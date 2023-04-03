Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 394

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

16:11 Национальный антитеррористический комитет обвинил «украинские спецслужбы» в убийстве z-блогера Максима Фомина (Владлена Татарского). Кроме того, по версии НАК, «теракт в Петербурге был спланирован с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией*, активной сторонницей которого является задержанная Трепова», утверждает РИА Новости.

(Мосгорсуд по иску прокуратуры признал «Фонд борьбы с коррупцией» «экстремистским» и запретил деятельность в России. Организация была ликвидированы в 2021 году. ФБК также ранее объявлен «иностранным агентом»).

15:19 Следственный комитет сообщил о задержании Дарьи Треповой по подозрению в причастности к взрыву в петербургском кафе, где был убит z-блогер Максим Фомин (Владлен Татарский).

13:52 Независимому депутату горсовета Новосибирска Сергею Бойко* наконец-то выделили помещение для приема избирателей, спустя 2,5 года после избрания. Об этом сообщила коалиация «Новосибирск 2020».

«Теперь его помощники ведут прием жителей округа каждый вторник с 16:00 до 19:00. По адресу Серебренниковская, 23, (цокольный этаж)», — рассказали в объединении.

Напомним, что Бойко уехал из России еще в 2021 году на фоне политических репрессий против сторонников Алексея Навального и возбуждения уголовных дел в отношении бывших руководителей региональных штабов политика (после того, как Мосгорсуд по иску прокуратуры признал «общественное движение „Штабы Навального“» и «Фонд борьбы с коррупцией» «экстремистскими» и запретил их деятельность в России. Организации были ликвидированы в 2021 году. ФБК также ранее объявлен «иностранным агентом»). А 31 марта Минюст Р Ф объявил политика «иностранным агентом».

Новосибирцы избрали Сергея Бойко в горсовет в 2020 году по округу №49 в Центральном районе. По негласному соглашению «Единой России» и КПРФ округ должен был выиграть вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов (КПРФ), избиравшийся от территории прежде, но независимый политик Бойко обошел

ресурсного коммуниста.

13:21 Эксперты американского «Института изучения войны» (ISW) считают, что убийство Владлена Татарского (Максима Фомина) может быть свидетельством внутренней политической борьбы в РФ.

«Убийство Фомина в баре [основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения] Пригожина, вероятно, является частью более широкой картины эскалации внутренних конфликтов в России с участием Пригожина и „Вагнера“, — считают в ISW. — <…> Убийство Фомина могло быть задумано как предупреждение Пригожину, который все чаще подвергал сомнению основные тезисы Кремля о <…> [спецоперации] в Украине и даже косвенно сигнализировал об интересе к российскому президентству, будь то конкуренция с Путиным или с его преемником».

Российские власти могут использовать убийство Фомина, чтобы усилить цензуру, считают в ISW.

11:52 Объем средств россиян на депозитах сроком от года упал до минимума за 10 лет. Показатель упал до 7,92 трлн рублей, следует из данных ЦБ, на которые обратил внимание РБК.

Это самый низкий уровень за десять лет. В январе 2013-го остатки на счетах оценивались в 8,39 трлн.

«Большая часть населения понесла существенные расходы в связи с тектоническими сдвигами в экономике и жизненном укладе, что включает и релокацию, — отметила независимый эксперт Ольга Ульянова. — И, наконец, в целом продолжает царить неуверенность граждан в перспективах развития экономики, что не способствует долгосрочным сбережениям».

11:40 Дивизию подводных лодок с ядерными «суперторпедами „Посейдон“» планируется сформировать на Тихоокеанского флоте к началу 2025 года, утверждает госагентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

«Решение о формировании дивизии атомных субмарин специального назначения на Камчатке принято. Речь идет о декабре 2024 года или первой половине 2025 года», — сказал он.



При этом главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко, утверждал, что «Посейдон» — «это не суперторпеды, это автономный необитаемый подводный аппарат, предназначенный для ударов по побережью потенциального противника ядерным зарядом повышенной мощности».



Также Коротченко уверяет, что «за счет ядерной энергетической установки подобного рода автономный подводный аппарат доставляет ядерный заряд на любую дальность».

