«Травников, сохрани или уходи»: сотни открыток против мусорных полигонов отправят губернатору после митинга

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Митинг против строительства мусорных полигонов прошел в Новосибирске. Основное требование – перенос площадок на расстояние не менее четырех километров от жилья. По мнению участников акции, размещение полигонов на выбранных территориях нанесет ущерб экологии и развитию близлежащих поселков.

Инициативная группа жителей пригородов Новосибирска провела митинг против строительства мусоросортировочных заводов и полигонов захоронения отходов около сел Верх-Тула и Плотниково. Акция прошла у театра «Глобус» в Новосибирске 2 апреля.

Выступающие напомнили, что размещение полигонов в выбранных пригородах нарушит экологию дачных и садовых обществ, а также поставит крест на развитии территории, в том числе за счет малоэтажной застройки, сообщили Тайге.инфо участники.

Они потребовали от властей пересмотреть подход к мусорной концессии и прислушаться к их предложению о принятии дополнительных критериев для поиска участков под мусорные полигоны.

«Предложенный подход позволит найти компромиссное решение, которое устроит все стороны — и власть, и бизнес, и общественность, и тем самым снизит градус социальной напряженности в регионе. Основное требование — перенос полигонов на расстояние не менее 4 км от жилья, — пояснил Тайге.инфо председатель экологического движения „Будущее в наших руках“ Виталий Гуненко. — Вопреки заверениям чиновников, по мнению активистов, такие участки есть, и несколько было предложено на рассмотрение. Но большую часть из них чиновники отвергли по незначительным причинам».

Также общественники требуют включить их в комиссию по обороту твердых бытовых отходов (ТБО).



На акции участники могли подписать открытки губернатору с требованием вмешаться в происходящее, всего с митинга «ушло» в адрес Андрея Травникова 250 штук.

Жители считают, что действия новосибирского правительства по мусорной концессии уничтожают раздельный сбор мусора. Об этом говорится в обращении, поступившем Тайге.инфо:



Вот уже несколько лет власти Новосибирской области предпринимают отчаянные попытки запустить мусорную концессию. По их мнению, это благо способно даровать нам чудесное избавление от острой мусорной проблемы на долгие годы вперед, и чуть ли не гарантировать переход на эко-ориентированную современную систему обращения с отходами. Однако детальное изучение положений концессии открывает нам совершенно иную картину.



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Тем временем в Новосибирской области пошли еще дальше и решили не только лишить РСО будущего, но и убить то, что с огромным трудом выстроено сейчас.



До недавнего времени в Новосибирске на рынке РСО работали две компании — ГК «Арктика Сити» и ГК «Тайгер Сибирь». Суммарно их контейнерный парк РСО, созданный и обслуживаемый силами самих компаний, составлял 3 тыс. контейнеров. Но к концу 2021 года с одной региональный оператор отказался заключать договор на транспортировку, а со второй просто перестали завозить отходы. Логика чиновников проста — зачем платить за сортировку, если дешевле просто захоронить. А о том, что эти расходы уже вложены в тариф для населения, все предпочли забыть. Видимо, потому что бюджетные деньги лишними, как и бесхозными, не бывают.

В конце февраля 2023 года на заседании комиссии в облправительстве по вопросам совершенствования системы обращения с отходами при новосибирском правительстве должны были рассмотреть кандидатуры общественников для включения в ее состав. Но большинством голосов представителей инициативных групп Плотниковского и Верх-Тулинского сельсоветов отклонили. Хотя, по словам активистов, вице-губернатор Сергей Сёмка, который возглавляет комиссию, обещал, что общественники войдут в нее.

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год.



К 2022 году строительство мусоросортировочных заводов так и не начали. За 6 лет мусорной концессии стороны успели несколько раз изменить предполагаемое место правобережного полигона, а сейчас обсуждается его строительство около села Плотниково, где есть краснокнижные животные и растения. Там же протекают три реки, впадающие в Иню. В мая 2022 года после многочисленных требований заксобрания региональное правительство во главе с единороссом Андреем Травниковым все-таки расторгло скандальный договор. В феврале 2023 года «Экология-Новосибирск» лишилась статуса регионального оператора, который собирает с жителей деньги за вывоз мусора.