Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 385

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

19:27 Росздравнадзор прокомментировал информацию СМИ о прекращении поставок в Россию применяемого при диабете препарата «Оземпик»:

«В ноябре 2022 года в Роздравнадзор поступило уведомление от компании-производителя о планируемом прекращении поставок на территорию Российской Федерации препарата «Оземпик», - говорится в сообщении. - Необходимо подчеркнуть, что согласно существующему законодательству, любой производитель лекарственных препаратов обязан заранее - за один год - предупреждать Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о планируемом прекращении поставок лекарств. Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат «Оземпик» на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года».

18:14 Телеграм-канал мобилизованных из Томской области, который рассказывал о быте призванных и регулярно писал об, с точки зрения автора, успехах «спецоперации» и отсутствии каких-либо проблем, удалил все сообщения. Там же ранее собирали деньги на мобилизованным.

«К сожалению на этом канале никакой информации не будет. Нет связи, да и времени.

Всём спасибо, что были рядом с нами, оказывали помощь нашим бойцам, с теплом, любовью и безграничным уважением, ваш земляк @Ov4arka70», — сказано в прощальном посте.

В этом тг-канале публиковались, в частности, сообщения вроде «Первая партия, шлёт привет из Херсона» или вот такие фото, с призывами к жителям Украины «на полу не срать» и «мебель не грызть».

18:08 Компания Novo Nordisk прекратила поставки в Россию «Оземпика» (семаглутид) — препарата от диабета, пишет РБК.

По данным издания, в Москве лекарство уже доступно в ограниченном числе аптек. Источник на рынке говорит, что его нет и на складах большинства аптек.

«Оземпик» применяется при сахарном диабете второго типа, он стимулирует секрецию инсулина, способствует снижению сахара в крови и снижает аппетит. С 2022 года входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В НМИЦ эндокринологии в ответ на запрос журналистов сообщили, что прекращение продаж «Оземпика» не скажется критично на пациентах с сахарным диабетом, так как этот препарат принимает их незначительная доля. По данным за 2022 год, «Оземпик» использовали порядка 25 тыс. россиян, годом ранее — около 10 тыс. При этом в России не зарегистрировано биоаналогов «Оземпика», препарат можно заменить лишь на другие схожие по своему действию лекарства.

17:50 Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостанавливает рейсы в Новосибирск из-за невыдачи разрешения авиационных властей РФ. Полеты выполнялись из двух городов страны — Астаны и Усть-Каменогорска.

15:30 Второй митинг против резкого повышения тарифов ЖКХ начался в Новосибирске. Решение об увеличении платы принимал губернатор Андрей Травников. На первой акции участники подписали обращение к единороссу, заявив, что, если не будет реакции, то протесты продолжатся.

На второй акции участники собирают подписи под обращением к генпрокурору. Подробнее тут.

14:30 Зампред Совбеза Р Ф Дмитрий Медведев предложил запретить иноагентам получать доходы в России.

Медведев в интервью российским журналистам заявил, что бросать страну в сложную минуту это «аморальный поступок».

«Что касается тех, кто живет там, но получает деньги из источников в России, да еще, по сути, совершил уголовное преступление, связанное дискредитацией наших Вооруженных сил -вот это действительно и аморально, и недопустимо, — сказал Медведев. — Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России». (видео опубликовано в его тг-канале).

13:57 Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить в РФ деятельность Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест президента Владимира Путина.

В своем новом посте в телеграме Володин напомнил, что « в Конституции Р Ф закреплен приоритет национального законодательства над международным» и что «на территории России не исполняются решения Международного уголовного суда».

Далее он предложил разработать изменения в законодательство, «запрещающие любую деятельность МУС» на территории России, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС.

«Важно организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС, — написал Володин. — У Верховного главнокомандующего Российской Федерации должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России».

Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента Р Ф Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. По версии суда, они «предположительно несут ответственность» за незаконное перемещение и депортацию детей из Украины и занятых территорий в Россию.

У стран-участников Статута Международного уголовного суда (Римский статут) есть обязанность задержать любое лицо, в отношении которого есть ордер на арест. Юрисдикцию этого суда признают 123 страны, в том числе вся Южная Америка, Таджикистан, Афганистан, Южная Африка, ЦАР и Нигерия. Среди стран, которые не ратифицировали Римский статут или отозвали свою подпись — Россия, США, Китай, Индия, Израиль и Турция.

13:20 Частные образовательные проекты для медиков столкнулись с дефицитом трупов. Речь идет о материалах для кадавер-курсов, где врачи изучают прикладную анатомию, пишет «Коммерсантъ».

В нескольких компаниях рассказали, что основным поставщиком трупов в таких случаях были США — они прекратили их продавать в РФ.

Из-за санкций цена кадавера выросла на 80−100%, а стоимость курсов для врачей — на 20−30%. Поставку отлаживают в рамках параллельного импорта.

Руководитель образовательного проекта KinesioCourse, врач-реабилитолог Михаил Касаткин объясняет, что последние несколько лет медвузы, частные медицинские компании, образовательно-информационные проекты закупают трупный материал за рубежом из-за особенностей законодательного регулирования этой области в России.

Как пояснил Касаткин, россияне могут завещать свое тело науке, но только государственному высшему учебному заведению.

«Человек должен такое решение заверить нотариально в присутствии представителя этого вуза. Но каким образом вуз узнает, что он умер и что его тело можно забирать? А кроме того, любая программа донорства имеет большую юридическую силу, чем это заявление о донации», — продолжает Михаил Касаткин.

