том, что убивать — это хорошо».

Тайга.инфо: Я думаю, это недоработка.

- Так вот этим надо воспользоваться. К счастью, за всеми не проследят и всех все равно не заставят. То есть, с одной стороны, я говорю, что это [воспитание гражданского общества] - работа школ по воспитанию настоящих граждан (не людей-машин-исполнителей некой высшей воли, которая спускается сверху, а настоящих самостоятельных граждан). С другой стороны, это, конечно, работа партии: в том числе и просветительская, и образовательная.

«Яблоко» без коалиции и выборы президента

Тайга.инфо: Блок «неприятных вопросов». В Новосибирске в партии «Яблоко» было несколько известных в городе активистов: Светлана Каверзина (ныне депутат горсовета), Михаил Рязанцев, Игорь Гавриленко, Дмитрий Холявченко, Ольга Лесневская. Но одних исключили из-за вхождения в коалицию «Новосибирск 2020» перед выборами горсовета, вторых не перерегистрировали в качестве членов партии. Стало ли отделение после этого сильнее и эффективнее?

- Думаете, что предыдущие вопросы были более приятными? Нет, они были более тяжелые.

[Региональное отделение] стало [сильнее]. Потому что партия, во всяком случае, такая, как «Яблоко» — она может работать в России, быть уважаемой избирателями только в том случае, если придерживается ценностей, которые у нее есть. А если же люди забывают, что объединяются не ради того, чтобы получить место в городском совете или в Госдуме, а ради проведения своих убеждений и ценностей в реальную государственную политику — тогда лучше не быть в партии. Что, собственно говоря, и случилось с Каверзиной и этими людьми, кто поддерживал объединение с националистами в рамках коалиции, что для «Яблока» абсолютно невозможно.

К сожалению, мне грустно, что не смогли тогда как можно большее количество людей убедить в опасности и неправильности объединения с националистами. Но я думаю, что после 24 февраля это должно быть более понятным. Впрочем, не факт. Но я надеюсь на это.

Тайга.инфо: Ставит ли «Яблоко» перед любыми выборами, в которых она участвует, задачу получения большинства? Я, так понимаю, что в нынешних не ставит. А вообще, в принципе, ставит или нет?

- В будущем — ставит.

Тайга.инфо: А как это возможно без объединения с людьми, которые, например, сейчас имеют отличную от «Яблока» позицию? Таких же большинство.

- Сейчас, во-первых, невозможно установить, кого большинство. Потому что даже по опросам близких к государству ФОМ и ВЦИОМ примерно 25% не поддерживает действия власти в «спецоперации» — это, как минимум, 25−30 млн взрослого населения России. И это учитывая абсолютную монополию государства на крупные СМИ.

Реальное мнение граждан можно будет выяснить только после того, как в Россию вернется настоящая свобода слова. Реальный результат на выборах можно будет обсуждать, когда вернутся настоящие выборы. Сами по себе они, кстати, не вернутся.

Тайга.инфо: Почему?

- Потому что слишком много было сделано, чтобы изничтожить систему честных выборов. Не в смысле подсчета бюллетеней, а в плане состязания идей, предложений, программ кандидатов и их команд.

Поэтому, когда формируется та или иная коалиция, возвращаясь к предыдущему вопросу, то ради чего? Ради чего объединяетесь? Просто для того, чтобы пришел некий набор людей, которые просто другой по сравнению с теми, кто есть в «Единой России»? Нельзя ради этого объединиться. Надо объединиться ради чего-то.

Тайга.инфо: Если мы говорим про ту конкретную коалицию «Новосибирск 2020» — там был перечень решений и обязательств перед избирателям, которых кандидаты обязались добиваться в горсовете. То есть, ответ на вопрос «Для чего?» там был вполне конкретный.

- Мне кажется, что для тех условий, в которых мы находимся, такие коалиции должны заключаться именно на основе более существенных ценностей, чем просто работать. Даже на уровне горсовета надо объединяться с идеями большими, чем городской совет. Потому что Новосибирск — это не просто третий город страны. Это один из главных научных и интеллектуальных центров, и формировать его городской совет, просто исходя из решения городских проблем — это очень мало.

Вот поэтому «Яблоко» имеет большой опыт формирования коалиций на основе содержательных программ: это выборы и 2016, и 2021 годов в Госдуму, и наша совместная фракция с «СПС» в Мосгордуме, в законодательном собрании Санкт-Петербурга. У «Яблока» есть такой опыт. Но объединяться, прежде всего, надо не на противостоянии той или иной персоналии, а на том, как мы вместе видим будущее.

