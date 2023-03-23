Суд освободил обвиняемого в ущербе на сотни миллионов главу новосибирского метростроя

© nsknews.info. Александр Мысик

Директора новосибирского муниципального предприятия «Метро МИР» Александра Мысика выпустили из-под ареста. В отношении него возбуждено два крупных уголовных дела, связанных со строительство инфраструктуры для нового ледового дворца спорта.

Дзержинский райсуд Новосибирска освободил директора директора новосибирского муниципального предприятия «Метро МИР» Александра Мысика из СИЗО. Его перевели под домашний арест.

О домашнем аресте ходатайствовало именно следствие, передает «Прецендент».

При этом в отношении Мысика возбуждено два уголовных дела. Одно по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) из-за дороги к строящемуся ЛДС. «По данным следствия, в период с сентября 2019 года по декабрь 2021 года фигурант организовал разведку и добычу песка из карьера, расположенного в несудоходной протоке между левым берегом Оби и островом отдыха в Кировском районе Новосибирска, неподлежащего к использованию в строительстве автодорог», — говорили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

Следователи оценивают ущерб бюджету по этому делу в 340 млн рублей. Александр Мысик не признал вину.

Второе дело завели позже — по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Мысика подозревают в том, что он принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ на реке Обь для обустройства временных подъездов к складу песка, который использовали на стройке инфраструктуры для ЛДС.

«Для этого он заключил договор с ФБУ „Администрация обского БВП“ на сумму 37,15 млн рублей и оплатил выполненные работы, — отметили в ведомстве. — Таким образом, он использовал свои полномочия вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба на сумму 37,15 млн рублей МП „Метро МИР“, учредителем которого является Новосибирск».

Ледовый дворец должен был появиться еще в 2022 году к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум. ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».



В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». Достроить арену планировалось к концу 2022 года. При этом, как говорил вице-премьер Р Ф Дмитрий Чернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. В декабре 2022-го мэрия Новосибирска дала разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди объекта, о чем отчиталось региональное правительство. Но ЛДС так и не заработал, несмотря на уверения чиновников.