Горсовет Новосибирска отказался обсуждать проблемы строительства ЛДС
Большинство депутатов горсовета Новосибирска отказались обсуждать проблему строительства ледового дворца спорта и скандал вокруг его сдачи в эксплуатацию с недоделками. В нем по документам не было полов и потолка, заявил глава комиссии по наказам избирателей Александр Бурмистров.
Экспертиза изменений проекта строящейся ледовой арены на улице Немировича-Данченко еще не закончилась, заявил депутат горсовета Александр Бурмистров (КПРФ) на сессии 22 марта, передает корреспондент Тайги.инфо. При этом власти еще 30 декабря 2022 года выдали разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди ЛДС.
«В соцсетях выложен официальный ответ Главгосэкспертизы, из которого следует, что плановый срок окончания работ по экспертному сопровождению проектной документации арены 16 июня 2023 года. Вопрос, если экспертизы изменений, внесенных в проект, еще нет, что мы ввели в эксплуатацию?» — спросил Александр Бурмистров.
Бурмистров подчеркнул, что у него нет вопросов к управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии (УАСИ), которая формально выдала разрешение на ввод, потом что чиновники действовали на основе поданных архитектурно-строительным надзором документов. «Вопрос, что было в этих документах», — подчеркнул депутат.
«Давайте городу наконец-то расскажем правду, что было введено в эксплуатацию. У меня есть сведения по акту выездной проверки Ростехнадзора от 30 декабря [2022 года], что в первый этап строительства не входили полы в коридоре и потолки пятого этажа. То есть какая-то непонятная часть конструкций введена, что введено — никто не знает. <…> Какие вообще реальные перспективы проведения там соревнований, если потолков и полов нету по документам?»
Бурмистров предложил заслушать начальника УАСИ мэрии. За это проголосовали 18 депутатов, против были двое. Еще 18 воздержались, и предложению политика не хватило голосов. Напомним, в горсовете большинство — у фракции «Единая Россия».
Ледовый дворец должен был появиться еще в 2022 году к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум. ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».
В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». Достроить арену планировалось к концу 2022 года. При этом, как говорил вице-премьер
Р Ф ДмитрийЧернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. В декабре 2022-го мэрия Новосибирска дала разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди объекта, о чем отчиталось региональное правительство. Но ЛДС так и не заработал, несмотря на уверения чиновников.