Тайга.инфо: Кого выставит «Яблоко» на президентские выборы в 2024 году?

- Мы [в партии] обсуждали участие в президентских выборах. Я лично считаю, что «Яблоко» должно принимать в них участие. В том числе обсуждаем, каким образом мы будем выдвигать кандидата и кто им будет. Сейчас я ещё не могу это сказать. Но, мы это обсуждаем в еженедельном режиме. В любом случае, то, что точно можно гарантировать — что кандидат от «Яблока» пойдет на выборы, если ничего в лучшую сторону не изменится с миротворческой программой.

А если изменится в лучшую сторону, то с программой восстановления нормальных отношений России с миром.

Тайга.инфо: Говорить про миротворчество рано. А насколько безопасно сейчас с этим выступать? Мы знаем, что были административные дела (иногда уголовные) по очень странным поводам.

- Я понимаю. Но, выступать с какой-то другой программой — это нечестно по отношению к людям, к себе и к стране. Поэтому, сказать, что мы закрываем глаза на это и начинаем заниматься чем-то другим просто невозможно.

Мы понимаем существующую угрозу. Но, это не наш вопрос. Наш вопрос — делать то, что мы обязаны сделать. И сделать это максимально эффективно. Насколько громко мы можем сказать наше предложение, чтобы прекратилась гибель людей — мы будем это делать.

«Любовный треугольник» РКН, Генпрокуратуры и VK

Тайга.инфо: Есть понимание, сколько уже активистов партии под протоколами и уголовными делами из-за военной цензуры?

- Да. Сейчас я посчитаю — у нас [на сайте] специальный раздел, где мы обновляем такую информацию для того, чтобы, с одной стороны информировать о преследовании людей, с другой мы оказываем им помощь не только юридическую, но и финансовую, чтобы люди могли справиться со штрафами. Потому что для некоторых это более, чем существенные суммы, и мы всем миром собираем на то, чтобы люди смогли оплатить их. В некоторых случаях мы проводим благотворительные акции по сбору средств.

Допустим, как в истории с [главным редактором «Нового фокуса"] Михаилом Афанасьевым — многодетная семья потеряла кормильца. Для того, чтобы они могли дальше жить просто, люди со всей страны сбрасываются именно «на текущую жизнь».

У нас в партии составлено 40 протоколов на 32 человека по статье 23.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ), два человека по статье 280.3 УК (повторная «дискредитация» ВС РФ), и один по 207.3 УК («фейки» о ВС РФ). Кроме дел, это еще и блокировки страниц: у нас заблокированы страницы в соцсетях [депутата парламента Карелии] Эмилии Слабуновой и [депутата заксобрания Санкт-Петербурга] Бориса Вишневского. У некоторых других тоже заблокированы: как минимум у тех, кто через соцсети общался с людьми, чтобы оказывать помощь в решении очень непростых вопросов.

<…>

Потом начинается длинное разбирательство, в том числе судебное: «Кто же заблокировал?» И это такая круговая цепочка. Потому что прокуратура ссылается на Роскомнадзор, Роскомнадзор ссылается на прокуратуру, «ВКонтакте» ссылается на прокуратуру и Роскомнадзор. Такой «любовный треугольник».

Агрессия и террор оборачивались против тех, кто его сеял

Тайга.инфо: Насколько действенной считаете позицию партии по «спецоперации»? Не нужно ли более акцентированное выражение?

- Оно максимально акцентировано. И на мой взгляд, сейчас сложилась такая ситуация, когда все всё понимают. Если люди понимают, что самое важное — это сбережение человеческих жизней, то они понимают позицию «Яблока».

А если сейчас, в 2023 году, человек это еще не понимает или с этим не согласен, то убедить его сейчас в этом очень сложно.

Тайга.инфо: Повестка из военкомата не убеждает?

- Нет. Она убеждает тех, кто, скорее, и так не был согласен. Есть добровольцы, которые ждут эти повестки. Есть люди, которые идут по этим повесткам.

Тайга.инфо: Добровольцы не ждут — они просто идут.