11:09 Силовики в Новосибирской области могут действовать незаконно по отношению к бизнесу, признал губернатор Андрей Травников («Единая Россия»). Он рассказал, что был вынужден обратиться к сибирскому полпреду Кремля Анатолию Серышеву.

Все подробности читайте здесь.

10:29 Подозреваемая в убийстве «военкора» Владлена Татарского Дарья Трепова не задержана, передает «КП». По данным источников «Фонтанки», девушку также пока разыскивают. Силовики лишь задержали ее мать.

Супруг Дарьи Треповой, член Либертарианской партии России Дмитрий Рылов, как пишет Sota, находится в эмиграции. В партии уточнили, что супруга Рылова не имеет отношения к ЛПР, а сама организация осуждает теракт.

«Член ЛПР Дмитрий Рылов уже долгое время находится за границей и, по его словам, не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи и не был осведомлен о них», — подчеркнули в партии.

При этом, по данным СМИ, кафе Street Food Bar №1 связано со структурами основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Оно ранее принадлежало ему, а потом он передал его движению «Кибер фронт Z», подтвердил сам Пригожин. Он считает, что взрыв организовала «группа радикалов», которая «вряд ли имеет отношение к правительству» Украины.

Главное на утро 3 апреля

• Z-блогер Максим Фомин (Владлен Татарский) погиб при взрыве в кафе Street Food Bar №1 в Петербурге. Число пострадавших выросло до 30. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК).

По предварительной версии, местная жительница Дарья Трепова, родившаяся в 1997 году, могла принести в заведение коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.

Она могла передать статуэтку погибшему во время его творческого вечера. Девушка, по данным «Интерфакса», задержана.

40-летний Максим Фомин родился в Макеевке в Донецкой области в шахтерской семье. В 2011 году был арестован и осужден за вооруженное ограбление банка, отбывал наказание в колонии в Горловке. В 2014-м сбежал оттуда и присоединился к пророссийским силам, затем его снова отправили в колонию, но позже помиловали. В 2018—2019-х перебрался в Москву, а после начала «спецоперации» вновь отправился в Украину, вел телеграм-канал «Владлен Татарский», освещал боевые действия с позиций РФ. В сентябре 2022 года блогер был на церемонии подписания Путиным договоров о присоединении новых регионов и отметился речью: «Всех победим, всех убьем, всех кого надо ограбим, все будет как мы любим».

• В Москве после одиночного пикета пропала активистка Екатерина Портнова, сообщает ОВД-Инфо*.

Портнова, по словам ее матери, сообщила ей, что днем 2 апреля собирается выйти на одиночный пикет к мемориалу Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, а также к зданию Совфеда с плакатом против мундепа Одинцовского округа Московской области Станислава Водонаева. Она перестала выходить на связь и дома не появлялась. Женщина опасается, что дочь могли задержать силовики.

• Ученый совет Свободного университета объявил о приостановке работы на территории РФ из-за того, что Генпрокуратура 31 марта признала деятельность организации «нежелательной».

«Наши юристы пришли к выводу, что Генпрокуратура объявляет нежелательным не конкретную организацию, но само имя Свободного университета. Так что занятия в любых „свободных университетах“ в РФ могут стать поводом для преследования граждан. Мы считаем это признанием значимости нашей работы, проделанной с 2020 года, со стороны властей РФ», — отметили в университете.

• Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонились по поводу ареста журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

«Сегодня я говорил с Сергеем Лавровым, чтобы донести нашу глубокую озабоченность недопустимым арестом американского журналиста. Я призвал освободить его, а также незаконно осужденного американца Пола Уилана», — отметил Блинкен в твиттере.

ФСБ обвинила Гершковича в шпионаже (статья 276 УК). Его задержали в Екатеринбурге, где он, как уверяют чекисты, собирал данные о «предприятии российского ВПК». При это в реальности он готовил текст о работе ЧВК «Вагнера». Московский суд отправил его в СИЗО «Лефортово». Коллеги и правозащитники предполагают, что за арестом стоит желание Кремля пополнить обменный фонд.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.