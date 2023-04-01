Выселенную военными детскую новосибирскую киностудию предложили разместить в Академпарке

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Новосибирскую детскую киностудию «Поиск» следует разместить в здании Технопарка Академгородка, считает независимый депутат горсовета Наталья Пинус. Чиновники же хотят вселить «Поиск» в ДК «Юность», отобрав его у молодежи.

«На мой взгляд, вариант с передачей здания „Юности“ детской киностудии „Поиск“ наиболее интересен нынешнему учредителю [киностудии] — это мэрия Новосибирска. Однако еще не проработаны другие варианты. В частности, я вижу перспективы в Технопарке. Мне кажется, эту перспективу нужно рассматривать более внимательно и я планирую этим заниматься», — сообщила «Грозе» Наталья Пинус.



По словам Пинус, на базе Технопарка Академгородка в 2024—2025 годах собираются открыть «Фабрику кино», которая объединит разные организации, связанные с видеопроизводством и киноиндустрией. «В рамках этой концепции киностудия „Поиск“ могла бы найти свое почетное и значимое место», — считает депутат.

Гендиректор Академпарка Дмитрий Верховод считает вариант приемлемым, отметила Пинус.

Ранее культурное пространство «Юность» заявило, что его пытаются выселить из одноименного дома культуры на проспекте Строителей в Академгородке. Арт-резиденция, в которой занимаются театральные студии, музыканты, есть коворкинг и многое другое, а также проходят разные фестивали «может исчезнуть, потому что ответственные лица своевременно не позаботились о площадках для детских кружков и секций». Местные жители обратились к губернатору-единороссу Андрею Травникову, чтобы он не допустил выселения «Юности» ради киностудии «Поиск».

Летом 2022 года «Поиск», в свою очередь, выселили из здания бывшего гарнизонного офицерского клуба «Звезда», которое вдруг решили отдать министерству обороны РФ. Единственное помещение, которое смогла найти мэрия в Советском районе составляет по площади 200 кв. метров, тогда как студии нужно около 1,5 тыс.

Жители обращались к Травникову. В новосибирском правительстве же заявили, что студию выселили из «Звезды» из-за того, что там якобы «регулярно проводятся мероприятия, связанные с подготовкой военнослужащих, оказанием им консультаций в ходе призывных мероприятий».

Источник Тайги.инфо, знакомый с ситуацией, уточнил, что сама площадка «Юности» подконтрольна министерству образования Новосибирской области. Его возглавляет Сергей Федорчук. Отметим, что 29 марта, после того, как «Юность» объявила об опасности закрытия, на сайте облправительства появился пресс-релиз об успешной работе «Юности» без каких-либо уточнений о возможном закрытии.