— Да. Кто-то ждет, говорит: «Я получил повестку — значит, я должен пойти». И идут. И это очень жалко, что мы имеем, с одной стороны, сейчас, по разным данным, десятки или сотни тысяч молодых, образованных людей, которые покинули страну, с другой — очень высокую степень агрессии и ненависти в обществе, формирующуюся том числе через государственные каналы по отношению к этим людям. И очень часто те, кто формируют такую ненависть и агрессию забывают, что нам всё равно потом жить всем вместе. Всё равно, чтобы вы ни хотели (если у вас нет задачи, чтобы все друг друга поубивали), может быть, надо задуматься и как-то сокращать такой накал и такую степень ненависти?

Можно посмотреть на очень недавнее прошлое нашей страны, когда вся эта ненависть, вся агрессия, весь этот террор потом оборачивались против тех, кто это сеял и кто это создавал. Не надо наступать на те же грабли. Жить нам не только вместе в одной стране — нам потом жить, в любом случае, с Украиной, нам в любом случае жить с Европой и даже жить на одной планете с США. Так, может быть, не надо бить всю посуду дома?

Тайга.инфо: Какие дополнительные последствия видите для России в продолжении «спецоперации»?

— Последствия для страны сейчас, может быть, не всем еще заметны. Они будут, к большому сожалению, заметны в будущем. Даже если остановить расхождения с западным миром, частью которого Россия является, прямо сейчас, то это в любом случае приведет к деградации и экономики, и науки, и культуры. И к отставанию нашей страны, безусловно.

Все идеи того, что экономика России незамедлительно рухнет в 2022 году или в самом начале 2023 года — ошибочны и обманчивы. Рухнет не экономика: сократится, очень снизится уровень жизни в стране, сократится количество предприятий. Но в России очень большая выдержка у граждан и очень большая практика выживания, адаптации к очень тяжелым условиям. Если человек получает заработную плату в 10 тыс. рублей сейчас, то, поверьте, он давно привык жить в тяжелых условиях, и никакие санкции его не напугают совершенно. Вопрос не в том, что сейчас ему будет жить еще тяжелее (хотя и это будет так), а в том, что будущее поколение (в том числе и на наших глазах) не будут иметь доступа к современным технологиям, лекарствам, будет отрезано от научного, информационного обмена.

Почему-то есть представление, что теперь всё это будет у нас суверенное. Так не может быть в 21 веке! Желание построить суверенное информационное общество — это полнейший абсурд, очень опасный для страны. А идеи, что теперь главным нашим партнером будет Китай, я думаю, во властных кругах КНР вызывают большую улыбку и радость от того, что Россия теперь делает свою экономику всё более и более «китаезависимой».

Тайга.инфо: Какие варианты предлагает «Яблоко», чтобы решить этот конфликт?

— У нас, честно говоря, по-моему, вариантов нет. Есть только один путь, и мы стараемся всеми возможными способами убеждать в нем всех, кто может хотя бы каким-то образом повлиять на исход событий [в Украине] и для кого можно эту информацию донести.

Один вариант, и, если честно, мы ему альтернативы сейчас не видим. Первое — это двустороннее соглашение о прекращении огня. Мы, конечно, романтики в политике, но всё-таки в практической политике мы понимаем, что одностороннее прекращение огня реально невозможно и не произойдет. Второе — обмен пленными, ранеными, убитыми. Сейчас даже неизвестно, сколько человек убито ни с одной, ни с другой стороны, ранено или находится в плену. Мы понимаем при этом, что переговорный процесс, связанный с военнопленными ведется, и мы видим сообщения уполномоченного по правам человека в России о том, что такой процесс происходит. Но мы призываем к обмену «всех на всех», чтобы было понятно, сколько этих людей, чтобы их родственники знали и могли получать информацию о том, что происходит.

Следующее — это расследование военных преступлений. Сбор информации необходим и прояснение этой информации необходимо, в том числе для будущего и России, и Украины, и наших совместных отношений. Хотя это, безусловно, очень тяжелый, очень непростой процесс. Но сейчас мы видим, что стороны обвиняют друг друга в своем информационном пространстве в одних и тех же событиях. Расследования должны проводиться структурами, к которым будет доверие обеих сторон.

И четвертый вопрос — это ядерная безопасность, неприменение ядерного оружия. Поэтому, мы призываем к отказу пропаганды и призывов к применению ядерного оружия, и к наказанию за такие призывы. Также важна безопасность атомных станций, потому что в случае катастрофы на одной из АЭС последствия будут крайне тяжелыми. Вопрос ядерной безопасности и того, что называют «мирный атом» и «военный», я считаю чрезвычайно важным, он абсолютно недооцененным сейчас. Опасность, которая сейчас недооценена.

Тайга.инфо

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом»

