Авиакомпания S7 выкупила Бердский электромеханический завод. Среди акционеров оказался экс-глава УФСБ

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Новосибирская авиакомпания S7 консолидировала контролирующий пакет акции Бердского электромеханического завода (АО «БЭМЗ»), который, в том числе работает на оборонный сектор. Больше половины предприятие досталось экс-главе регионального управления ФСБ Сергею Савченкову. Завод нужен S7 для выпуска недостающих деталей.

Аффилированные с S7 лица консолидировали более 82% акций АО «БЭМЗ», говорится в отчетности предприятия. 59,52% доли в уставном капитале досталось Сергею Савченкову, который возглавлял ООО «Космические транспортные системы» (дочерняя структура S7, занимающаяся разработкой космических технологий).



Сергей Савченко в 1999—2009 годах возглавлял новосибирское управление ФСБ. Затем он работал вице-президентом строительной корпорации «Сибмост». Его сын Алексей Савченков сейчас руководит УФСБ по Омской области.

Еще 22,66% «БЭМЗа» получило ООО «Инжиниринг», которое принадлежит ЗАО «Группа компаний С7» и члену совета директоров S7 Владиславу Филёву.

Процесс выкупа предприятия стартовал еще в марте.

Гендиректором АО «БЭМЗ» ранее стал экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко в марте назначен генеральным директором БЭМЗ. По его словам, авиакомпания приобрела завод для производства, испытаний и сертификации недостающих авиационных деталей.

«В группе компаний S7 есть ряд предприятий, которые имеют разные компетенции по ремонту и содержанию авиапарка, — рассказал Юрченко агентству ТАСС. — БЭМЗ нужен для того, чтобы группа могла производить, испытывать, сертифицировать недостающие детали. Это будет современное, востребованное, высокотехнологичное производство. В ближайшее время будет сформирована инвестиционная программа, начнется техперевооружение предприятия».

АО «Бердский электромеханический завод» основан в 1959 году для развития ракетно-космической отрасли. Сейчас компания выпускает продукцию для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации, а также электромеханические товары гражданского направления.

В состав АО «БЭМЗ» входят ООО «Электроприборы-БЭМЗ», ООО «Ксилема», ООО «БЭМЗ-Тара» и ООО «БЭМЗ-Энергосервис».