Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 384

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

17:51 Журналистка Мария Пономаренко рассказала, что ее избили врачи психиатрической бригады в СИЗО-2 Бийска. Письмо опубликовало издание RusNews, с которым она сотрудничала. Бумага датирована 17 марта.

«Столкнулась с карателями в медицинской форме. Сдали нервы, заплакала, началась истерика. Ни на кого не бросалалсь. Вызвали бригаду „психов“. Без разговоров (сидела в углу) швырнули на стол для обыска, завернули руки и связали так, что в ушах звенело. Били, пока выволакивали (волокли — не вели, а именно так) в скорую, били по спине, груди, животу, голове, швыряли о ступени, — сказано в письме. — В скорой бросили на пол, и часть тела попала на лавку, придавили сверху. Орала, я ведь клаустрофоб. Руки выламывали до звездочек в глазах, били и в скорой. Удары шли исподтишка, неожиданно».



Пономаренко рассказала, что ее проделжали в больнице трое суток, но «ничего не кололи». «В первые сутки за то, что вовремя не допила какое санитар Максим ударил по щекам, в живот и грудь, — добавила журналистка. — Врачи и сотрудники смеялись: «Кто ты такая, ничего нам за это не будет, это Бийск, тут своя власть».

СИЗО-2 Бийска возглавляет Александр Заря. УФСИН по Алтайскому краю руководит Валерий Усачев.



17:41 Журналистку RusNews Марию Пономаренко, приговоренную к 6 годам колонии по делу о якобы «фейках» про ВС РФ, на несколько дней поместили в психиатрическую больницу после того как при обыске в СИЗО-2 у нее случился приступ. Об этом ОВД-Инфо* сообщил адвокат Дмитрий Шитов.

У девушки забрали часть продуктов и заставили раздеться. Она отказалась. В этот момент у журналистки случился приступ — адвокат утверждает, что она начала «крушить все вокруг». Под этим предлогом сотрудники СИЗО вызвали психиатрическую бригаду, а санитары применили силу. Позже медслужба СИЗО зафиксировала синяки.



Судья Ленинского райсуда Барнаула Ирина Завьялова признала мать двоих детей Марию Пономаренко виновной в «фейках» о ВС РФ «по мотивам политической ненависти» (пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за поста в телеграме о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Решение обжаловано.

17:28 Бизнесмен Олег Дерипаска сравнил появившиеся проблемы, появившиеся у американских локальных банков после повышения ставки ФРС, с российским кризисом, обратив внимание на высокие ставки и внутри России.

«Не поэтому ли последние 12 лет у нас нет ни содержательного экономического роста, ни роста доходов основных групп населения? Живём за счет ренты с нефти и газа, как бабуины из Восточной Африки, едва-едва сводя концы с концами. Откладывая опять на потом развитие и Сибири, и Дальнего Востока.», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

Олег Дерипаска связан с третьим в мире производителем алюминия «Русалом», часть мощностей которого находится в Сибири. По состоянию на 31 декабря 2021 года, Дерипаска контролирует 35% голосующих акций «EN+Group», которой принадлежит более 56% акций «Русала». 21,52% корпорации владеет SUAL Partners, основными конечными бенефициарами являются Виктор Вексельберг и Лев Блаватник. Еще более 17% акций находятся в свободном обращении.

16:30 Министерство экономического развития России закрыло правительственный сайт «Открытые данные». Решение объяснили якобы проведением модернизации.

«Портал временно закрывается для проведения модернизации и обеспечения функционала, соответствующего актуальным потребностям. В ближайшее время планируется провести широкое обсуждение для определения целевого наполнения обновленного ресурса», — отметил директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Владимир Волошин.

Портал был запущен в 2014 году по поручению тогда еще премьер- министра РФ Дмитрия Медведева. В «открытые данные» входили статистическая информация, реестры и государственные базы. Сайт задумывали частью системы «Открытого правительства» для повышения качества жизни граждан. Позже министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов был арестован по подозрению в создании ОПС и мошенничестве вокруг активов новосибирских ОАО «СИБЭКО» (монополист в сфере теплоснабжения) и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС). Позже Абызова обвинили и по ст. 174.1 УК (легализация средств, полученных преступным путем), также ему вменили ст. 289 УК (незаконная предпринимательская деятельность).

Ни Абызов, ни другие фигуранты этого крупного дела не признают вину.

14:49 Высокопоставленные сотрудники Федеральной таможенной службы задержаны в Москве по подозрению во взяточничестве, передает ТАСС.

«По подозрению во взяточничестве задержаны замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев», — цитирует агентство источник в правоохранительных органах.

По данным телеграм-канала «112», речь может идти о взятке в 3,8 млн рублей. Дома и на работе у таможенников нашли более 40 млн рублей.

14:23 У приемного сына арестованной бурятской активистки Натальи Филоновой могли забрать телефон в баргузинском детском доме «Звездный». Об этом рассказала правозащитница Надежда Низовкина.

«Вторые сутки Владимир Алалыкин не выходит на связь. Судя по всему, оправдались мои предположения по поводу того, что будут предприняты попытки лишить его средства связи. Очевидно, его телефон был отнят директором [учреждения] или кем-либо, возможно, из администрации по его приказу или кем-то из старших воспитанников, приближенных к директору», — предположила Низовкина.

Ранее директор детского дома отказался пускать приемного сына 61-летней пенсионерки Натальи Филоновой на суд к матери. Она находится в СИЗО по делу о якобы «нападении» на полицейских после митинга против мобилизации 24 сентября. После того, как Филонову арестовали, власти забрали ее приемного ребенка и увезли в «Звездный».

