Авиакомпания S7 выкупила Бердский электромеханический завод. Среди акционеров оказался экс-глава УФСБ

© youtube.com
Авиакомпания S7 выкупила Бердский электромеханический завод. Среди акционеров оказался экс-глава УФСБ
07 Апр 2023, 08:25

Новосибирская авиакомпания S7 консолидировала контролирующий пакет акции Бердского электромеханического завода (АО «БЭМЗ»), который, в том числе работает на оборонный сектор. Больше половины предприятие досталось экс-главе регионального управления ФСБ Сергею Савченкову. Завод нужен S7 для выпуска недостающих деталей.

Аффилированные с S7 лица консолидировали более 82% акций АО «БЭМЗ», говорится в отчетности предприятия. 59,52% доли в уставном капитале досталось Сергею Савченкову, который возглавлял ООО «Космические транспортные системы» (дочерняя структура S7, занимающаяся разработкой космических технологий).

Сергей Савченко в 1999—2009 годах возглавлял новосибирское управление ФСБ. Затем он работал вице-президентом строительной корпорации «Сибмост». Его сын Алексей Савченков сейчас руководит УФСБ по Омской области.

Еще 22,66% «БЭМЗа» получило ООО «Инжиниринг», которое принадлежит ЗАО «Группа компаний С7» и члену совета директоров S7 Владиславу Филёву.

Процесс выкупа предприятия стартовал еще в марте.

Гендиректором АО «БЭМЗ» ранее стал экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко в марте назначен генеральным директором БЭМЗ. По его словам, авиакомпания приобрела завод для производства, испытаний и сертификации недостающих авиационных деталей.

«В группе компаний S7 есть ряд предприятий, которые имеют разные компетенции по ремонту и содержанию авиапарка, — рассказал Юрченко агентству ТАСС. — БЭМЗ нужен для того, чтобы группа могла производить, испытывать, сертифицировать недостающие детали. Это будет современное, востребованное, высокотехнологичное производство. В ближайшее время будет сформирована инвестиционная программа, начнется техперевооружение предприятия».

АО «Бердский электромеханический завод» основан в 1959 году для развития ракетно-космической отрасли. Сейчас компания выпускает продукцию для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации, а также электромеханические товары гражданского направления.

В состав АО «БЭМЗ» входят ООО «Электроприборы-БЭМЗ», ООО «Ксилема», ООО «БЭМЗ-Тара» и ООО «БЭМЗ-Энергосервис».


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Похищенная «Россия» и американские схемы. Связи сына главы Красноярского края Похищенная «Россия» и американские схемы. Связи сына главы Красноярского края
Последние материалы
07 Апр, 11:29
«Мы действуем из любви и безысходности». Розовые, феминные и тотальные инсталляции томских художниц
07 Апр, 10:14
Двухлетнюю девочку зарезали в Туве
07 Апр, 08:25
Авиакомпания S7 выкупила Бердский электромеханический завод. Среди акционеров оказался экс-глава УФСБ
07 Апр, 07:59
Бизнесмена расстреляли на улице в Кузбассе
07 Апр, 07:33
ИНВИТРО открыла 1000-й медицинский центр по программе франчайзинга
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования