Владелец алтайского «Листка» арестован из-за публикаций. На него обещал донести сенатор от «ЕР»

© council.gov.ru. Владимир Полетаев (справа)

Владелец горно-алтайской газеты «Листок» и журналист Сергей Михайлов арестован. В отношении него завели дело по новой статье о «фейках» о действиях ВС РФ. Преследованию редакции предшествовало обещание сенатора донести в Генпрокуратуру.

Суд Горно-Алтайска отправил в СИЗО владельца горно-алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова. Его арестовали на два месяца.

«В заседании принимал участие адвокат по назначению», — утверждает «Сота».

Тайге.инфо пока не удалось узнать причины этого, связаться с семьей на момент публикации не получилось. Но известно, что силовики привезли Михайлова на машине в Горно-Алтайск из Новосибирска, куда до этого доставили на самолете из Москвы.

В отношении Сергея Михайлова возбудили дело по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической ненависти или вражды).

Михайлов был задержан в Москве. У его семьи, а также у сотрудников «Листка» прошли обыски. По версии следствия, он «в сети „Интернет“ и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения спецоперации ВС РФ на территории Украины». СК также утверждает, что у него якобы есть «пособники сразу в нескольких регионах».

Кроме того, Горно-Алтайский горсуд рассмотрел четыре протокола по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ), составленные на ООО «ИД Листок» и на его директора Ольгу Комарову. Компанию оштрафовали в общей сложности на 600 тыс. рублей, Комарову — на 200 тыс.

Михайлов отрицает вину.

Сергей Михалов также был членом федерального политсовета партии «Парнас». Он издавал «Листок» с 1999 года.



Сенатор-охотник и «блогер»

Редакция «Листка» писала, что на нее из-за освещения «спецоперации» с обеих сторон обещал донести сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев. 30 марта он опубликовал в своем телеграм-канале ответ на вопрос «блогера Дмитрия Еланакова», посвященный изданию.

«Давно ее [газету «Листок"] не брал в руки и другим не советую. Но в данном случае не мог остаться в стороне, когда оправдываются действия нацистов, убийства мирных жителей и русофобство, — утверждал сенатор. — За распространение фейковой информации о действиях российской армии, как вы знаете, грозит уголовная или административная ответственность. Считаю журналистов, распространяющих недостоверные сведения о действиях ВС РФ и госорганов, участвующих в спецоперации, настоящими пособниками нацистов».

Полетаев утверждал, что направит экземпляры газет «вместе с сопроводительными письмами» в Генеральную прокуратуру РФ и Роскомнадзор для проверки и принятия мер.

«Надо ставить точку в этом вопросе», — писал единоросс.

Дмитрий Еланаков, которого Полетаев назвал «блогером», именует себя «спецкором» в паблике «Военная история мира» интернет-журнала «Армия и флот». Также он называет себя «военным экспертом» в пабликах «Русский Стандарт Z», MILITARY, «Боевой потенциал», а также утверждает, что делает «военные очерки» для «Новостей Горного Алтая». Он же вел эфиры алтайской редакции государственного радио «Маяк», а 6 апреля утверждал, что снимал «репортаж о жизни призывников из Республики Алтай» в Юрге: «Некоторые ребята уже хотят подписать контракт. Подробнее расскажем в грядущих репортажах в эфире „ГТРК Горный-Алтай“».

«Некоторые люди задали мне вопрос, а зачем нужно было обращаться к сенатору Владимиру Полетаеву, по поводу информационного издания „Листок“? — писал Еланаков во „ВКонтакте“ (орфография и пунктуация сохранены). — На самом деле всё очень просто. Периодически мне звонят родители, сестры и жены моих знакомых, близкие которых выполняют задачи по предназначению на территории Украины. Звонят обычно в слезах и панике, поначитавшись как раз таки этого самого „Листка“ в том числе и Телеграмм версию издания (в телеграме у „Листка“ сейчас около 700 подписчиков — прим. Тайги.инфо). <…> Я сейчас заявляю перед вами, если учредитель этой „желтой прессы“ не успокоиться, мне придется обратиться в силовые структуры. Поверьте, мне это решение удовольствия не доставит как таковое. Я не кровожадный человек, но это вынужденная мера. Просто, я больше не знаю способа, как оградить семьи родных и близких мне людей от этого».

Владимир Полетаев представляет в Совфеде губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина («ЕР»).

Полетаев родился 23 мая 1975 года в Горно-Алтайске, окончил Алтайский государственный университет по специальности «юриспруденция» и сразу же поступил на должность ведущего инспектора в отдел таможенных расследований Горно-Алтайской таможни. Уже в 1998-м он устроился в республиканское правительство, возглавлял отдел по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению в Госкомимуществе.

В 2003 году Полетаев назначен руководителем территориального органа Федеральной службы финансового оздоровления России в Республике Алтай, а уже в 2004-м стал министром имущественных отношений региона. Затем продолжил работать на руководящих должностях.

В 2006 году он оказался замешан в скандале с незаконной охотой на Алтае. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст 258 УК в отношении спикера барнаульской городской думы Сергея Краснова, а также Геннадия Третьякова, Ивана Горчакова, Игоря Кислицина, Анатолия и Валерия Чепканаковых, которых поймали в Чойском районе Республики Алтай со шкурами убитых медведей и медвежат.

«В ходе досмотра изъятого оружия выяснилось, что один из карабинов „Вепрь“ принадлежит министру имущественных отношений Республики Алтай Владимиру Полетаеву. Как пояснил позже в милиции сам Полетаев, гости из Барнаула звали его „на отдых в лес“. Он согласился, а заодно собрался пристрелять новый карабин, загрузил его к ним машину. Однако потом якобы из-за большой занятости он не смог поехать», — писала Тайга.инфо. Об этом же рассказывал «Ъ».

В итоге Полетаев продержался в кресле министра имущественных отношений республики всего 1,5 месяца. Но это не помешало ему уже в 2007 году стать министром экономического развития и инвестиций Республики Алтай.

В 2010 Полетаев стал замруководителя УФНС по Алтайскому краю, в 2014-м губернатор Республики Алтай Александр Бердников делегировал его в Совфед. Полетаев окончил программу Executive Master in Public Management в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и завершил обучение по программе Internship at City University of Hong Kong.

В Совфеде Полетаев поддерживал повышение пенсионного возраста и НДС, законопроекты об арестах граждан за «неуважение» к властям и внесудебных блокировках интернет-СМИ за «фейковые новости» и другие репрессивные законы.

В 2020 году Владимир Полетаев официально задекларировал доход в 12,9 млн рублей. В 2014-м, когда он только попал в сенат, он зарабатывал 2,6 млн рублей в год. По последним данным, у него в собственности нет никакой недвижимости, но семья пользуется особняком площадью 164 кв. метра, а также квартирой на 112 и 40 кв. метров.