UPD: В итоге телефон вернули 24 марта, позже сообщила Низовкина Сибирь. Реалиям*.

14:00 Российское подразделение нидерландского поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от использования бренда Jacobs, пишет «Ъ» со ссылкой на источники в торговых сетях.

Кофе компании может продаваться под марками Monarch или Milicano, уточнил один из источников.

Завод «Якобс Дау Эгбертс Рус» расположен в Ленинградской области. Мощность предприятия — более 35 тыс. тонн продукции в год. Оно выпускает растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire. Выручка компании в 2021 году, по данным сервиса «Контур.Фокус», достигла 35,11 млрд рублей, а чистая прибыль составила 6 млрд.

13:00 В марте закупочные цены на молоко из личных подсобных хозяйств рухнули в Алтайском крае с 22 до 19 рублей за литр. Об этом говорится в обращении депутата Госдумы от региона Марии Прусаковой на имя премьер- министра РФ Михаила Мишустина.

«В связи с этим создается катастрофическое положение для деревень, где нет работы и содержание коров для своих нужд — единственный способ выживания, а продажа излишком позволяет населению жить и не покидать родные края», — сказано в обращении Прусаковой со ссылкой глав местных сельсоветов и владельцев хозяйств.

Более того, закупочные цены порой опускаются ниже 15 рублей за литр, добавила Прусакова в своем телеграм-канале. Всё это вынуждает людей пускать коров «под нож», потому что стоимость молока не покрывает затраты на содержание скота.

Прусакова попросила кабмин установить нижний предел цены на закупку молока у населения не ниже 25 рублей. «Несмотря на скупку молока у населения за копейки, в магазинах оно дешевле не становится», — отметила она.

11:34 Красноярский губернатор Александр Усс («ЕР») не знает, где находится его сын Артём, который мог сбежать из-под домашнего ареста в Италии после решения местного суда о его экстрадиции в США.

«Меня как отца беспокоит судьба сына. Его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего. По словам Артёма, квартира в которой он находился под домашним арестом, очень тщательно охранялась карабинерами. Его посещали даже несколько раз ночью, поэтому мне абсолютно непонятно, как он мог исчезнуть оттуда», — заявил Усс (комментарий опубликован в его телеграм-канале).



Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура предъявила предпринимателю и обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. В Америке его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег, а в России — только в отмывании денег (ч. 4 ст. 174 УК), но суд уже заочно арестовал бизнесмена. 21 марта суд одобрил экстрадицию Усса в США.



Напомним, в октябре власти США предъявили пяти гражданам РФ обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. В списке оказались Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков и Артём Усс. Орехов и Усс были арестованы в Италии.

«Я абсолютно убежден, что он невиновен, и деяния, которые ему инкриминируются, не только не являются преступными, они не являются даже правонарушением. И это не только мое мнение — это мнение международной группы адвокатов, включая наиболее авторитетных юристов Милана и США, которые принимали участие в его защите. <…> Хотел бы подчеркнуть, что решение [об экстрадиции], стало по меньшей мере неожиданностью для всех, а для Артёма — настоящим шоком», — добавил единоросс.

По версии Усса-старшего, его сын стал «жертвой для пополнения залогового фонда» либо «представлял интерес в большой геополитической игре».

11:05 Новосибирский майор ФСО Михаил Жилин получил 6,5 лет колонии строгого режима за попытку уехать в Казахстан после начала мобилизации. Решение вынес Барнаульский гарнизонный суд.

Все подробности читайте здесь.



Главное на утро 24 марта

• Минюст РФ включил в список «иностранных агентов» главу правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, блогера Илью Варламова, а также татарстанского политолога Руслана Айсина и журналиста Богдана Бакалейко.

Правозащитник Павел Чикова, по версии министерства, якобы распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов». Ни у кого из мужчин при этом не указано иностранное финансирование — только Варламов якобы «получал поддержку от иностранных источников», но какую именно не указано.

Кроме того, в реестр внесли проект «Парни ПЛЮС» и Светлану Ладу-Русь (Пеунову), которая возглавляла признанную в 2016 году экстремистской и ликвидированную партию «Воля». Летом 2016 года ее заочно арестовали по делам о мошенничестве (ст. 159 УК) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК).

• Сын красноярского губернатора Александра Усса Артём сбежал из-под домашнего ареста, сообщили крупные итальянские СМИ. Он снял электронный браслет и вышел из квартиры в городке Базильо к югу от Милана. Сообщается, что он уже якобы мог покинуть страну на частном самолете.

Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура предъявила предпринимателю и обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. В Америке его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег, а в России — только в отмывании денег (ч. 4 ст. 174 УК), но суд уже заочно арестовал бизнесмена. 21 марта суд одобрил экстрадицию Усса в США.

Напомним, в октябре власти США предъявили пяти гражданам РФ обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. В списке оказались Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков и Артём Усс. Орехов и Усс были арестованы в Италии.

• Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин намерен свернуть деятельность своей «частной армии» в Украине и снова сосредоточить внимание на Африке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, «знакомые с этим вопросом».

По данным агентства, силовики и политический истеблишмент рассматривают Пригожина как «растущую угрозу», а сейчас он «борется» с нехваткой людских ресурсов и боеприпасов после того, как ему «запретили» вербовать заключенных на «спецоперацию».

«Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы <…> на территории Украины», — сказал Пригожин (цитата по его пресс-службе)

• В Украину вернулись 17 детей из Херсонской и Харьковской областей, которых после начала «спецоперации» вывезли вглубь занятых войсками РФ территорий либо в Россию. Об этом сообщил фонд Save Ukraine.



*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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