Впрочем, в вузах, подведомственных Минздраву, утверждают, что нехватки трупного материала нет — импортозамещение не требуется, так как «у нас все свое».

11:30 Ритейлер Leroy Merlin передаст контроль над бизнесом в России местному менеджменту. Это позволит сохранить рабочие места 45 тыс. сотрудникам и продолжить работу магазинам. Об этом говорится в сообщении группы Adeo, куда входит сеть.

Сделка — результат работы, начатой несколько месяцев назад, она также должна быть одобрена регуляторами в РФ.

По данным Минпромторга Р Ф , ритейлер продолжит открывать новые торговые точки. «Сеть не только продолжит работать и сохранит весь персонал, но и планирует открывать новые магазины. Показатели у компании хорошие, российское представительство Leroy Merlin обладает эффективным менеджментом, с которым мы сотрудничаем на протяжении многих лет», — цитирует «Интерфакс» слова статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли Р Ф Виктора Евтухова.

09:13 В пятилетнюю годовщину гибели 60 человек во время пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев решил рассказать о «60 диверсионных группах из США».

«Должные выводы [из пожара] не сделали. И число огненных бедствий, наоборот, выросло в разы за последние три года. Как оставляли детей в игровых комнатах торговых центров, так и оставляют, а сами уходят за покупками. Люди, которых не коснулась трагедия, так и продолжают гулять целыми семьями по торговым центрам, — написал Тулеев в своем телеграм-канале. — А ведь сейчас обстановка усложнилась в разы! Вы же видите, против нас разворачивается настоящая диверсионная, террористическая война! Только США подготовили против России 60 диверсионных групп!»

Тулеев не уточнил, что имел в виду. Напомним, что пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел из-за халатности чиновников и бизнесменов. Сам же Тулеев после трагедии первым делом решил извиниться перед Путиным.

Во время следствия выяснилось, что по распоряжению областной прокуратуры в ТРЦ не проводились проверки. Тулеев ушел в отставку 1 апреля 2023 года после стихийного митинга.



Бывший гендиректор и совладелец «Зимней вишни», партнер основателя «КДВ Групп» Дениса Штенгелова Вячеслав Вишневский, получил 8 лет колонии строгого режима за взятку главе регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой при реконструкции с нарушениями здания торгово-развлекательного центра. Ей самой дали 18 лет колонии за взятку и отмывание денег, сын чиновницы Эдуард Комков получил 10 лет заключения за соучастие, а ее бывшая зам Светлана Шенгерей — 7 лет, директор ООО «ИСК „Ресурс“» Никита Чередниченко — 15 лет.



Всего на скамье подсудимых по различным уголовным делам о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» оказались 15 человек. Среди них бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области Григорий Терентьев.

Главное на утро 25 марта

• Сольные концерты ДДТ в Москве и Санкт-Петербурге, запланированные на 17 июня и 27 мая 2023 года соответственно, переносятся на неопределенный срок «по независящим от группы и организаторов причинам». Об это говорится на сайте коллектива.

«Все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны. Зрители, не имеющие возможность ждать, в любое время могут обратиться за возвратом денежных средств, — отметила группа. — <…> Всем добра и мира».

Ранее были перенесены выступления в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге. Коллектив выступает против «спецоперации».

• МВД РФ объявило в федеральный розыск политолога Аббаса Галлямова*. По какому уголовному делу, не уточняется. Сам Галлямов предположил, что речь может идти о каком-то высказывании об армии: «Возможно, выдернули какую-то фразу из моего интервью».

«Они знают что я нахожусь за границей и не достанут. Задача — заткнуть тех, кому уехать не получится, тех, кто остался», — сказал Галлямов телеграм-каналу «Можем объяснить».

В 2002—2008 году работал заместителем полпреда Башкортостана при президенте РФ. Затем — в правительстве России, был в группе спичрайтеров Владимира Путина. Позже он стал замглавы администрации главы Башкортостана.

• Жителя Краснодара Олега Важдаева, задержанного по подозрению в поджоге военкомата, били током в отделе полиции и требовали признаться в финансировании со стороны Украины, рассказал «Соте» адвокат Алексей Аванесян.

Пытки начались уже после того, как Важдаев признался в попытки поджога военкомата, чтобы уничтожить свое личное дело и не попасть под мобилизацию. На него надели противогаз без шланга, повалили юношу на пол, заблокировали его движения поставленным сверху стулом, закатали штаны и подключили к голеням ток. Было произведено не мене трех ударов током.

Чтобы избежать новых ударов токов, Важдеев рассказал силовикам о посылке от «украинских заказчиков» с суммой в пять тысяч долларов. В итоге в бандероли, ждавшей его на почте, был обычный кулон. Адвокат подчеркнули, что узнал о пытках от подзащитного, только когда обратил внимание на упоминание этого кулона в деле.

Сначала против молодого человека завели дело об умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК). Но позже обвинение переквалифицировали на статью о теракте (ч. 1 ст. 205 УК).

В том же кабинете, где пытали Важдаева, в 2018 году подвергали издевательствам активиста Дмитрия Свитнева, задержанного на объявленном Алексеем Навальном майском шествии.



• Минфин США наложил санкции на самолет президента Беларуси Александра Лукашенко. Это «Боинг 737» с бортовым номером EW-001PA. По версии американских властей, Лукашенко «имеет эксклюзивный доступ» к этому «Боингу» и другим «роскошным самолетам», которые использует для личных поездок.

Также под санкции попали государственные автомобильные производители МАЗ и БелАЗ, их руководители Валерий Иванкович и Сергей Никифорович, а также семь новых членов Центризбиркома страны.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.