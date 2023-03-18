Родственница заместителя Травникова оказалась трудоустроена в правительстве

© nso.ru. Игорь Яковлев (слева)

Журналисты рассказали о дочери вице-губернатора Новосибирской области Игоря Яковлева, которого называют возможным претендентом на пост главы администрации Новосибирска после отмены выборов. Оказалось, что она выпускала книгу с лекциями об «альтернативной медицине», а родственница ее мужа трудоустроена в министерство, которое возглавлял Яковлев.

Сайт НГС назвал имя дочери вице-губернатора Игоря Яковлева, который курирует внутреннюю политику в облправительстве. Ей оказалась Виталина Кригер.

Девушка родилась в Амурской области. Ее матери было 18 лет, она одна воспитывала дочь, говорила сама Виталина. В молодости девушка занималась танцами go-go и выступала в ночных клубах. В 15 лет она переехала к отцу в Новосибирск, который к тому времени уже работал в администрации Октябрьского района город. Оно окончила школу с золотой медалью и поступила на бюджет юрфака НГУ.

Она хотела заниматься юриспруденцией, но затем она женилась на Владимире Кригере и начала читать книги о психологии, эзотерике, трансерфинге и Ведах, пишет издание. Позже у нее появился свой бренд одежды, но товарный знак — Vitalyan Dress — принадлежит мужу, говорится в сервисе «Контур.Фокус».

ИП Виталина Кригер зарегистрирована в коттеджном поселке Озерный. В Ростове-на-Дону ей принадлежит ООО «Грани женской ответственности». Кроме того, у нее вышло два пособия: «Грани женской ответственности» и «Академия Грани женской ответственности». В последней книге собраны лекции «известных спикеров в области психологии, альтернативной медицины и дополнительного образования», а автором последней лекции указана жена экс-губернатора Виктора Толоконского Наталья.

Владимир Кригер — совладелец ООО «Фламинго» (одним из учредителей был Константин Валерьевич Тарасов, в горсовете есть депутат Александр Валерьевич Тарасов), а возглавляет фирму Мгер Овсепян. Ему также принадлежало ООО «Скат», которое сейчас называется ООО «Орион» — это одна из компаний связанных с депутатом новосибирского заксобрания Андреем Паком («РППСС»). Он известен как глава «Группы компаний „Альянс“», которая занимается коммерческой недвижимостью — в частности, сдает в аренду уличные киоски.

Совладельцев ООО «Альянс» зовут Евгения Пак и Роман Вячеславович Братцев. Вячеслав Братцев был главой департамента спорта новосибирского правительства, потом — замминистра промышленности региона, а сейчас возглавляет областное госучреждение «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва».

Роман Братцев имеет отношение к некоторым фирмам, входящим в группу компаний «Отелит», которая занимается киосками. Она, как рассказывала Тайга.инфо, напрямую связана с семьей вице-спикера горсовета Новосибирска Евгения Яковенко.

Кроме того, журналисты заметили, что «родственница» Владимира Кригера Ирина Кригер работает в правительстве Новосибирской области, как и Игорь Яковлев, отец жены Владимира. Ирина — числится консультантом отдела патриотического воспитания министерства региональной политики, которое до ноября 2022 года возглавлял Игорь Яковлев. Сейчас министерство возглавляет Андрей Клюзов, а Яковлев работает в статусе вице-губернатора.

Собеседники Тайги.инфо прочат Яковлева в мэры Новосибирска после их официальной отмены. Его кандидатуру якобы продвигает губернатор Андрей Травников.