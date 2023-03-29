Новосибирские чиновники отбирают ДК у молодежи ради детской киностудии, которую выселило Минобороны

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Новосибирские чиновники отбирают ДК у молодежи ради детской киностудии, которую выселило Минобороны
29 Мар 2023, 08:45

Власти могут выселить молодежные площадки из дома культуры «Юность» в новосибирском Академгородке. Там пытаются разместить детскую киностудию «Поиск», которую прежде лишили дома из-за действий Минобороны РФ. «Юность» подконтрольна минобразования региона.

Культурное пространство «Юность» заявило, что его пытаются выселить из одноименного дома культуры на проспекте Строителей в Академгородке. Арт-резиденция, в которой занимаются театральные студии, музыканты, есть коворкинг и многое другое, а также проходят разные фестивали «может исчезнуть, потому что ответственные лица своевременно не позаботились о площадках для детских кружков и секций», сказано в заявлении «Юности» во «ВКонтакте».

«Они [чиновники] считают, что можно решить проблему нехватки инфраструктуры путем лишения молодежи уникального пространства для творческого развития. Проще ведь забрать уже созданное и работающее, чем сделать новое», — говорится в открытом обращении.

При этом «Юность» не уточняет, ради кого именно пытаются освободить помещения. Два источника Тайги.инфо сообщили, речь идет о детской муниципальной киностудии «Поиск». Летом 2022 года ее, в свою очередь, выселили из здания бывшего гарнизонного офицерского клуба «Звезда», которое вдруг решили отдать министерству обороны РФ. Единственное помещение, которое смогла найти мэрия в Советском районе составляет по площади 200 кв. метров, тогда как студии нужно около 1,5 тыс.

Жители подписали обращение к губернатору-единороссу с требовавнием найти помещения для «Поиска». В новосибирском правительстве же заявили, что студию выселили из «Звезды» из-за того, что там якобы «регулярно проводятся мероприятия, связанные с подготовкой военнослужащих, оказанием им консультаций в ходе призывных мероприятий».

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что сама площадка «Юности» подконтрольна министерству образования Новосибирской области. Его возглавляет Сергей Федорчук. Отметим, что 29 марта, после того, как «Юность» объявила об опасности закрытия, на сайте облправительства появился пресс-релиз об успешной работе «Юности» без каких-либо уточнений о возможном закрытии.

При этом еще летом 2022 года из «Юности» выгнали независимый книжный магазин «Перемен». Причиной называли якобы «смену концепции здания», в которую не вписывается розничная торговля.


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