Новосибирские единороссы из Госдумы не опубликовали декларации о доходах

© duma.gov.ru. Александр Жуков

Представители КПРФ и «Справедливой России» в Госдуме решили опубликовать сведения о доходах, несмотря на то, что федеральные власти разрешили не делать этого. А вот сибирские единороссы пока скрыли свои заработки от избирателей.

«Справедливая Россия» опубликовала доходы своих депутатов Госдумы за 2022 год. В частности, новосибирский представитель партии Александр Аксёненко заработал 19,3 млн рублей (в 2021-м было 8,5 млн).

У Аксёненко по-прежнему есть особняк размером 433 кв. метра, Toyota Land Cruiser 100, участок площадью 0,12 га и доля в некоммерческой недвижимости. В пользовании находятся квартиры площадью 119 и 174 кв. метров (вторая, судя по декларации за 2021-й, принадлежала его несовершеннолетним детям).

Александр Терентьев, избравшийся по списку эсеров, от Алтайского края, Новосибирской области, Тувы и Красноярского края, отчитался о 6,3 млн рублей. В 2021-м было 5,5 млн. У него в пользовании находятся два особняка площадью 663 и 200 кв. метров.

Юрий Григорьев, избравшийся в Госдуму по Даурскому одномандатному округу в Забайкалье, задекларировал доход в 6,3 млн против 1,7 млн в 2021-м. У него в собственности, по официальным данным, нет недвижимости, но в пользовании — квартиры на 224 и 128,5 «квадратов».

Сведения о своих доходах также раскрыла депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова (КПРФ). Ее доходы выросли с 2,7 до 6,3 млн рублей, но из собственности исчезли квартира и дом на 70 «квадратов».

«Я проголосовала против закона, лишившего депутатов Госдумы обязанности публиковать декларацию о доходах. Поэтому публикую свою, — подчеркнула в своем телеграм-канале Прусакова. — Спешу расстроить! Машин нет, квартира 60 кв. м. и та в ипотеку с детьми. Ну, а все доходы от зарплаты депутата, уходят на деятельность партии и благотворительность».

Фракция КПРФ в полном составе опубликует декларации, уточнил первый замглавы фракции Николай Коломейцев на заседании партии. Предложение было поддержано единогласно.

Еще в январе свою декларацию за 2022 года опубликовала представительница «Новых людей» Сардана Авксентьева.

Большинство единороссов пока не стали публиковать свои декларации. Среди них и представители Новосибирской области: Дмитрий Савельев, Олег Иванинский, Виктор Игнатов и первый вице-спикер парламента Александр Жуков. Сведения о доходах пока разместили в открытом доступе только спикер Госдумы Вячеслав Володин, Александр Хинштейн Владимир Бурматов, Алексей Говырин и Римма Утяшева, обратили внимание «Ведомости».

Путин подписал закон, позволяющий не публиковать декларации о доходах и имуществе депутатов и сенаторов в феврале 2023 года. Этот документ принимали в Госдуме голосами «Единой России» и ЛДПР. Также законопроект поддерживали семеро «Новых людей», четыре представителя КПРФ и один эсер.

Документ предполагает, что депутаты Госдумы и сенаторы продолжат готовить и подавать декларации, но в интернете будет размещаться только обобщенная информация о том, предоставлены ли декларации и соблюден ли закон о противодействии коррупции.

Новый закон также позволяет муниципальным и региональным депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, вообще не сдавать декларации, если в течение года они не совершали сделки, в сумме превышающие трехлетний доход. Данные о предоставленных декларациях, в том числе тех депутатов, которые работают на постоянной основе, также будут закрыты для избирателей.