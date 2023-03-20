Дерипаска готов после заключения мира начать строить «общество среднего достатка» для россиян

© kef2023.ru

Бизнесмен Олег Дерипаска снова выступил с политическим заявлением. Он считает, что в 2025 году может настать мир, и тогда он готов участвовать в «экономическом росте» России.

Дерипаска опять высказался о «близости США к банкротству своих госфинансов». «Много голов этой весной полетят в Вашингтоне <…> И дорога к миру в 25 году будет открыта», — написал он в своем телеграм-канале.

« Но нам-то рано радоваться: снижаем ставки (хватит уже), крипторубль для всего, приостанавливаем госкапитализм, проводим полную и окончательную декриминализацию частного бизнеса, приватизация для решения проблемы пенсионных накоплений граждан, развитие Сибири, — считает Дерипаска. — И начнем уже долгожданный экономический рост для построения общества среднего достатка для всех россиян!»

«Дерипаска окончательно разочаровался в Америке, в снятии с него санкций, но еще надеется, что сыграет одну из ключевых ролей в политической жизни будущей России, — прокомментировал высказывание бизнесмена политолог Константин Калачёв. — Частота и радикальность его публичных заявлений на тему обустройства страны говорят сами за себя».

Олег Дерипаска связан с третьим в мире производителем алюминия «Русалом», часть мощностей которого находится в Сибири. По состоянию на 31 декабря 2021 года, Дерипаска контролирует 35% голосующих акций «EN+Group», которой принадлежит более 56% акций «Русала». 21,52% корпорации владеет SUAL Partners, основными конечными бенефициарами являются Виктор Вексельберг и Лев Блаватник. Еще более 17% акций находятся в свободном обращении.

Читайте также «Олег Дерипаска: „Денег не будет уже в следующем году“»