Горсовет Новосибирска отказался обсуждать проблемы строительства ЛДС

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Большинство депутатов горсовета Новосибирска отказались обсуждать проблему строительства ледового дворца спорта и скандал вокруг его сдачи в эксплуатацию с недоделками. В нем по документам не было полов и потолка, заявил глава комиссии по наказам избирателей Александр Бурмистров.

Экспертиза изменений проекта строящейся ледовой арены на улице Немировича-Данченко еще не закончилась, заявил депутат горсовета Александр Бурмистров (КПРФ) на сессии 22 марта, передает корреспондент Тайги.инфо. При этом власти еще 30 декабря 2022 года выдали разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди ЛДС.

«В соцсетях выложен официальный ответ Главгосэкспертизы, из которого следует, что плановый срок окончания работ по экспертному сопровождению проектной документации арены 16 июня 2023 года. Вопрос, если экспертизы изменений, внесенных в проект, еще нет, что мы ввели в эксплуатацию?» — спросил Александр Бурмистров.

Бурмистров подчеркнул, что у него нет вопросов к управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии (УАСИ), которая формально выдала разрешение на ввод, потом что чиновники действовали на основе поданных архитектурно-строительным надзором документов. «Вопрос, что было в этих документах», — подчеркнул депутат.

«Давайте городу наконец-то расскажем правду, что было введено в эксплуатацию. У меня есть сведения по акту выездной проверки Ростехнадзора от 30 декабря [2022 года], что в первый этап строительства не входили полы в коридоре и потолки пятого этажа. То есть какая-то непонятная часть конструкций введена, что введено — никто не знает. <…> Какие вообще реальные перспективы проведения там соревнований, если потолков и полов нету по документам?»

Бурмистров предложил заслушать начальника УАСИ мэрии. За это проголосовали 18 депутатов, против были двое. Еще 18 воздержались, и предложению политика не хватило голосов. Напомним, в горсовете большинство — у фракции «Единая Россия».